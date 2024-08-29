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Налог с продажи недвижимости в 2025 году: что изменится

Новости
Дата публикации: 29 авг 2024
117K
Налог с продажи недвижимости в 2025 году: что изменится
Содержание

Летом 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, который внёс заметные изменения в Налоговый кодекс. Они коснутся владельцев недвижимости: с 2025 года доходы от продажи жилья будут облагаться налогом по прогрессивной шкале, а не по привычной ставке 13%.

Рассказываем, что нужно знать тем, кто планирует продавать недвижимость.

Что меняет закон

Со следующего года ставки НДФЛ по трудовым и нетрудовым доходам перестанут быть фиксированными и будут зависеть от размера доходов. 

Всего на прогрессивной шкале налогообложения будет пять ступеней:

  • 13% — для доходов до 2,4 млн руб. в год включительно;
  • 15% — для доходов свыше 2,4 и до 5 млн руб. в год включительно;
  • 18% — для доходов 5-20 млн руб. в год;
  • 20% — для доходов 20-50 млн руб. в год;
  • 22% — для доходов более 50 млн руб. в год.

При этом к нетрудовым доходам, куда в том числе относится продажа недвижимости, будут применяться только две ступени. Повышенные ставки коснутся не всего дохода, а суммы, превышающей порог.

Когда нужно платить налог с доходов от продажи недвижимости

Подоходный налог с продажи недвижимости оплачивают продавцы жилья (квартиры, дачи, дома или комнаты), гаража, апартаментов, земельного участка. Такое обязательство возникает, если владение недвижимостью продолжалось менее установленного срока, который составляет 3 или 5 лет в зависимости от ряда нюансов.

Подробнее о налоге с продажи недвижимости в 2024 году:
Налог с продажи недвижимости: когда платить и как рассчитать
359K

Как платить налог с продажи недвижимости в 2025 году 

Прибыль с продажи недвижимости (а также движимого имущества, например, автомобиля) относится к нетрудовым доходам. Согласно изменениям в 2025 году, для нетрудовых доходов ступеней будет только две: 13% — для доходов до 2,4 млн руб. включительно и 15% — для доходов больше 2,4 млн руб.

Если прибыль с продажи недвижимости до 2,4 млн руб., ставка будет 13%.

Если больше 2,4 млн руб., налог считается так:

312 000 руб. (13% от суммы прибыли 2,4 млн руб.) + 15% от суммы прибыли, которая превышает порог в 2,4 млн руб.

Налогооблагаемую базу по-прежнему можно будет снизить на 1 млн руб. Или можно использовать вычет «доходы минус расходы»: сюда включаются расходы на покупку недвижимости — не только первоначальная стоимость жилья по договору купли-продажи, но и проценты по ипотеке. 

Примеры расчета налога с продажи недвижимости в 2025 году

Рассмотрим две ситуации.

Нетрудовой доход меньше 2,4 млн руб.:

Дмитрий продаёт квартиру, которую он купил в 2023 году. Минимальный срок владения не истёк, поэтому нужно платить налог.

С продажи квартиры Дмитрий получил 3 000 000 руб. Он не может подтвердить расходы на её покупку, поэтому для уменьшения налогооблагаемой базы применяет вычет в 1 000 000 руб. Сумма, облагаемая налогом, 2 000 000 руб. Тогда ставка НДФЛ 13%, и налог равен 260 000 руб.

Теперь рассмотрим ситуацию, где доход больше 2,4 млн руб.:

Михаил продает квартиру за 5 000 000. Уменьшаем стоимость на налоговый вычет: 5 000 000 − 1 000 000 = 4 000 000 руб. 

Считаем разницу с установленной предельной стоимостью: 4 000 000 − 2 400 000 = 1 600 000 руб. 

Считаем сумму налога по формуле: 312 000 + 1 600 000 × 15% = 552 000 руб. 

Что ещё нужно знать

Важно помнить, что налогом облагается вся прибыль от реализованного имущества за год. Сюда также входит, например, продажа автомобиля.

Михаил в одном году продал и квартиру, и автомобиль. Цена квартиры – 5 000 000. Стоимость автомобиля – 1 500 000. Он применил вычет в 1 000 000, чтобы снизить налогооблагаемую базу. Считаем сумму налога для доходов выше 2,4 млн руб.: 312 000 + (5 500 000 – 2 400 000) х 15% = 777 000 руб.

Нововведения актуальны для тех, кто будет продавать недвижимость с 1 января 2025 года. Декларацию нужно подать до 30 апреля 2026 года, а уплатить налог до 15 июля 2026-го.

Новости
Курс недвижимости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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Комментарии59
О
Оксана Б.
23 нояб 2024

Здравствуйте! Являюсь ИП, приобретенную недвижимость в 2024г планирую продать в рассрочку на 4 года, прово собственности переходит в 2028г, после полной оплаты. Деньги будут приходить на счет ИП. Как я должен платить налог? 6% как ИП или 13/15 как физик?

Домклик
25 нояб 2024

Оксана Б.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить в службе поддержки ФНС России.

П
Пользователь
04 сен 2024

Добрый день!

подскажите пожалуйста, налог на имущество рассчитывается с рыночной стоимости квартиры или с суммы в договоре?

Домклик
04 сен 2024

Пользовательздравствуйте! Как правильно рассчитывается налог на недвижимость, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/kak-pravilno-rasschityvaetsya-nalog-na-nedvizhimost-v-2022-godu?ysclid=m0nt3zk017404158483.

А
Алсу Б.
31 авг 2024

А если купил за 1млн 600тыс ( с маткапиталом) отделил доли детям, и продаем за ровно ту же сумму ( 1 млн600 тысяч, только собственников 5 теперь я муж и 3 детей) чтобы приобрести другую квартиру , налог не взимается?( Во владении после выделения долей год...)

Домклик
02 сен 2024

Алсу Б.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить в СФР и органах опеки вашего региона.

К
Ксения Ф.
21 нояб 2024

Алсу Б.налогоплательщики с 2 и более детьми при продаже имущества могут быть освобождены от подачи декларации и уплаты налога, если будут соблюдены определенные условия (возраст детей налогоплательщика - до 18 лет (или до 24 лет в случае обучения ребенка на очной форме обучения); кадастровая стоимость проданного жилого помещения не превышает 50 млн рублей; налогоплательщику (членам его семьи) на дату отчуждения проданного жилья не принадлежит в совокупности более 50% в праве собственности на иное жилое помещение с общей площадью, превышающей общую площадь купленного взамен старого жилого помещения; в текущем году либо до 30 апреля следующего года налогоплательщиком (членами его семьи) приобретено в собственность другое жилье (при долевом строительстве - оплачена полная стоимость приобретаемого жилого помещения по договору); общая площадь приобретенного жилого помещения превышает по площади (или по кадастровой стоимости) проданное жилье.

Такой порядок распространяется и на случаи, если доходы от продажи объекта имущества получает несовершеннолетний ребенок из такой семьи.).

В случае, если вы попадаете под этот закон, срок владения роли не играет

Домклик
21 нояб 2024

Ксения Ф.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Н
Николай П.
31 авг 2024

Очень интересно, кто автор статьи?

Домклик
02 сен 2024

Николай П.здравствуйте! Редакция журнала Домклик подготовила материал на основании нового закона.

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