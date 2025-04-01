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Сбер снизил ставки по ипотеке на 1,5-2,5%
Дата публикации: 01 апр 2025
Сбербанк с 1 апреля снизил ставки по рыночной ипотеке на 1,5-2,5 п.п. в зависимости от программы.
На покупку квартиры в новостройке и на вторичном рынке ставки уменьшились на 1,5 п.п. Таким образом, с учетом всех действующих скидок первичку в ипотеку можно приобрести минимум под 25,4%, готовое жилье — под 25,8%.
Ставка по программе «Строительство жилого дома» снизилась на 2 п.п. и теперь составляет минимум 26,8%.
Кроме этого, Сбер запустил скидку на ставку по ипотеке в размере 1% — она будет действовать при покупке объектов на проектном финансировании банка.
Ранее, 4 марта, Сбербанк уменьшил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса.
Рассчитать ипотеку
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли по семейной ипотеке приобрести дачу (вторичку) ???
Вячеслав К.здравствуйте! Нет, по программе возможна покупка квартиры на вторичном рынке в многоквартирном доме не старше 20 лет, дом не должен быть аварийным.
Можно ли подать на рефинансирования ставку ипотеку , если уже взяла ипотеку ?
Милана С.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Могу ли я купить у матери частный дом в ипотеку,дешевле чем она его купила?
Елена С.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Улан-Удэ Республика Бурятия не подходит под семейную ипотеку на вторичное жилье. Очень жаль
Виктория А.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Жалею что не взял в году так 18-20 когда по 6-7% была
Сергей С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Здравствуйте .Когда появится программа СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА?
Людмила Г.здравствуйте! На сегодняшний момент по программе «Сельская ипотека» исчерпаны лимиты. Точные условия будут известны, после того, как лимиты будут выделены, и запись на сделку возобновится.
Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.
Здравствуйте.На вторичку ставки понижаются?
Ямиля Г.здравствуйте! Ставки снижены по рыночной ипотеке.
Добрый день . почему семейная ипотека до 7 лет , а детям до 18 лет где жить ?
Верните ипотеку для деток до 18 лет !
Елена К.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Подскажите, пожалуйста, буду ли лимиты на арктическую ипотеку в ближайшее время? Спасибо
Ольга Н.здравствуйте! С подробными условиями программы "Арктическая ипотека" можно ознакомиться в статье и на странице программы.
Конечно нет, с такой % ставкой всё будет уходить на ипотеку!