Как оплачивать ЖКХ без комиссии
Оплата жилищно-коммунальных услуг в ряде случаев сопровождается комиссией. Но есть способы ее не платить. Кроме того, в июле 2024 года Правительство России утвердило конкретный перечень граждан, которые освобождаются от нее, независимо от способа оплаты.
В статье разбираем способы оплаты счетов за ЖКУ и рассказываем, как это делать без комиссии.
Почему за оплату услуг ЖКХ берут комиссию
Комиссия может быть предусмотрена при разных способах оплаты. По сути это плата за совершение операции. Например, финансовые организации перечисляют деньги со счета клиента на счета обслуживающих компаний и берут комиссию как за любой банковский перевод.
Комиссия за оплату жилищно-коммунальных услуг в кредитных организациях существует уже давно. Например, до 2020 года она фактически была заложена в стоимость за коммунальные ресурсы (воду, электричество, газ и прочие). На практике потребителям рекомендовали обращаться в конкретный банк, с которым у поставщика ресурса заключен соответствующий договор, чтобы оплатить услуги без комиссии. Но если потребитель по той или иной причине решал пойти в другой банк, то с него вновь брали комиссию. То есть граждане, сами того не понимая, могли оплатить комиссию дважды.
Чтобы пресечь такую практику, Правительство РФ исключило расходы на услуги банков, связанные с комиссией, из тарифа для ресурсоснабжающих компаний. Теперь комиссию за их услуги оплачивает потребитель напрямую кредитной организации.
Кто может оплачивать ЖКХ без комиссии
У всех граждан было и остается право оплачивать коммунальные услуги без комиссии, если они платят напрямую своей ресурсоснабжающей организации или управляющей компании (в зависимости от того, какой порядок оплаты утвержден для конкретного дома). Обязанность каждой организации проинформировать собственников дома о такой возможности и порядке расчетов.
В 2024 году в России вступил в силу закон, который отменил комиссию при оплате услуг ЖКХ, вне зависимости от способа оплаты, но лишь для тех, кто нуждается в социальной поддержке.
Кому отменили комиссию на оплату ЖКХ
Конкретный перечень льготников, утвержденный Правительством России, вступил в силу 1 июля 2024 года. В льготную категорию граждан, которым не нужно платить комиссию за оплату ЖКУ через банк, входят:
- пенсионеры — вне зависимости от вида пенсии;
- инвалиды всех групп;
- ветераны боевых действий;
- члены семьи погибших или умерших участников Великой Отечественной войны, инвалидов войны или ветеранов боевых действий;
- многодетные семьи.
Как оплатить ЖКХ без комиссии
В обслуживающей компании
Все собственники жилых помещений, даже если они не входят в льготную категорию, могут оплатить коммунальные услуги без комиссии. Для этого нужно воспользоваться сервисами или приложениями своей управляющей или ресурсоснабжающей компании.
Через интернет
Иногда у управляющих компаний или у поставщиков коммунальных ресурсов нет своего сайта или приложения. Тогда оплатить услуги можно через государственные сервисы: портал «ГИС ЖКХ» и приложение «Госуслуги Дом».
Государственные порталы удобны тем, что информация о пользователе подтягивается автоматически, в том числе сведения о существующих субсидиях и льготах.
В некоторых регионах такая возможность есть на городских порталах и сайтах ЖКХ.
Например, в Москве оплата без комиссии доступна на сайте mos.ru, где единый платежный документ можно оплатить без процентов по Социальной карте москвича.
Какие еще есть варианты оплаты ЖКХ
Ниже рассмотрим другие способы оплаты коммунальных услуг.
Онлайн-банк
Большинству людей удобнее совершать платежи через понятные сервисы своего банка, пусть с небольшой комиссией, но почти моментально и безопасно.
В Сбербанк Онлайн оплата ЖКУ без комиссии доступна льготным категориям граждан:
- многодетным семьям;
- людям с инвалидностью;
- пенсионерам;
- ветеранам боевых действий;
- членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий.
Банк определяет, относится ли человек к льготной категории, автоматически — с учетом возраста и получения соцвыплат от Социального фонда России на счета клиента.
Если вам или вашему близкому в момент оплаты отображается комиссия, несмотря на то, что вы входите в льготную группу, обратитесь в любое отделение банка с паспортом и документом, подтверждающим льготу.
Оплатить коммунальные услуги без комиссии в Сбербанке можно только на сайте, в мобильном приложении и офисах банка.
Платежные терминалы
Если вдруг нет интернета или регистрации в онлайн-банке, можно воспользоваться платежными терминалами или банкоматами. Для этого нужно отсканировать QR-код с бумажной квитанции на оплату ЖКУ. Данные, например, лицевой счет квартиры, также можно указать вручную.
При оплате в терминалах разными операторами может быть установлена комиссия, независимо от категории граждан.
Почта России
На сайте и в отделениях Почты России тоже принимают коммунальные платежи, но во втором случае только наличными. При себе нужно иметь квитанцию.
При оплате такими способами тоже может взиматься комиссия.
Какие есть льготы на оплату ЖКУ
Получателей льгот определяют органы исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях. Как правило, это многодетные семьи, семьи с низким доходом, военнослужащие, пенсионеры и инвалиды.
Для разных категорий граждан льготы и субсидии могут различаться. Например, многодетные семьи могут получить скидку 30% на оплату воды, света и газа. Размер скидки при этом может меняться в зависимости от региона.
Пенсионеры в возрасте от 70 до 79 лет имеют право оплачивать только половину взноса на капремонт, а с 80 лет перестают платить его полностью. Скидка 50% на оплату коммунальных услуг также предоставляется ветеранам труда, инвалидам I и II группы, инвалидам войны.
Кстати, право получить субсидию на оплату услуг ЖКУ раз в год есть у всех собственников квартир с невысокими доходами, но при определенных условиях.
Базовый размер максимальной доли расходов на ЖКУ в России — 22% от семейного бюджета. В регионах он меньше. Например, в Москве — 10%, а в Санкт-Петербурге — 14%. Если вы платите больше, вам положена компенсация.
Подробно на тему льгот и субсидий на оплату ЖКУ и о том, как их получить, мы написали в отдельной статье.
Как оплатить услуги ЖКХ с кешбэком
Некоторые банки и операторы услуг предлагают оплату коммуналки с кешбэком. Например, вернуть деньги за коммунальные платежи можно в Сбербанке.
Поискать информацию о таком предложении можно на официальном сайте вашего банка или сервиса, которым вы пользуетесь для оплаты услуг.
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