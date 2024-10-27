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Как узнать историю объекта недвижимости

Недвижимость
27 окт 2024
38K
Как узнать историю объекта недвижимости
Содержание

Покупка жилья на вторичном рынке сопряжена с определёнными рисками, поэтому частые переходы права собственности на объект должны насторожить потенциального покупателя. Ведь если в прошлом одна из сделок с объектом была совершена с нарушением закона, это может привести к судебным разбирательствам и даже к потере права собственности.

Рассказываем, как узнать историю квартиры по адресу при покупке, чтобы исключить риски.

Что такое история объекта недвижимости

Это совокупность информации о предыдущих сделках, использовании, правовом статусе и других аспектах, связанных с конкретным имуществом. Она также включает данные о предыдущих владельцах и ограничениях по использованию помещения.

Знание истории объекта недвижимости позволяет оценить потенциальные проблемы или риски, связанные с его покупкой.

Как узнать историю перехода прав на объект

Чтобы проверить, кому раньше принадлежала квартира и как часто менялись собственники, потребуется заказать выписку из ЕГРН о переходе прав на объект. Это можно сделать через портал Госуслуги или при личном визите в МФЦ. Стоимость услуги — 290 рублей.

Какие сведения есть в документе:

  • сведения обо всех правообладателях с 1998 года (без указания ФИО и персональных данных)
  • вид зарегистрированного права (например, долевая или общая совместная собственность), данные о размерах долей собственников
  • дата возникновения, изменения, перехода и прекращения права собственности
  • документы, на основании которых осуществлялся переход права собственности — свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи или дарения, решение суда и другие

В целях охраны персональных данных полные сведения о правообладателях доступны только владельцу объекта или его представителю.

Для остальных получателей выписки она будет доступна в таком виде ⬇️

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В выписке все собственники будут указаны по порядку — от первого (начиная с 1998 года) к текущему

Что мы можем узнать из выписки из примера выше

1. Впервые право собственности на квартиру было зарегистрировано 3 марта 2015 года. Один собственник, физическое лицо.

2. 18 августа 2016 года объект был приобретён по договору купли-продажи в общую долевую собственность двух физлиц.

3. 29 июня 2023 года квартиру вновь продали также двум физлицам (супругам) в общую совместную собственность.

Обратите внимание, что историю жилья до 1998 года можно узнать только через районное БТИ или в органах местного самоуправления.

Как заказать выписку о переходе прав на Госуслугах

  1. Перейдите по ссылке.
  2. Укажите цель обращения: «Получить выписку из ЕГРН» — «Об объекте недвижимости» — «О переходе прав на объект недвижимости».
  3. Заполните заявление, на этапе выбора объекта укажите данные вручную (нужно выбрать тип объекта и указать адрес или кадастровый номер).
  4. Оплатите услугу. Это можно сделать онлайн.

Срок оказания услуги — от нескольких минут до 3-х рабочих дней. Выписка из ЕГРН с электронной подписью Росреестра придёт в личный кабинет на Госуслугах.

Как проверить квартиру на обременения и аресты

В выписке о переходе прав на объект не будет указана кадастровая стоимость и информация о залогах и обременениях.

Узнать о текущих ограничениях по распоряжению объектом можно самостоятельно. Для этого также потребуется подать заявку на Госуслугах. Ждать ответа от ведомства не нужно — все данные сразу отобразятся на экране. Сведения предоставляются бесплатно.

Посмотрите весь путь в галерее ⬇️

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На экране появятся сведения о выбранном объекте недвижимости — наименование, кадастровый номер, адрес, площадь, назначение, этаж, сведения о кадастровой стоимости, а также о действующих правах и ограничениях (обременениях).

Если при проверке документов у вас возникли сомнения или вам не хочется тратить время на поиск информации, воспользуйтесь услугой Домклик «Сделка с гарантией». Наши эксперты проверят юридическую историю жилья, оценят риски и расскажут, как обезопасить сделку.

Покупка вторички
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