Что такое межевание земельного участка и для чего его делают
- Почему по участку могут быть не определены границы
- Как узнать, внесены ли в ЕГРН границы земельного участка
- Когда необходимо межевание
- Выбрать землю
- Как провести межевание земельного участка
- Что обязательно должно быть в договоре на межевание
- Сколько стоит межевание
- Сколько времени потребуется на межевание
- Межевание участка: коротко
Межевание представляет собой комплекс кадастровых работ и мероприятий по установлению, восстановлению или уточнению и закреплению на местности границ земельного участка, его местоположения и площади.
Если проще, то межевание позволяет определить, где на самом деле проходят границы участка, какова его площадь и форма. Ведь то, что написано в правоустанавливающих документах, может существенно отличаться от действительности.
Почему по участку могут быть не определены границы
Если на участке не проведено межевание, это означает, что в картах и документах Росреестра (ЕГРН — единого государственного реестра недвижимости) нет сведений о координатах границ объекта. То есть сам участок может быть оформлен в собственность и поставлен на кадастровый учёт, иметь площадь, адрес и даже границы, но вот координаты таких границ могут быть не закреплены или условно закреплены в картах Росреестра.
Этой информации может не быть в Росреестре, так как она не является обязательной при постановке на кадастровый учёт земельного участка или при проведении сделок с ним.
Как узнать, внесены ли в ЕГРН границы земельного участка
Посмотреть, проведено межевание или нет, можно в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Если сведений о координатах границ нет в реестре, в выписке будет особая отметка: «Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства».
Выписку из ЕГРН об объекте недвижимости можно заказать несколькими способами: через центры госуслуг «Мои документы», на официальном сайте Росреестра.
Также можно воспользоваться сервисом «Публичная кадастровая карта» (ПКК). Найти конкретный объект на ней проще всего по адресу или кадастровому номеру. Если в окне описания объекта стоит отметка «Без координат границ» или площадь указана как декларированная, значит, границы участка не установлены.
Когда необходимо межевание
Межевание участка проводится для установления его границ на местности. Это позволит избежать лишних проблем при совершении сделок с таким объектом, а также споров с соседями, облегчит строительство дома или дачи на таком участке. Да и банки охотнее дают ипотеку на землю с чётко определёнными и зафиксированными границами.
В настоящее время межевание является добровольным, и закон не предусматривает никаких ограничений прав для собственника при отсутствии межевого плана.
Встречи с кадастровым инженером не избежать, если вы планируете:
- разделить один участок на несколько или объединить несколько участков в один;
- узаконить площадь земли или уточнить границы (например, из-за разногласий с соседями);
- восстановить старые границы, которых нет на генеральном плане (особенно актуально для владельцев земли в садоводческих товариществах);
- взять ипотеку на приобретение земельного участка или строительство на нем дома или дачи (это необязательно, но повысит шансы на получение кредита);
- купить, продать, обменять, подарить участок или его часть (это также необязательно, но наличие межевого плана повысит ликвидность участка и облегчит его реализацию).
Выбрать землю
Как провести межевание земельного участка
Шаг 1. Подготовьте документы на земельный участок
- свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН;
- паспорт владельца;
- нотариальная доверенность на представителя (если от имени собственника будет действовать представитель).
Дополнительно могут быть использованы сведения, указанные в документах, определявших местоположение границ участка при его образовании.
Шаг 2. Заключите договор на проведение работ по межеванию
Самостоятельно провести работы по межеванию нельзя — этим могут заниматься только кадастровые инженеры. Именно они проводят все нужные измерения и расчёты.
Для выполнения работ вам нужно заключить договор подряда на выполнение кадастровых работ с кадастровым инженером или организацией, в которой он является работником. Если подрядчик — юрлицо, в его штате должно быть не менее двух работников (кадастровых инженеров). Если подрядчик — кадастровый инженер, то он должен быть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.
По закону, каждый кадастровый инженер обязан состоять в специализированной саморегулируемой организации (СРО). СРО контролируют деятельность своих членов и рассматривают жалобы заявителей, если кадастровые работы проведены с нарушениями.
Получить информацию о конкретном кадастровом инженере можно на сайте Росреестра в разделе «Государственный реестр кадастровых инженеров». Там содержатся данные о наличии у него специального образования, квалификационного аттестата, подтверждение его членства в СРО. Кроме того, при помощи электронного реестра кадастровых инженеров можно узнать о результатах профессиональной деятельности специалиста.
Шаг 3. Проведение работ кадастровым инженером
Кадастровые работы будет проводить кадастровый инженер по договору подряда. Они обычно включают в себя:
- сбор и изучение информации о земельном участке, соседних земельных участках;
- подготовку проекта межевания;
- обязательное уведомление соседей по участку, так как их права могут быть затронуты межеванием;
- полевые работы с выездом на место и определением границ участка на местности (в результате обязательно должен быть получен акт согласования границ участка с соседями);
- геодезическую съемку участка и определение координат межевых знаков;
- точное определение площади участка;
- чертёж участка со всеми границами.
В итоге должен быть подготовлен межевой план. На его основании собственник может поставить участок на кадастровый учёт (в случае создания нового участка) или уточнить его границы.
Отметим, что межевой план предоставляется в электронном виде. Если он вам нужен в бумажном виде, это нужно предусмотреть в договоре подряда. Межевой план на бумаге должен содержать печать и подпись кадастрового инженера.
Шаг 4. Предоставьте документы в Росреестр
Межевой план, документы по участку, копию паспорта собственника, заявление о кадастровом учёте и государственной регистрации прав необходимо передать в Росреестр. Это можно сделать через МФЦ или онлайн на сайте Росреестра. Также предоставление документов и межевого плана можно включить в договор подряда — тогда это сделает кадастровый инженер.
Государственные регистраторы проведут правовую экспертизу, и если всё окажется в порядке, то сведения о границах участка будут внесены в ЕГРН. При наличии обоснованных возражений орган регистрации прав приостановит учётно-регистрационные действия, а решать разногласия соседям придётся уже в суде. Кадастровый инженер, проводивший межевание, также может быть привлечён к делу в качестве третьего лица.
Что обязательно должно быть в договоре на межевание
Проверьте, чтобы в договоре на проведение межевания, который вы планируете заключить, были прописаны следующие обязательства исполнителя:
- Выезд специалиста на место для изучения границ участка, установки межевых знаков, определения площади.
- Оформление технического проекта межевания (текстовой и графической частей), в котором прописываются содержание и цели работ, сведения об участке и т. п.
- Уведомление лиц, интересы которых могут быть затронуты в связи с проведением межевания (соседей, арендаторов и прочих). Исполнитель обязан направить им извещение не позднее, чем за 30 дней до старта работ.
Сколько стоит межевание
Расценки на услугу зависят от объёма работ, сроков их проведения, местонахождения, размера и конфигурации земельного участка и, как правило, не превышают 20–30 тыс. рублей. В зависимости от сезона они не меняются.
Согласно главе 4.1 ФЗ №221, существует вариант бесплатного межевания. Он предусмотрен, когда по заказу уполномоченного органа проводится комплекс кадастровых работ на территории одного или нескольких кадастровых кварталов. Если ваш участок находится в их пределах, считайте, что вам повезло.
Сколько времени потребуется на межевание
В законодательстве сроки проведения межевания чётко не установлены, поэтому обычно прописываются в договоре подряда. Непосредственно сама процедура межевания занимает примерно 14 дней. В отдельных случаях она может затянуться на несколько месяцев. Также после её завершения инженеру понадобится время на подготовку и оформление документов.
Межевание участка: коротко
- Уточните, определены ли границы у земельного участка. Если нет — Росреестр рекомендует провести межевание и определить границы объекта. Это позволит избежать проблем при строительстве дома, совершении сделок с участком или при возникновении споров с соседями.
- Межевание нельзя сделать самостоятельно — эту работу может выполнить только кадастровый инженер, который состоит в саморегулируемой организации.
- В результате межевания земельного участка (проведения кадастровых работ) составляется межевой план. На его основании вы сможете поставить участок на кадастровый учет или уточнить его границы.
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