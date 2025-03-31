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Новости
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Подарить жилье родственникам станет дешевле

Дата публикации: 31 мар 2025
Подарить жилье родственникам станет дешевле

В Госдуму внесен законопроект, который вводит 50%-ю скидку на госпошлину при нотариальном оформлении договора дарения между близкими родственниками. Правительство дало на него положительный отзыв.

В конце 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий оформлять договоры дарения недвижимости через нотариуса. Эта норма распространяется в том числе и на сделки между родственниками.

Законопроект, предоставляющий скидку, разработали депутат Госдумы Сардана Авксентьева и Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан. Он предполагает внесение поправок в статью 333.38 Налогового кодекса, где прописаны категории, которые освобождены от уплаты госпошлины за нотариальные действия.

Авторы законопроекта отмечают, что заверение договора дарения недвижимости у нотариуса в среднем составляет 25-30 тыс. руб. В ряде случаев — когда сделка оформляется, например, между пенсионерами и их детьми или внуками — у сторон возникают трудности с оплатой таких услуг, и им необходима государственная поддержка.

В связи с этим они предлагают брать за удостоверение договоров дарения между близкими родственниками только 50% от размера госпошлины.

Согласно статье 14 Семейного кодекса РФ, к близким относятся родственники по прямой восходящей и нисходящей линии — родители и дети, дедушка, бабушка и внуки, а также полнородные и неполнородные (имеющие общих мать или отца) братья и сестры.

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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии9
Д
Дмитрий Е.
4 дня назад

Ещё бы услуги нотариуса (техработы) ополовинили бы, а ни за что заставляют заплатить ещё 8.000 руб! Догово дарения я и сам мог составить, без нотариуса... Но попробуйте удостоверить подпись у нотариса в таком договоре! перед вами захлопнут дверь и не обслужат без этих необязательных по закону услуг в виде "техработ"!

Домклик
3 дня назад

Дмитрий Е.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Е
Елена К.
4 дня назад

Вообще это честно говоря открытый грабеж по таким ставкам даже с учётом 50%скидки?

.договор можно составить и у любого юриста за 2000 рублей. А то что нотариус заверит и оплатить 12,0-15,0 тыс .слишком много...

При этом у граждан нет вариантов и где права граждан защищают?очередной сбор средств

Домклик
3 дня назад

Елена К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

С
Светлана О.
5 дней назад

+

Н
Нелли П.
6 дней назад

Госпошлина не равно налог?

Домклик
4 дня назад

Нелли П.здравствуйте! Государственная пошлина (госпошлина) — это сбор, который необходимо уплатить в бюджет за выполнение определённых юридически значимых действий или предоставление госуслуг.

Как правильно рассчитывается налог на недвижимость, рассказали в статье.

Д
Дмитрий Е.
4 дня назад

Нелли П.при дарении между родственниками - нет налогообложения.

Домклик
3 дня назад

Дмитрий Е.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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