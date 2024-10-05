Зонирование пространства: правила и приемы
Зонирование — это разбивка пространства на функциональные зоны. Его используют, если в одном помещении нужно совместить несколько. Например, гостиную, спальню и кабинет. Так комнату делают удобной для жизни, не теряя ощущения легкости и простора.
Правила зонирования
Чтобы интерьер выглядел гармонично, а жильцам было удобно, при зонировании следуют этим правилам:
- Выбирают стиль и цветовую гамму, которые используют везде. Это «собирает» интерьер.
- Оставляют место для передвижения. В идеале проходы между мебелью должны быть не менее 70 см. Если покупают шкаф с распашными дверцами, учитывают их ширину.
- Хранение организуют в каждой зоне: полки над рабочим столом, тумбочки у кровати, стеллаж или комод в игровой зоне для ребенка. Так всё будет под рукой.
- В каждой зоне выделяют и украшают визуальный центр. Визуальный центр — это место, куда человек чаще всего смотрит. Например, в гостиной ставят интересную тумбу под телевизор, в спальне над кроватью вешают картину, а в рабочей зоне над столом закрепляют полки или пробковую доску.
- Учитывают форму помещения. Длинную комнату не делят на зоны вдоль, иначе она будет выглядеть как вагон. В помещениях с низкими потолками редко делают второй уровень или опускают потолок. А в комнатах с несколькими окнами зоны располагают, ориентируясь на них.
- Комбинируют зоны, если площадь не позволяет их разделить. Вместо дивана и кровати заказывают мебель-трансформер, а рабочий стол используют для нанесения макияжа. Зато комната не выглядит захламленной.
Чтобы распределить зоны, составляют план. Для этого нужно замерить помещение, начертить его на бумаге и «расставить» мебель — нарисовать ее внутри комнаты, соблюдая масштаб. Если в квартире много свободного места, вооружитесь малярным скотчем и рулеткой и разметьте с их помощью будущую обстановку прямо на полу.
Если не уверены в своих силах, обратитесь к дизайнеру: он начертит план расстановки мебели и поможет с внешним оформлением.
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Выделяем зоны: 10 приемов
Если функциональные зоны не выделять, интерьер получится однообразным и, возможно, неудобным. Рассказываем, как этого избежать.
Постелите ковер
Он четко ограничит пространство зоны на полу. Это уместно для гостиной, столовой, спальни.
Добавьте света
Продумайте освещение для каждой зоны: подвесной светильник над обеденным столом, споты над кухней, бра или торшер в спальне.
Выделите цветом, узором, фактурой
Оформите стену за диваном плиткой под кирпич, наклейте фотообои с абстрактным рисунком в спальне, выложите пол в кухне плиткой. Главное — не переборщить: выделите 1-2 зоны, а остальные пусть будут в общей цветовой гамме.
Возведите перегородки
Особенно, если дело касается спальни. Постройте стены из гипсокартона, установите раздвижную или стационарную перегородку. Для небольших помещений выбирайте прозрачные варианты: стекло, рейки. Так комната не будет выглядеть тесной.
Обзаведитесь ширмой
Это дешевле, чем полноценная перегородка, а эффект близок.
Отделите зоны мебелью
Поставьте между гостиной и спальней стеллаж или невысокий комод, визуально отделите кабинет высоким шкафом. И хранение, и зонирование.
Повесьте шторы
Шторой можно отделить спальню или детскую. Установите потолочный карниз и подберите плотные гардины. Одно движение — и комната разделена.
Поднимите пол
Подиум или второй уровень с лестницей визуально разделят помещение. А внутри поднятой части разместятся ящики для хранения.
Опустите потолок
Или оформите его над одной из зон по-другому — деревом, рейками, лепниной.
Добавьте второй уровень
Если потолки выше 3,5 метра, а конструкция дома позволяет, добавьте еще один уровень: наверху удобно разместить кровать. Еще один вариант — двухэтажная мебель: кровать наверху, а внизу рабочее место или диван.
Выберите 2-3 приема для зонирования и используйте их. Не переусердствуйте, чтобы не получить пестрое или захламленное помещение. Заранее определитесь со стилем и цветовой гаммой: они должны прослеживаться в каждой зоне.
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