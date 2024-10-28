Как правильно рассчитывается налог на недвижимость
- Что такое налог на недвижимость и кто его платит
- Как считали налог на недвижимость до 2015 года и как его считают в 2024 году
- Как рассчитывается налог на недвижимость
- Примеры расчета налога на недвижимость
- Где узнать кадастровую стоимость недвижимости и при чем тут выписка из ЕГРН
- Что делать, если не согласен с кадастровой оценкой недвижимости
- Льготы для физических лиц при уплате налога на недвижимость
- Что будет, если вовремя не оплатить налог на недвижимость
Оплатить налог на имущество необходимо до 1 декабря следующего года. Например, оплатить налог на недвижимость за 2023 год нужно до 1 декабря 2024 года.
Рассказываем, что нужно знать о налоге, кто и как может сэкономить и что будет, если не оплатить его вовремя.
Что такое налог на недвижимость и кто его платит
В России существуют различные виды налогов на недвижимость: земельный налог, налог с продажи квартиры или дома и другие. Но в разговорной практике под налогом на недвижимость традиционно понимается имущественный налог (налог на имущество физлиц, или НИФЛ). Его платят собственники разных типов жилья и коммерческой недвижимости:
- квартир;
- домов и коттеджей;
- парковочных мест и гаражей;
- торговых помещений на первых этажах;
- кладовок;
- офисов;
- комнат;
- недостроенных объектов и иных.
Это же касается и владельцев долей недвижимости — для них сумма налога считается пропорционально доле в общей стоимости объекта. Для налоговой непринципиально, проживает ли собственник в квартире или доме, пользуется ли коммерческим помещением, получает ли с него доход, использует ли гараж — платить налог все равно нужно.
Как считали налог на недвижимость до 2015 года и как его считают в 2024 году
До 2015 года имущественный налог в России считался от инвентаризационной стоимости объекта — этот показатель учитывает только стоимость стройматериалов и амортизацию и никак не привязан к его рыночной ценности. Кадастровая стоимость ближе к рыночной, поскольку учитывает и другие факторы:
- особенности участка;
- инфраструктуру по соседству и на территории;
- характеристики дома;
- рыночную стоимость похожих объектов.
Поскольку в подавляющем большинстве случаев кадастровая стоимость выше инвентаризационной, размер налога для владельцев с переходом на новую схему вырос. Чтобы сделать этот процесс не таким резким для собственников, перевод на новые правила расчета налога на недвижимость проводился постепенно, с применением понижающих коэффициентов. Но сейчас переход полностью завершен во всех регионах.
Действующая схема расчета призвана приблизить размер налога к рыночной стоимости объекта недвижимости. Но рыночная стоимость очень подвижна и сильно зависит от экономической конъюнктуры, это хорошо видно на примере 2021 и 2022 годов.
Поэтому в качестве базы для расчета НИФЛ используется кадастровая стоимость. Ее регулярно пересчитывают: в городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — этот перерасчет проводится не реже чем раз в три года, в других регионах — раз в пять лет. Регионы могут по собственной инициативе производить эту переоценку и чаще.
Как рассчитывается налог на недвижимость
На расчет влияет несколько ключевых параметров: кадастровая стоимость объекта, налоговый вычет (если есть), ставка налога и налоговый период. Рассмотрим подробнее каждый из них.
Для расчета налога берется кадастровая стоимость объекта, но если речь о жилье, то показатель уменьшается за счет налоговых вычетов.Из общей площади жилья при расчете налога исключаются:
- для жилого дома — 50 кв. м;
- для квартиры, части жилого дома — 20 кв. м;
- для комнаты, части квартиры — 10 кв. м.
То есть налог для владельца квартиры площадью 33 кв. м будет исчисляться от кадастровой стоимости 13 кв. м в этой квартиры. Если площадь квартиры 20 кв. м и меньше, налог на имущество платить и вовсе не придется.
Для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми наряду с общим вычетом действует еще один. Причем вычет полагается на каждого ребенка. Так, налоговая база уменьшается:
- для жилого дома и его части — на 7 кв. м
- для квартиры и ее части — на 5 кв. м
- для комнаты — на 5 кв. м
Получается, что на квартиру площадью 35 кв. м семье с тремя детьми налог на имущество не начислят (35 кв. м — общий вычет в 20 кв. м — вычет в 5 кв. м на трех детей = 0).
Следующий фактор — налоговая ставка, которая различается для разных типов недвижимости.
Единые базовые ставки для разных типов недвижимости в России такие:
- 0,1% — для квартир, комнат, долей в них; домов; гаражей и машино-мест; недостроенных объектов; хозпостроек на участках ИЖС или ЛПХ;
- 0,5% — нежилые помещения; технические здания;
- 2% — жилье стоимостью дороже 300 млн руб.
Ставки в конкретном регионе и городе можно узнать на сайте налоговой в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
В Москве и Санкт-Петербурге используется прогрессивная шкала расчета ставки.
Московские объекты недвижимости облагаются налогом по ставкам в зависимости от стоимости недвижимости:
- до 10 млн руб. — 0,1%;
- 10-20 млн руб. — 0,15%;
- 20-50 млн руб. — 0,2%;
- 50-300 млн руб. — 0,3%;
- дороже 300 млн руб. — общероссийская ставка в 2%.
В Санкт-Петербурге сетка налогов на недвижимость следующая:
- до 5 млн руб. — 0,1%;
- 5-10 млн руб. — 0,15%;
- 10-20 млн руб. — 0,2%;
- 20-300 млн руб. — 0,25%;
- выше 300 млн руб. — 2%.
Наконец, на расчеты влияет налоговый период. Если объект находится в собственности менее года, налог начисляется не за весь год, а за период владения. Для покупателей новостроек налог рассчитывается только за остаток года после оформления квартиры в собственность (то есть после даты регистрации в Росреестре).
Если квартира в собственности менее года, то стоимость пересчитывается по числу месяцев владения. С какого месяца начисляется налог, зависит от даты вступления в собственность (фиксируется в ЕГРН).
Если это с 1 по 15 число текущего месяца включительно, налог за текущий месяц начисляется.
Если это 16 число и позже — налог будет начисляться только с месяца, следующего за вступлением в собственность. С учетом этого для объектов, которые в собственности меньше года, применяется коэффициент: число полных месяцев владения, поделенное на 12.
Примеры расчета налога на недвижимость
Haлoг считается так: кадастровая стоимость налогооблагаемой площади*ставка.
Кроме этого, могут применяться коэффициенты доли владения (если вы не единоличный собственник) и срока владения (если имущество в вашей собственности меньше года).
Для квартиры в Москве площадью 33 кв. м и кадастровой стоимостью 8 млн руб. с единственным собственником, который владеет ею больше года, расчеты будут такими:
налогооблагаемая площадь: 33 кв. м — 20 кв. м (налоговый вычет для квартир) = 13 кв. м, кадастровая стоимость 1 кв. м: 8 млн руб. / 33 кв. м = 242,4 тыс. руб., кадастровая стоимость налогооблагаемой площади: 242,4 тыс. руб. * 13 кв. м = 3,15 млн руб.
При владении больше года и единственном собственнике сумма налога:
3,15 млн руб. *0,1% (ставка для квартир в Москве с кадастровой стоимостью до 10 млн руб.) = 3150 руб. в год.
Если квартира в собственности у одного человека три месяца, дополнительно применяется коэффициент 0,25. Итого на этот год сумма составит 787,5 руб.
Если собственник владеет ½ доли в этой квартире в течение года или более, налог составит 1575 руб. в год. Если эта половина доли принадлежит ему три месяца, на первый год владения сумма уменьшается с коэффициентом 0,25 — и налог составит 394 руб.
Где узнать кадастровую стоимость недвижимости и при чем тут выписка из ЕГРН
В принципе все расчеты делает налоговая, собственникам до 1 ноября — за месяц до крайнего срока по оплате — приходит налоговое уведомление, где указаны объект и сумма. Можно не ждать этого, а периодически мониторить информацию в личном кабинете на сайте налоговой.
Если по каким-то причинам оба варианта отпадают — например, нет личного кабинета, а бумажный документ где-то затерялся и к 1 ноября все еще не на руках у собственника, за уточнением суммы стоит обратиться в налоговую.
Кадастровую стоимость многие стремятся узнать заранее — чтобы убедиться, что она адекватна состоянию объекта недвижимости.
Для этого понадобится выписка из ЕГРН. Сведения из ЕГРН в целом открыты, кроме случаев, когда они имеют статус ограниченного доступа (статья 62 Закона о регистрации).
Напомним, что с марта 2023 года третьи лица больше не могут получить выписки из ЕГРН с личными данными собственника. Это можно сделать только с его разрешения или через нотариуса.
Что делать, если не согласен с кадастровой оценкой недвижимости
Если собственник не согласен с оценкой и считает ее завышенной, можно заказать независимую оценку и добиваться того, чтобы кадастровую стоимость приравняли к рыночной.
«Для этого правообладатель объекта должен обратиться в специально созданную комиссию, в том числе включающую в свой состав членов государственного бюджетного учреждения, которое первоначально устанавливало ее размер», — рассказывает советник практики недвижимости и строительства Коллегии адвокатов «Регионсервис» Анна Жолобова.
В качестве подтверждающего доказательства несоразмерности прикладывается отчет независимой оценочной организации. И в случае получения отрицательного решения комиссии правообладатель вправе обратиться в суд с требованием об установлении кадастровой стоимости объекта в размере рыночной.
Льготы для физических лиц при уплате налога на недвижимость
Некоторые категории граждан полностью или частично освобождаются от уплаты налога на недвижимость.
«Для отдельных категорий граждан установлены федеральные льготы, полный перечень лиц закреплен в ст. 407 НК РФ, — это, например, инвалиды с детства, дети-инвалиды, военнослужащие, члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и иные лица», — отмечает юрист юридической фирмы «Арбитраж.ру» Екатерина Кузьмина.
Полный перечень льготных категорий можно посмотреть на сайте ФНС. Там же нужно искать информацию о региональных льготах — субъекты Федерации могут дополнительно расширять список льготных категорий. Чтобы воспользоваться льготами по НИФЛ, надо отправить заявление в налоговую, приложив к нему документы о праве на льготу.
Важно: льгота будет распространяться только на один объект недвижимости в собственности. Если их несколько, то по остальным налог будет начисляться в полном размере.
Что будет, если вовремя не оплатить налог на недвижимость
Если не оплатить налог вовремя, можно получить штраф. А если продолжить игнорировать требования налоговой, ситуация может дойти до суда. Пени рассчитываются по формуле: 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от суммы долга. Оба параметра — на каждую конкретную дату, то есть сумма пересчитывается ежедневно, пока не будет погашена задолженность.
Кроме того, если налоговая посчитает, что неуплата произошла в результате неправомерных действий (бездействия), то дополнительно может быть взыскан штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога.
«В случае неуплаты налога в добровольном порядке применяются нормы принудительного взыскания. Также должнику на сумму неоплаченных денежных средств подлежат начислению штрафные санкции», — предостерегает Анна Жолобова из коллегии адвокатов «Регионсервис».
Но сначала налоговая должна прислать требование о погашении долга, где указывается срок оплаты. Если в этот срок платеж не поступает, налоговики могут обратиться в суд — дальше дело уже может дойти до взыскания через судебных приставов.
В самых запущенных случаях может быть наложен запрет на выезд за границу (при сумме долга от 30 тыс. руб.), по суду также могут удерживать средства из зарплаты.
Важно не забывать об оплате, и, если в начале ноября на руках еще нет налогового уведомления, стоит проверить информацию в личном кабинете на сайте ФНС или лично в отделении налоговой. Иногда бывает, что, например, из-за человеческого фактора почта не приходит вовремя, но это не избавляет собственников от обязанности оплатить налог до 1 декабря включительно.
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