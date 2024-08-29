Налог с продажи недвижимости в 2025 году: что изменится
Летом 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, который внёс заметные изменения в Налоговый кодекс. Они коснутся владельцев недвижимости: с 2025 года доходы от продажи жилья будут облагаться налогом по прогрессивной шкале, а не по привычной ставке 13%.
Рассказываем, что нужно знать тем, кто планирует продавать недвижимость.
Что меняет закон
Со следующего года ставки НДФЛ по трудовым и нетрудовым доходам перестанут быть фиксированными и будут зависеть от размера доходов.
Всего на прогрессивной шкале налогообложения будет пять ступеней:
- 13% — для доходов до 2,4 млн руб. в год включительно;
- 15% — для доходов свыше 2,4 и до 5 млн руб. в год включительно;
- 18% — для доходов 5-20 млн руб. в год;
- 20% — для доходов 20-50 млн руб. в год;
- 22% — для доходов более 50 млн руб. в год.
При этом к нетрудовым доходам, куда в том числе относится продажа недвижимости, будут применяться только две ступени. Повышенные ставки коснутся не всего дохода, а суммы, превышающей порог.
Когда нужно платить налог с доходов от продажи недвижимости
Подоходный налог с продажи недвижимости оплачивают продавцы жилья (квартиры, дачи, дома или комнаты), гаража, апартаментов, земельного участка. Такое обязательство возникает, если владение недвижимостью продолжалось менее установленного срока, который составляет 3 или 5 лет в зависимости от ряда нюансов.
Как платить налог с продажи недвижимости в 2025 году
Прибыль с продажи недвижимости (а также движимого имущества, например, автомобиля) относится к нетрудовым доходам. Согласно изменениям в 2025 году, для нетрудовых доходов ступеней будет только две: 13% — для доходов до 2,4 млн руб. включительно и 15% — для доходов больше 2,4 млн руб.
Если прибыль с продажи недвижимости до 2,4 млн руб., ставка будет 13%.
Если больше 2,4 млн руб., налог считается так:
312 000 руб. (13% от суммы прибыли 2,4 млн руб.) + 15% от суммы прибыли, которая превышает порог в 2,4 млн руб.
Налогооблагаемую базу по-прежнему можно будет снизить на 1 млн руб. Или можно использовать вычет «доходы минус расходы»: сюда включаются расходы на покупку недвижимости — не только первоначальная стоимость жилья по договору купли-продажи, но и проценты по ипотеке.
Примеры расчета налога с продажи недвижимости в 2025 году
Рассмотрим две ситуации.
Нетрудовой доход меньше 2,4 млн руб.:
Дмитрий продаёт квартиру, которую он купил в 2023 году. Минимальный срок владения не истёк, поэтому нужно платить налог.
С продажи квартиры Дмитрий получил 3 000 000 руб. Он не может подтвердить расходы на её покупку, поэтому для уменьшения налогооблагаемой базы применяет вычет в 1 000 000 руб. Сумма, облагаемая налогом, 2 000 000 руб. Тогда ставка НДФЛ 13%, и налог равен 260 000 руб.
Теперь рассмотрим ситуацию, где доход больше 2,4 млн руб.:
Михаил продает квартиру за 5 000 000. Уменьшаем стоимость на налоговый вычет: 5 000 000 − 1 000 000 = 4 000 000 руб.
Считаем разницу с установленной предельной стоимостью: 4 000 000 − 2 400 000 = 1 600 000 руб.
Считаем сумму налога по формуле: 312 000 + 1 600 000 × 15% = 552 000 руб.
Что ещё нужно знать
Важно помнить, что налогом облагается вся прибыль от реализованного имущества за год. Сюда также входит, например, продажа автомобиля.
Михаил в одном году продал и квартиру, и автомобиль. Цена квартиры – 5 000 000. Стоимость автомобиля – 1 500 000. Он применил вычет в 1 000 000, чтобы снизить налогооблагаемую базу. Считаем сумму налога для доходов выше 2,4 млн руб.: 312 000 + (5 500 000 – 2 400 000) х 15% = 777 000 руб.
Нововведения актуальны для тех, кто будет продавать недвижимость с 1 января 2025 года. Декларацию нужно подать до 30 апреля 2026 года, а уплатить налог до 15 июля 2026-го.
Здравствуйте! Являюсь ИП, приобретенную недвижимость в 2024г планирую продать в рассрочку на 4 года, прово собственности переходит в 2028г, после полной оплаты. Деньги будут приходить на счет ИП. Как я должен платить налог? 6% как ИП или 13/15 как физик?
Оксана Б.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить в службе поддержки ФНС России.
Добрый день!
подскажите пожалуйста, налог на имущество рассчитывается с рыночной стоимости квартиры или с суммы в договоре?
Пользовательздравствуйте! Как правильно рассчитывается налог на недвижимость, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/kak-pravilno-rasschityvaetsya-nalog-na-nedvizhimost-v-2022-godu?ysclid=m0nt3zk017404158483.
А если купил за 1млн 600тыс ( с маткапиталом) отделил доли детям, и продаем за ровно ту же сумму ( 1 млн600 тысяч, только собственников 5 теперь я муж и 3 детей) чтобы приобрести другую квартиру , налог не взимается?( Во владении после выделения долей год...)
Алсу Б.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить в СФР и органах опеки вашего региона.
Алсу Б.налогоплательщики с 2 и более детьми при продаже имущества могут быть освобождены от подачи декларации и уплаты налога, если будут соблюдены определенные условия (возраст детей налогоплательщика - до 18 лет (или до 24 лет в случае обучения ребенка на очной форме обучения); кадастровая стоимость проданного жилого помещения не превышает 50 млн рублей; налогоплательщику (членам его семьи) на дату отчуждения проданного жилья не принадлежит в совокупности более 50% в праве собственности на иное жилое помещение с общей площадью, превышающей общую площадь купленного взамен старого жилого помещения; в текущем году либо до 30 апреля следующего года налогоплательщиком (членами его семьи) приобретено в собственность другое жилье (при долевом строительстве - оплачена полная стоимость приобретаемого жилого помещения по договору); общая площадь приобретенного жилого помещения превышает по площади (или по кадастровой стоимости) проданное жилье.
Такой порядок распространяется и на случаи, если доходы от продажи объекта имущества получает несовершеннолетний ребенок из такой семьи.).
В случае, если вы попадаете под этот закон, срок владения роли не играет
Ксения Ф.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Очень интересно, кто автор статьи?
Николай П.здравствуйте! Редакция журнала Домклик подготовила материал на основании нового закона.