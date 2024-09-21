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Зелёный в интерьере: решения, которые украсят ваш дом

Дом и уют
21 сен 2024
672
Зелёный в интерьере: решения, которые украсят ваш дом
Содержание

Один из самых уютных, натуральных и жизнеутверждающих цветов — это зелёный. Смешение жёлтого и синего создают тот необходимый баланс тёплых и холодных полутонов, который прекрасно впишется в любую обстановку: от строгого кабинета до непринуждённой детской комнаты.

В статье рассказываем о самых популярных интерьерных решениях: подборка вдохновляющих проектов и интересных сочетаний зелёного. 

Оливковый + белый

Оливковый — отсылка к натуралистичности и природности. Смотрится самобытно и выигрышно, гармонично сочетаясь с белым. Оливковый — идеальный вариант для спальни: умиротворяет, успокаивает, никогда не надоест. Текстиль, приглушённое освещение, молочно-белые акценты подчеркнут изысканный вкус хозяина.

Мятный + кремовый

Такое сочетание чаще всего используется в гостиной и кабинете. Нейтральные тона, без утяжелений добавляют пространству воздушности и лёгкости, создают натуральную эстетику и позволяют сосредоточиться на акцентах комнаты. Интерьеры удачно дополняются текстилем и натуральным деревом — меньше официальности и больше уюта. На первое место могут выходить растения, чтобы подчеркнуть лёгкость, природную красоту и весенние мотивы. Дизайнеры предлагают играть цветами и тонами: можно сместить акцент в сторону зелёного, и наоборот.

Зелёный + жёлтый

Яркая и энергичная комбинация, которая решает проблему освещённости пространства в любое время года. Дополните это сочетание натуральным деревом и молочно-белыми акцентами (вазы, рамки, текстиль), чтобы освежить интерьер и «охладить» пылающие летние краски. Зелёный и жёлтый выигрышно будут смотреться в кухне или столовой. Если комната находится на теневой стороне, то интерьер всегда сохранит свою теплоту и уют.

Салатовый + розовый

Мягкая и нежная композиция, словно первый весенний букет, наполнит пространство свежестью, лёгкостью и яркостью. В детской комнате светлые тона зелёного можно взять за основу и комбинировать их с различными сочетаниями розового – от кораллового до фуксии. Тёплые оттенки придадут интерьеру спокойствия и нарядности, а сочные и яркие добавят темперамента и характера в дизайн.

Зелёный + красный

Смелое и дерзкое решение, которое оценят гости вашего дома. В сочетании подчёркивают друг друга. Чаще всего соединение зелёных и красных оттенков ассоциируется с рождественской тематикой. Не стоит бояться таких ярких красок: акцентное добавление алого и бордового в интерьер сделает пространство глубже, продуманнее и изысканнее.

Яблочный + фиолетовый

Любимый всеми стиль прованс: благородное сочетание создаёт непринуждённое настроение, навевает морские мотивы. Лавандовые акценты, нежные, светлые яблочные тона — подчёркивают свежесть, прохладу и лёгкость. Эти цвета будут гармонично смотреться в любом пространстве: кухня-столовая, спальня или ванная комната — зелёно-фиолетовая палитра преобразит интерьер в нежный и невесомый.

Тёмно-зелёный + синий

Главное сочетание зелёного — синий. Они отлично дополняют друг друга при добавлении в интерьер белого цвета. Комнату можно украсить цветущими растениями и световыми решениями, чтобы два глубоких цвета не сливались в единое тёмное пятно. А светло-синий и небесный голубой сделают пространство лёгким и воздушным — такие цвета превращают комнату в идеальное место для отдыха. 

Фисташковый + серый

Несмотря на свою простоту, фисташковый в сочетании с серым — беспроигрышный вариант для любого дизайна. Яркие акценты смотрятся сдержанно и лаконично, а отделка стен в этих тонах — нейтрально, и не раздражает глаз. Фисташковый с тёплыми полутонами серого гармонично дополнит белую сантехнику в ванной комнате и создаст необходимый уют. 

Зелёный + чёрный

Сдержанный и строгий стиль чаще всего выбирают для кабинета или ванной комнаты. Чёрный цвет подчеркнёт насыщенность и сочность зелёного, сделает интерьер благородным и дорогим. В этой же цветовой гамме предлагают чёрный заменить на антрацитовый, а зелёный — на изумрудный. При правильном освещении изумрудный будет отливать синим, привнося в комнату особую роскошь.

Если вы планируете ремонт, рекомендуем сервис «Дизайн-проект». Проверенные подрядчики помогут создать чертежи, подберут мебель, освещение и визуализируют пространство под ваш запрос. Персональный менеджер будет на связи при подготовке дизайн-проекта. Работа оплачивается поэтапно, деньги поступят исполнителю только после приёмки. Подробное описание каждого тарифа можно посмотреть на странице сервиса.

Обустройство дома
Дизайн интерьера
Декор
Советы по ремонту
Автор статьи Полина Махинова
Полина Махинова
Автор статьи
Какой цвет ваш любимый в интерьере?
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