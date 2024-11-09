Какие ремонтные работы в квартире провести до наступления холодов
Ремонтировать квартиру или дом в несезон — поздней осенью или зимой, выгодно: цены на материалы снижаются, а у мастеров нет очередей.
Но у такого подхода есть недостаток — из-за низких температур некоторые работы усложняются, а то и вовсе становятся невозможными. Рассказываем, что лучше сделать до наступления холодов и почему.
Установить окна
Окна не устанавливают, если температура на улице ниже −20°С. Это связано с тем, что при низких температурах в монтажной пене кристаллизуется вода. Когда потеплеет и пена «оттает», может появиться плесень.
При температуре −15°С и ниже резиновые уплотнители теряют эластичность. Из-за этого становится сложно отрегулировать створки при установке.
Если квартира жилая, появляется еще один недостаток: потеря тепла. Окно устанавливают в среднем 30-40 минут, и за это время в квартире становится очень холодно. Придется включать обогреватели, а это лишние расходы на электроэнергию.
Выровнять стены
Штукатурку лучше наносить и сушить при температуре от +10°С. Если не соблюсти температурный режим, она потрескается или вовсе отпадет. Придется выравнивать стены заново, а это лишние деньги и время.
Если помещение отапливается, а вентиляция работает, переживать не о чем. Получится даже лучше: зимой влажность воздуха в помещении уменьшается, поэтому штукатурка сохнет быстрее, чем летом. Но если речь о частном доме или квартире в новостройке, где пока не установили радиаторы, штукатурные работы придется провести до морозов.
Утеплить квартиру
Утеплить квартиру или дом до холодов нужно, чтобы не мерзнуть зимой.
Если утепляете квартиру изнутри, не обращайте внимание на погоду за окном. В этом случае речь идет только о комфорте жильцов и расходах на отопление.
Если утепляете снаружи, могут возникнуть проблемы из-за кристаллизации воды в монтажной пене и материалах. Некоторые покрытия — например, пенополистирол или базальтовую вату — можно монтировать зимой. Но всё же проще утеплить квартиру снаружи до зимы. Иначе мастера запросят более высокую цену за работу: вряд ли им захочется трудиться на морозе за стандартную стоимость.
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Заменить радиаторы
Радиаторы отопления в квартире меняют до начала отопительного сезона. Иначе возникают сложности: приходится просить управляющую компанию перекрыть подачу воды в трубы отопления. Услуга платная, стоит в среднем от 2500 рублей за час. В доме отключают отопление максимум на 3 часа, поэтому мастерам приходится работать быстро. Если на улице мороз, управляющая компания может отказать — придется ждать потепления.
Поэтому если радиаторы греют, зимой их не меняют. Проще установить новые до холодов или дождаться весны.
Установить кондиционер
Сплит-систему не стоит устанавливать при температуре ниже 0°С.
Зимой можно повесить внутренний и наружный блоки, соединить их трубками — технология не отличается от работы летом. Проблемы начинаются, когда систему вакуумируют — откачивают воздух. Из-за низкой температуры вода из воздуха оседает на внутреннем контуре системы, а потом взаимодействует с хладагентом и смазкой. В результате образуются кислоты, которые воздействуют на детали и сокращают срок службы кондиционера.
Зимой лучше не заправлять кондиционер. Чтобы подвижные части компрессора двигались легче, в хладагент добавляют смазочные материалы на основе масел. Они густеют при отрицательных температурах и поэтому теряют свои свойства. В результате компрессор изнашивается и сплит-система выходит из строя. Поэтому кондиционер не включают при температуре ниже −5°С, а значит, и не заправляют.
Кондиционер выгодно купить осенью или зимой: сезонный ажиотаж спадает, а в магазинах появляются скидки. Только установку лучше провести либо до наступления морозов, либо отложить до весны.
Есть и другой вариант: купить кондиционер с зимним комплектом. Такой можно устанавливать и использовать до −15°С.
Жестких ограничений на ремонт квартир и домов зимой нет. Вопрос скорее в удобстве: поставить окна, заменить радиаторы и установить кондиционер проще и дешевле до холодов.
Ограничения по условиям для смесей больше относятся к холодным помещениям — например, к частному дому, где еще не смонтировали систему отопления, или к неотапливаемым промышленным объектам. А вот штукатурить стены снаружи зимой я не рекомендую: придется потратиться на добавки к смесям и доплатить мастерам.
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