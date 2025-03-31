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Тенденции на рынке недвижимости у моря: анализ ситуации на примере Крыма

Дата публикации: 31 мар 2025
Тенденции на рынке недвижимости у моря: анализ ситуации на примере Крыма

Рынок недвижимости у моря привлекает всё больше внимания со стороны инвесторов и покупателей. Особенное место в этом сегменте занимает Крым – регион с богатой историей, уникальной природой и разнообразными возможностями для жизни и отдыха.

В этой статье вместе с экспертом ГК «ИнтерСтрой», одного из крупнейших застройщиков Крыма и Севастополя, рассмотрим актуальные тенденции на рынке недвижимости в Крыму, уделяя внимание изменениям цен, спроса и предложения, а также прогнозам на 2025 год.

Цены

Стоимость квадратного метра в квартирах на побережье Крыма в 2024 году варьировалась в среднем от 128 до 300 тыс. рублей в зависимости от географического расположения и типа объекта.

Например, в таких курортных городах, как Ялта и Алушта, цены остаются высокими, в то время как Феодосии, например, цены на жилье ниже:

  • Ялта: от 190 000 до 300 000 руб./кв. м
  • Алушта: от 180 000 до 282 000 руб./кв. м
  • Севастополь: от 135 000 до 174 000 руб./кв. м
  • Феодосия: от 129 000 до 176 000 руб./кв. м
  • Евпатория: от 128 000 до 201 000 руб./кв. м

Сравнительный анализ показывает, что интерес к недвижимости в Крыму растёт. По сравнению с началом прошлого года, в некоторых регионах стоимость квадратного метра увеличилась на 10–15%.

Фото эксперта
Людмила Мендрух
представитель ГК «ИнтерСтрой»

Инвестиционная привлекательность 

В связи с ростом цен повышается и инвестиционная привлекательность крымской недвижимости.

Например, если в декабре 2023 года однокомнатная квартира в новом ЖК в Евпатории стоила 5 221 500 руб., то по состоянию на ноябрь 2024-го цена выросла на 30%, до 6 787 950 руб.

Спрос 

Спрос на жильё в Крыму заметно увеличился в последние годы. Основные факторы: развитие туризма на полуострове, улучшение инфраструктуры, государственные программы и инвестиции. 

Наибольший интерес проявляют покупатели из Москвы и Санкт-Петербурга, а также местные жители. Основными категориями покупателей остаются молодые семьи и инвесторы, планирующие сдавать недвижимость в аренду.

Объекты с квартирами и апартаментами, расположенные вблизи моря, пользуются наибольшей популярностью. Средняя стоимость аренды составляет 50 000–100 000 рублей в месяц — в зависимости от локации.

Фото эксперта
Людмила Мендрух
представитель ГК «ИнтерСтрой»

Перспективы 

Спрос на жильё у моря, особенно в Ялте и Севастополе, останется высоким благодаря стабильному туристическому потоку. Однако рост цен может привести к увеличению интереса к более доступным районам.

Эксперты прогнозируют, что после восстановления авиасообщения стоимость недвижимости в Крыму может существенно увеличиться.

Советы тем, кто покупает жилье на побережье

  • Если вы находитесь далеко от Крыма, используйте онлайн-просмотры для предварительного выбора объектов.
  • Планируйте поездку для осмотра объектов в курортный сезон, чтобы оценить климат, транспортное сообщение и инфраструктуру.
  • Обращайте внимание на расстояние до пляжа, удобство транспортной доступности и наличие социальных объектов. Это повысит комфорт проживания и увеличит ликвидность вашей недвижимости.

Крымский рынок недвижимости остаётся одним из самых перспективных в России. Внимательное изучение текущих тенденций и грамотный подход к выбору объекта позволят вам сделать успешное вложение и наслаждаться жизнью у моря.

Точка зрения редакции журнала может не совпадать с мнением экспертов, представленным в статье

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Ольга Маслевская
Ольга МаслевскаяВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области ипотеки и ИЖС
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