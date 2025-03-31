Подарить жилье родственникам станет дешевле
В Госдуму внесен законопроект, который вводит 50%-ю скидку на госпошлину при нотариальном оформлении договора дарения между близкими родственниками. Правительство дало на него положительный отзыв.
В конце 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий оформлять договоры дарения недвижимости через нотариуса. Эта норма распространяется в том числе и на сделки между родственниками.
Законопроект, предоставляющий скидку, разработали депутат Госдумы Сардана Авксентьева и Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан. Он предполагает внесение поправок в статью 333.38 Налогового кодекса, где прописаны категории, которые освобождены от уплаты госпошлины за нотариальные действия.
Авторы законопроекта отмечают, что заверение договора дарения недвижимости у нотариуса в среднем составляет 25-30 тыс. руб. В ряде случаев — когда сделка оформляется, например, между пенсионерами и их детьми или внуками — у сторон возникают трудности с оплатой таких услуг, и им необходима государственная поддержка.
В связи с этим они предлагают брать за удостоверение договоров дарения между близкими родственниками только 50% от размера госпошлины.
Согласно статье 14 Семейного кодекса РФ, к близким относятся родственники по прямой восходящей и нисходящей линии — родители и дети, дедушка, бабушка и внуки, а также полнородные и неполнородные (имеющие общих мать или отца) братья и сестры.
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Ещё бы услуги нотариуса (техработы) ополовинили бы, а ни за что заставляют заплатить ещё 8.000 руб! Догово дарения я и сам мог составить, без нотариуса... Но попробуйте удостоверить подпись у нотариса в таком договоре! перед вами захлопнут дверь и не обслужат без этих необязательных по закону услуг в виде "техработ"!
Дмитрий Е.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Вообще это честно говоря открытый грабеж по таким ставкам даже с учётом 50%скидки?
.договор можно составить и у любого юриста за 2000 рублей. А то что нотариус заверит и оплатить 12,0-15,0 тыс .слишком много...
При этом у граждан нет вариантов и где права граждан защищают?очередной сбор средств
Елена К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
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Госпошлина не равно налог?
Нелли П.здравствуйте! Государственная пошлина (госпошлина) — это сбор, который необходимо уплатить в бюджет за выполнение определённых юридически значимых действий или предоставление госуслуг.
Как правильно рассчитывается налог на недвижимость, рассказали в статье.
Нелли П.при дарении между родственниками - нет налогообложения.
Дмитрий Е.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.