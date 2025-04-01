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Новости
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Сбер снизил ставки по ипотеке на 1,5-2,5%

Дата публикации: 01 апр 2025
Сбер снизил ставки по ипотеке на 1,5-2,5%

Сбербанк с 1 апреля снизил ставки по рыночной ипотеке на 1,5-2,5 п.п. в зависимости от программы.

На покупку квартиры в новостройке и на вторичном рынке ставки уменьшились на 1,5 п.п. Таким образом, с учетом всех действующих скидок первичку в ипотеку можно приобрести минимум под 25,4%, готовое жилье — под 25,8%.

Ставка по программе «Строительство жилого дома» снизилась на 2 п.п. и теперь составляет минимум 26,8%.

Кроме этого, Сбер запустил скидку на ставку по ипотеке в размере 1% — она будет действовать при покупке объектов на проектном финансировании банка.

Ранее, 4 марта, Сбербанк уменьшил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Планируете ли вы брать ипотеку в ближайшее время?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии39
В
Вячеслав К.
2 дня назад

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли по семейной ипотеке приобрести дачу (вторичку) ???

Домклик
2 дня назад

Вячеслав К.здравствуйте! Нет, по программе возможна покупка квартиры на вторичном рынке в многоквартирном доме не старше 20 лет, дом не должен быть аварийным.

М
Милана С.
3 дня назад

Можно ли подать на рефинансирования ставку ипотеку , если уже взяла ипотеку ?

Домклик
3 дня назад

Милана С.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

Е
Елена С.
4 дня назад

Могу ли я купить у матери частный дом в ипотеку,дешевле чем она его купила?

Домклик
3 дня назад

Елена С.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

В
Виктория А.
4 дня назад

Улан-Удэ Республика Бурятия не подходит под семейную ипотеку на вторичное жилье. Очень жаль

Домклик
3 дня назад

Виктория А.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.

Спасибо, что поделились своим мнением.

С
Сергей С.
4 дня назад

Жалею что не взял в году так 18-20 когда по 6-7% была

Домклик
3 дня назад

Сергей С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Л
Людмила Г.
4 дня назад

Здравствуйте .Когда появится программа СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА?

Домклик
3 дня назад

Людмила Г.здравствуйте! На сегодняшний момент по программе «Сельская ипотека» исчерпаны лимиты. Точные условия будут известны, после того, как лимиты будут выделены, и запись на сделку возобновится.

Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.

Я
Ямиля Г.
4 дня назад

Здравствуйте.На вторичку ставки понижаются?

Домклик
3 дня назад

Ямиля Г.здравствуйте! Ставки снижены по рыночной ипотеке.

Е
Елена К.
4 дня назад

Добрый день . почему семейная ипотека до 7 лет , а детям до 18 лет где жить ?

Верните ипотеку для деток до 18 лет !

Домклик
3 дня назад

Елена К.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.

Спасибо, что поделились своим мнением.

О
Ольга Н.
4 дня назад

Подскажите, пожалуйста, буду ли лимиты на арктическую ипотеку в ближайшее время? Спасибо

Домклик
3 дня назад

Ольга Н.здравствуйте! С подробными условиями программы "Арктическая ипотека" можно ознакомиться в статье и на странице программы.

П
Пользователь
4 дня назад

Конечно нет, с такой % ставкой всё будет уходить на ипотеку!

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