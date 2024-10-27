Как узнать историю объекта недвижимости
Покупка жилья на вторичном рынке сопряжена с определёнными рисками, поэтому частые переходы права собственности на объект должны насторожить потенциального покупателя. Ведь если в прошлом одна из сделок с объектом была совершена с нарушением закона, это может привести к судебным разбирательствам и даже к потере права собственности.
Рассказываем, как узнать историю квартиры по адресу при покупке, чтобы исключить риски.
Что такое история объекта недвижимости
Это совокупность информации о предыдущих сделках, использовании, правовом статусе и других аспектах, связанных с конкретным имуществом. Она также включает данные о предыдущих владельцах и ограничениях по использованию помещения.
Знание истории объекта недвижимости позволяет оценить потенциальные проблемы или риски, связанные с его покупкой.
Как узнать историю перехода прав на объект
Чтобы проверить, кому раньше принадлежала квартира и как часто менялись собственники, потребуется заказать выписку из ЕГРН о переходе прав на объект. Это можно сделать через портал Госуслуги или при личном визите в МФЦ. Стоимость услуги — 290 рублей.
Какие сведения есть в документе:
- сведения обо всех правообладателях с 1998 года (без указания ФИО и персональных данных)
- вид зарегистрированного права (например, долевая или общая совместная собственность), данные о размерах долей собственников
- дата возникновения, изменения, перехода и прекращения права собственности
- документы, на основании которых осуществлялся переход права собственности — свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи или дарения, решение суда и другие
В целях охраны персональных данных полные сведения о правообладателях доступны только владельцу объекта или его представителю.
Для остальных получателей выписки она будет доступна в таком виде ⬇️
Что мы можем узнать из выписки из примера выше
1. Впервые право собственности на квартиру было зарегистрировано 3 марта 2015 года. Один собственник, физическое лицо.
2. 18 августа 2016 года объект был приобретён по договору купли-продажи в общую долевую собственность двух физлиц.
3. 29 июня 2023 года квартиру вновь продали также двум физлицам (супругам) в общую совместную собственность.
Обратите внимание, что историю жилья до 1998 года можно узнать только через районное БТИ или в органах местного самоуправления.
Как заказать выписку о переходе прав на Госуслугах
- Перейдите по ссылке.
- Укажите цель обращения: «Получить выписку из ЕГРН» — «Об объекте недвижимости» — «О переходе прав на объект недвижимости».
- Заполните заявление, на этапе выбора объекта укажите данные вручную (нужно выбрать тип объекта и указать адрес или кадастровый номер).
- Оплатите услугу. Это можно сделать онлайн.
Срок оказания услуги — от нескольких минут до 3-х рабочих дней. Выписка из ЕГРН с электронной подписью Росреестра придёт в личный кабинет на Госуслугах.
Как проверить квартиру на обременения и аресты
В выписке о переходе прав на объект не будет указана кадастровая стоимость и информация о залогах и обременениях.
Узнать о текущих ограничениях по распоряжению объектом можно самостоятельно. Для этого также потребуется подать заявку на Госуслугах. Ждать ответа от ведомства не нужно — все данные сразу отобразятся на экране. Сведения предоставляются бесплатно.
Посмотрите весь путь в галерее ⬇️
На экране появятся сведения о выбранном объекте недвижимости — наименование, кадастровый номер, адрес, площадь, назначение, этаж, сведения о кадастровой стоимости, а также о действующих правах и ограничениях (обременениях).
Если при проверке документов у вас возникли сомнения или вам не хочется тратить время на поиск информации, воспользуйтесь услугой Домклик «Сделка с гарантией». Наши эксперты проверят юридическую историю жилья, оценят риски и расскажут, как обезопасить сделку.
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