Росреестр прописал правила освоения земли для дачников
Освоением земельного участка предлагают считать уничтожение на нем сорняков, уборку отходов, его осушение или увлажнение. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал закон об обязанности собственников земель в населенных пунктах, а также владельцев садов и огородов подготовить участок к использованию в течение трех лет с момента покупки.
Список таких мероприятий и признаков, которые указывают на то, что землю не освоили, должно установить правительство. В связи с этим Росреестр разработал два проекта постановления кабмина, в которых содержатся эти положения.
Так, освоение земли в себя включает:
- Освобождение участка от деревьев, кустарников (кроме предназначенных для благоустройства и озеленения), сорняков, которые мешают его использовать по прямому назначению (например, построить на нем дом).
- Уборку лишних предметов, которые захламили участок, а также отходов производства и потребления, в том числе ТКО.
- Осушение участка, если он заболочен, и увлажнение, если иссушен.
- Работы, необходимые для использования земли, в том числе, например, разработку, уплотнение и укрепление грунта.
- Рекультивацию, то есть озеленение и уход.
Землю, предназначенную для возведения частного дома, могут признать заброшенной, если:
- В течение двух лет и более на участке не заложены фундамент или конструктивные элементы здания.
- В течение пяти лет там не построен дом, права на который зарегистрированы в Росреестре.
На то, что садовые или приусадебные участки не освоены, будут указывать следующие признаки (в совокупности):
- Если разрушены или повреждены какие-либо элементы здания (крыша, стены, окна), и владелец не отремонтировал их в течение пяти лет и более.
- Захламление или загрязнение более чем 50% территории вне зависимости от срока, в течение которого не проводилась уборка; наличие на этой же площади сорняков высотой более 1 метра, а также деревьев и растений, которые не являются элементами благоустройства, если их не уничтожили в течение одного года и более.
- Если в течение трех лет подряд и более собственник не занимается выращиванием сельскохозяйственных культур (для садов) и сельскохозяйственной продукции (для приусадебных участков).
Признаки неиспользования огородных участков (в совокупности):
- Захламление или загрязнение более чем 50% территории вне зависимости от срока, в течение которого не проводилась уборка; наличие на этой же площади сорняков высотой более 1 метра, а также деревьев и растений, которые не являются элементами благоустройства, если их не уничтожили в течение одного года и более.
- Если в течение трех лет подряд и более собственник не выращивает сельскохозяйственные культуры.
Предполагается, что постановление вступит в силу с началом действия соответствующего закона — 1 марта 2025 года.
Как найти и оформить в собственность заброшенный земельный участок
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