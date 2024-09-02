С чего начать ремонт в квартире
Ремонт — трудоёмкий и долгий процесс. С чего начать, если вы решили делать его своими руками? Поможем найти ответы в этой статье.
Определяемся с типом ремонта
Есть три типа ремонта:
- косметический;
- евроремонт;
- капитальный.
Косметический ремонт
Простой косметический ремонт делают для того, чтобы освежить квартиру. Обычно шпаклюют стены и потолок, переклеивают обои, моют и красят окна, плинтуса и двери, обновляют внешний вид пола. Косметический ремонт не требует большого объёма работ и серьёзных затрат. Если цель — обновить обстановку за короткое время и с минимальными вложениями, то косметический ремонт — отличный вариант.
Евроремонт
Устаревшее определение, тем не менее всё ещё встречается. В начале нулевых представление о евроремонте отличалось от нынешнего.
В современном евроремонте ранее популярная эксклюзивность и вычурность проигрывают комфорту, эстетике и улучшению качественных характеристик помещения.
Капитальный ремонт
Самый трудозатратный из видов ремонта. Он может включать и перепланировку, и замену электрики, и инженерных коммуникаций. Также при капитальном ремонте выравнивают стены, полы и потолки. Меняют напольное покрытие, при необходимости переносят дверные проёмы.
Для того, чтобы выбрать тип ремонта, опирайтесь на состояние квартиры, свои желания и возможности.
Выбираем дизайн интерьера
Когда вы определились с ремонтом, самое время решить, что вы хотите увидеть в результате. Это поможет с планом необходимых работ и покупкой нужных расходных материалов.
Если обращение к профессиональному дизайнеру не входит в ваши планы, можно натренировать насмотренность и подобрать варианты с помощью примеров на интерьерных сайтах, фотостоках, в социальных сетях.
Стилей в интерьере множество. Подумайте о том, что вам нравится: минимализм, лофт, этно или, может, хай-тек.
При выборе дизайна немаловажно искать варианты среди похожих исходных данных. Например, среди квартир той же планировки или метража.
Важен не только внешний вид, поэтому не забывайте про функциональность. Ремонт должен соответствовать вашим образу жизни и привычкам. Всё продумать и ничего не забыть поможет дизайн-проект.
Дизайн-проект — это визуализация, набор коллажей и чертежей будущего вида помещения. Кроме эскизов, дизайн-проект включает в себя набор технических расчётов: расположение проводки, замеры.
Заказать дизайн-проект интерьера и работы по ремонту квартиры у проверенных исполнителей можно с помощью сервиса «Моя Недвижимость» на Домклик. Проект может включать чертежи, визуализации, спецификацию мебели, освещения и материалов.
Кто будет делать ремонт
Многое можно сделать самостоятельно, но если у вас недостаточно опыта, то некоторые работы лучше доверить профессионалам. Это поможет избежать переделок и дополнительных трат на устранение недостатков в дальнейшем.
Если обстоятельства позволяют, можно нанять бригаду с прорабом или взять функцию последнего на себя. Искать рабочих лучше по личным рекомендациям.
Выбор необходимых материалов
Выбор зависит от задумки и бюджета. Как только вы определились с дизайн-проектом, можно приступать к созданию списка материалов. Рекомендуем покупать с небольшим запасом на всякий случай: например, на 10% больше от нужного количества.
Если ремонт планируется в небольшой квартире, то лучше не привозить все стройматериалы разом, оптимально будет составить график доставки.
Прогноз бюджета на ремонт
Смета понадобится в любом случае: делаете вы ремонт самостоятельно или с помощью подрядчика. Чтобы рассчитать бюджет, нужно знать точные параметры квартиры: метраж, высоту стен, ширину дверных проёмов, расположение окон.
Составление сметы можно поручить подрядчику, предварительно согласовав все детали и пожелания. Также в случае ремонта с подрядчиком лучше зафиксировать договорённости документально: вид работ, категории строительных материалов, сроки выполнения.
Есть категории работ, которые точно лучше доверить профессионалам и включить в смету расходы на их выполнение:
- сантехника и водопровод;
- электрика;
- установка окон и дверей.
План ремонта комнат
В плане ремонта обязательно следует отразить замеры, планировку, выключатели света и розетки. Ремонт начинается с самых сложных работ: демонтажа, переноса стен, замены инженерных коммуникаций, окон и подоконников.
Не совмещайте черновые работы с отделочными: последние требуют чистоты и порядка.
Бывает такое, что на время ремонта вы живёте в этой же квартире. Тогда стоит позаботиться о том, чтобы пыль и грязь не разносились по остальным комнатам; упакуйте вещи и перенесите их на хранение в другую комнату.
Если квартира однокомнатная, на время ремонта можно арендовать бокс для хранения вещей.
Последовательность работ при ремонте
Итак, вы составили дизайн-проект, план ремонта, купили все необходимые стройматериалы и мебель. Осталось самое сложное и интересное — начать ремонт.
Если вы не делали раньше ремонт самостоятельно, то наверняка возникает вопрос: с чего начать? Ниже опишем примерный план действий.
Замеры
Измерьте длину стен, высоту потолков, размеры проёмов под окна и двери. Если в вашей квартире есть особенности в планировке — выступающие части или ниши — укажите и их параметры.
Не забудьте учесть расстояния от стен до труб, между трубами. Когда планируете ремонт в санузле и ванной, укажите, где находятся трубы канализации, горячей и холодной воды, отверстия для вентиляции.
Для удобства рекомендуем составить план каждой комнаты на листе бумаги формата А1 или А0.
Демонтаж
Если вы планируете перепланировку, то первым шагом после замеров будет демонтаж. Его сложность напрямую зависит от состояния помещения, а также от желаемого результата.
При капитальном ремонте демонтаж представляет под собой снос или возведение стен и перегородок, разбор мебели и сантехники.
При косметическом обычно снимают только старую отделку.
Новые стены и перегородки
Для этих конструкций используется несколько видов материалов:
- кирпич (его кладут только на бетонный пол);
- пазогребень (усиливает акустику, что может потребовать дополнительную звукоизоляцию);
- газобетон (обладает хорошей звукоизоляцией и подойдёт для внутренних стен);
- гипсокартон (подойдёт для стен гардеробных или кладовых).
Электрика
Следом идут электротехнические работы. После разметки и монтажа штраб (борозды для проводов) уложите кабели. Не забудьте, что, помимо монтажа розеток, нужно проложить кабель для ТВ и интернета.
Когда проложите все провода и кабели, соберите распределительный щиток и «прозвоните» проводку. Если у вас мало опыта в работе с электрикой, то лучше привлечь профессионала.
Замена или установка труб водопровода, канализации и теплоснабжения
При разводке труб важен правильный монтаж. Есть две схемы разводки:
- тройниковая, где к общей линии жильцы подключены через соединительные трубы с тремя отверстиями;
- коллекторная, где используется специальное распределительное устройство.
Самостоятельно заменить стояк нельзя. То же самое касается труб отопления. Для их замены нужно обращаться в свою управляющую компанию.
Окна и входные двери
Следующий шаг — монтаж окон и дверей. Их установка проходит в несколько этапов. Можно выделить несколько основных:
- Демонтаж дверей и окон, очистка проёмов от старых материалов (например, монтажной пены, утеплителя).
- Выравнивание.
- Установка новых проёмов и окон. Здесь важно надёжно их закрепить: окна — с помощью анкеров и шурупов, а дверную коробку — за счет анкерных болтов, захватов и сварки.
- Заполнить пустоты и зазоры строительной пеной.
Пленку с окон и проёмов до конца работ лучше не снимать.
Потолки и стены
Выравнивание стен и потолка можно делать по-разному: сухим или мокрым способом.
Сухой способ хорошо подходит в том случае, когда исходная плоскость очень неровная. Для сухого способа вам понадобится каркас, на который в дальнейшем крепится фанера или гипсокартон. Кроме ровной поверхности, вы получите дополнительный слой звуко- и теплоизоляции.
Мокрый способ выравнивания включает в себя грунтовку, штукатурку и шпаклёвку. Для этого понадобятся специальные строительные смеси, которые нужно разводить с водой.
Пол
Закончив с потолком и стенами, переходите к полу. Стяжка пола нужна, если пол кривой или с трещинами.
В случае со стяжкой тоже есть два основных способа: сухой и жидкий. Первый чаще всего используется на балконах и лоджиях, второй — в жилых комнатах и кухне.
Работы в санузле
Как мы писали выше, при замене стояков нужно обращаться в управляющую компанию. Нелишним будет оповестить соседей о планируемых работах, так как стояки водоснабжения на это время перекрываются.
Не забывайте, что доступ к важным соединениям труб нужно сохранить на случай непредвиденных ситуаций. Вентили труб можно скрыть под дверцами и люками.
Чистовая отделка потолков, пола и стен
На этом этапе ремонт уже приближается к завершению. Выбор отделки — дело вкуса и бюджета. При выборе материалов стоит учитывать назначение помещения: жилая комната или кухня.
Установка межкомнатных дверей
Качество и долговечность двери зависит от материала, из которого она изготовлена. Самым дорогим и качественным вариантом считается массив дерева. В среднем сегменте по соотношению цены и качества можно выделить МДФ.
Укладка плинтусов и монтаж выключателей
Есть несколько видов плинтусов:
- защитные — для того, чтобы влага при уборке не попадала в щели;
- нивелирующие — для маскировки возможных погрешностей на стыке стены и пола;
- декоративные — для красоты и эстетики.
Монтаж плинтусов проводят после отделки стен и пола. Предпоследний этап ремонта — установка выключателей, освещения и розеток.
Заключительная часть ремонта — генеральная уборка и расстановка новой мебели и техники.
Возможные ошибки при ремонте
- Электрика — выбивает пробки при одновременно работающих приборах
Чтобы не столкнуться с этой проблемой, устанавливайте защитные автоматы (автоматические выключатели) на каждое устройство, потребляющее большое количество электроэнергии.
- Розетки — их нехватка или неудобное расположение
Заранее продумайте схему расположения и количество розеток, когда составляете план ремонта. Это поможет не портить интерьер лишними удлинителями.
- Мало освещения
Продумать выводы для светильников лучше тоже на этапе планирования.
- Кривые стены
Иногда, самостоятельно делая ремонт, хозяева решают не выравнивать стены, чтобы сэкономить время и деньги. В будущем это может помешать при установке мебели или укладке плитки. Поэтому продумать необходимость выравнивания стен нужно в самом начале.
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