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Что стоит сделать владельцам недвижимости до конца года

Новости
Дата публикации: 30 нояб 2024
23K
Что стоит сделать владельцам недвижимости до конца года
Содержание

В начале 2025-го в силу вступает ряд законодательных изменений в сфере недвижимости. В том числе они касаются повышения госпошлин и освоения земли. Рассказываем, что именно меняется для физлиц и что в связи с этим следует сделать с недвижимостью до конца 2024 года.

Оформить собственность на дом

Если на вашем участке есть незарегистрированный дом или другая постройка, то оформить право собственности на нее стоит в этом году. Сейчас размер госпошлины за одновременную постановку недвижимости на кадастровый учет и регистрацию прав для физлиц составляет 2 тыс. руб. А со следующего года она увеличится до 6 тыс. руб. Столько придется заплатить, если кадастровая стоимость объекта не определена или меньше 20 млн руб.

В случае с недвижимостью, чья кадастровая стоимость более 20 млн руб., госпошлина будет рассчитываться по-другому: 2 тыс. руб. + 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тыс. руб.

Право собственности без постановки строения на кадастровый учет не зарегистрируют, поэтому обе процедуры проводятся одновременно. При этом есть ситуации, когда владельцу может понадобиться только кадастровый учет — без регистрации прав: например, если площадь дома увеличилась. Пока сделать это можно бесплатно, с 2025 года вводится госпошлина — 1 тыс. руб.

Получить выписку из ЕГРН

Выписки из ЕГРН бывают разных видов — какая именно нужна, зависит от ситуации. К примеру, такой документ может понадобиться, если вы хотите прописаться по месту жительства, подтвердить право собственности на недвижимость, оформить имущественный вычет и так далее.

Сразу стоит сказать, что у ведомства или организации, куда нужно принести выписку, могут быть требования к сроку ее действия. Если он позволяет, подумайте об оформлении такого документа заранее, поскольку с 2025 года стоимость выписок вырастет, в большинстве случаев — в два раза. Пока новые тарифы обозначены только в проекте приказа Росреестра, но, вероятнее всего, вскоре его подпишут.

Так, например, бумажная выписка из ЕГРН об объекте недвижимости обойдется физлицам в 740 руб., электронная — в 700 руб. Если взять выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в этом году, стоить она будет по-прежнему 460 руб. в бумажном виде и 290 руб. — в электронном. После нового года отдать за справку придется 920 руб. и 580 руб. соответственно.

Также стоит обратить внимание на подорожание копии межевого плана. Пока заказать бумажный документ можно за 1 740 руб., цифровой — за 580 руб. Если же вы решите отложить это дело до следующего года, заплатить уже нужно будет 3 480 руб. и 1 160 руб. в зависимости от формата документа.

При этом получить обычную онлайн-выписку из ЕГРН на Госуслугах по-прежнему можно будет бесплатно. Подробно о том, какие есть выписки и для чего они нужны, мы написали в статье ⬇️

Зарегистрировать договор аренды

Этот пункт касается тех, кто сдает квартиру в аренду. Если вы хотите избавить себя от лишних дел в этом году и оставить оформление арендных отношений на 2025-й, то стоит знать, что в таком случае за регистрацию договора аренды в Росреестре придется заплатить 4 тыс. руб. вместо 2 тыс. руб. А для юридических лиц соответствующая госпошлина увеличится с 22 тыс. руб. до 44 тыс. руб.

Напомним, договор аренды нужно регистрировать, если он заключается на год и более. Если стороны его корректируют или расторгают, это также необходимо отразить в ЕГРН. Пошлина за это с 1 января тоже вырастет: для физлиц — с 350 руб. до 700 руб., для организаций — с 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб.

Начать ухаживать за земельным участком

С 1 марта вступает в силу закон, который дает собственникам земель в населенных пунктах, а также владельцам садов и огородов для освоения участка три года с момента покупки. За это время они должны привести землю в пригодное для использования по назначению состояние. Допустим, если участок предназначен для ИЖС, то владельцу нужно подготовить его для строительства дома. В противном случае последует штраф.

По тем участкам, которые уже находятся в собственности, срок освоения будет исчисляться с 1 марта 2025 года.

Обязанность осваивать землю и санкции за нарушение были и раньше, однако самого понятия освоения и его сроков в законодательстве не было.

Список работ по подготовке участка к использованию уже разработал Росреестр. Среди них, например, удаление лишних деревьев, кустарников и сорняков; уборка мусора; осушение и увлажнение участка в зависимости от его состояния; озеленение и уход. Озаботиться этим вопросом стоит уже сейчас — чтобы избежать возможных проблем с контрольно-надзорными органами.

Оформить в собственность квартиру

Если вы приобрели жилье и планируете зарегистрировать свои права на нее в Росреестре, следует сделать это до конца года, пока госпошлина равна 2 тыс. руб. С 1 января 2025-го ее размер повысится до 4 тыс. руб. (если кадастровая стоимость недвижимости не определена или не превышает 20 млн руб.).

В том случае, когда кадастровая стоимость больше 20 млн руб., заплатить нужно 0,02% этой стоимости, но не меньше 0,02% цены сделки и не более 500 тыс. руб.

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Что изменится в декабре 2024 года для собственников и покупателей недвижимости

Новости
Курс недвижимости
Недвижимость
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Какие еще дела стоит завершить собственникам в этом году?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
М
Маргарита К.
6 дней назад

все для людей.

Домклик
6 дней назад

Маргарита К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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