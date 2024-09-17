Как изменятся госпошлины за действия с недвижимостью в 2025 году
Летом президент России Владимир Путин подписал закон, который внес изменения в Налоговый кодекс. Поправки коснулись уплаты НДФЛ при продаже квартиры, налога на имущество и государственных пошлин за действия, связанные с недвижимостью.
Ранее мы рассказали, что изменится в уплате налогов. Теперь разбираемся вместе с экспертом, как поменяются размеры госпошлин с 1 января 2025 года.
Как изменятся суммы госпошлин в 2025 году
За государственную регистрацию прав, ограничений прав и обременений недвижимости, а также сделок с недвижимостью, если они подлежат госрегистрации, размер госпошлины будет составлять для физических лиц:
в отношении недвижимости, кадастровая стоимость которой не определена или не превышает 20 млн рублей, — 4 тыс. рублей (вместо нынешних 2 тыс. рублей).
Если кадастровая стоимость недвижимости превышает 20 млн рублей, — 0,02% кадастровой стоимости, определенной в отношении недвижимости на дату обращения за регистрацией, но не меньше 0,02% цены сделки и не более 500 тыс. рублей.
Для юридических лиц: в отношении объекта недвижимости, кадастровая стоимость которого не определена или не превышает 22 млн рублей, — 44 тыс. рублей (вместо 22 тыс. рублей). Если кадастровая стоимость превышает 22 млн рублей, — 0,2% кадастровой стоимости, но не менее 0,2% цены сделки и не более 1 млн рублей.
Важно, что сумма государственной пошлины, подлежащая уплате в вышеназванных размерах, округляется до полных 100 рублей в меньшую сторону.
За одновременную постановку недвижимости на кадастровый учет и регистрацию прав госпошлина для физлиц вырастет с текущих 2 тыс. до 6 тыс. рублей, если кадастровая стоимость не определена или меньше 20 млн рублей. Если больше 20 млн рублей, то 2 тыс. рублей + 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тыс. рублей.
Для юридических лиц в отношении недвижимости, кадастровая стоимость которой не определена или не превышает 22 млн рублей, госпошлина составит 66 тыс. рублей (сейчас 22 тыс. рублей). Если кадастровая стоимость выше 22 млн рублей, то 22 тыс. рублей + 0,2% кадастровой стоимости, но не менее 0,2% цены сделки и не более 1 млн рублей.
Новые госпошлины в 2025 году
С 2025 года в России будет взиматься новая госпошлина — за постановку на кадастровый учет созданных (образованных) объектов недвижимости. Для физических лиц в размере 2 тыс. рублей, для юридических — 22 тыс. рублей. Сейчас госуслуга оказывается бесплатно.
Помимо этого, нужно будет заплатить за кадастровый учет в связи с изменением сведений об объекте недвижимости (например, перепланировка квартиры, изменение площади, границ участка). Физлицам — 1 тыс. рублей, организациям — 2 тыс. рублей.
Госпошлины за регистрацию прав на земельные участки в 2025 году
С 1 января 2025 года в 2 раза вырастут госпошлины для покупателей и владельцев земельных участков.
Госпошлина за регистрацию права собственности на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства или на возведенный на участке объект недвижимости увеличится до 700 рублей (сейчас 350 рублей).
За одновременную постановку на кадастровый учет и регистрацию права собственности на земельный участок или построенную на нем недвижимость до 1 тыс. рублей.
Помимо этого, вырастет госпошлина за регистрацию прав, ограничений прав и обременений земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и сделок с такими земельными участками, если они подлежат регистрации в Росреестре, — до 700 рублей.
За одновременный кадастровый учет и регистрацию прав на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения — до 1 тыс. рублей.
Госпошлина за регистрацию доли в праве общей собственности на земельные участки из земель сельсхозназначения увеличится до 200 рублей.
«Земельные участки для ИЖС и предпринимательской деятельности сейчас облагаются налогом с предельной ставкой 0,3%. С 2025 года для таких участков установили ограничение по стоимости. Их кадастровая стоимость не должна превышать 300 000 000. Если участок дороже, ставка налога будет 1,5%», — рассказывает Марина Николаенко.
Другие госпошлины в 2025 году
Помимо прочего, с января 2025 года вырастут размеры других госпошлин, связанных с ипотекой, арендой и покупкой недвижимости по договору долевого участия (ДДУ).
Так, в два раза увеличится госпошлина за внесение изменений в ЕГРН о правах, ограничениях прав и обременениях недвижимости. Для физических лиц она составит 700 рублей, для организаций — 2 тыс. рублей.
За регистрацию соглашения об изменении или о расторжении договора аренды, если он зарегистрирован в ЕГРН, физлицам придётся заплатить 700 рублей, а юрлицам – 2 тыс. рублей.
За изменения и дополнения в регистрационную запись об ипотеке госпошлина для физлиц составит 400 рублей, для организаций 1 200 рублей.
За регистрацию смены залогодержателя вследствие уступки прав по ипотеке или по договору об ипотеке, в том числе сделки по уступке прав требования, госпошлина в 2025 году — 2 тыс. рублей.
За регистрацию смены владельца закладной и внесение в ЕГРН записи об ипотеке — 1 тыс. рублей.
Закладная на квартиру — это ценная бумага, которая гарантирует возврат ипотечной задолженности банку.
Государственная регистрация договора участия в долевом строительстве для физлиц будет стоить 700 рублей, для организаций — 12 тыс. рублей.
Также по большинству указанных выше пунктов появится возможность ускоренной регистрации сделок с недвижимостью. В этом случае размер госпошлины будет в 2 раза выше, отметила эксперт.
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