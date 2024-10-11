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Советы по ремонту
Ремонт с нуля в новостройке: что учесть, чтобы не платить дважды
11 окт 2024
93K
Перепланировка квартиры: что можно, а что нельзя
08 окт 2024
275K
Как сделать ремонт в ванной комнате
26 сен 2024
3K
Зелёный в интерьере: решения, которые украсят ваш дом
21 сен 2024
688
Планировка кухни: основные правила
05 авг 2024
2K
Чем отличаются балкон и лоджия, как присоединить лоджию или балкон к квартире
05 июл 2024
30K
Как дешево и быстро отремонтировать старую квартиру
15 апр 2024
97K
Что по закону нельзя делать в городской квартире
28 дек 2022
5K
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