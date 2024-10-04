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Обзор рынка
Недвижимость
Можно ли продать квартиру, купленную по военной ипотеке
04 окт 2024
1K
В России утвердили среднюю цену «квадрата» жилья на четвертый квартал
30 сен 2024
4K
До 4 млн «квадратов» жилья в год будут строить в Москве по реновации
27 сен 2024
235
Акт приема-передачи квартиры: зачем он нужен и как его составить
17 сен 2024
202K
Что лучше: комната в коммуналке или общежитии
06 сен 2024
1K
Сколько стоят и как выглядят самые дорогие квартиры в России
06 сен 2024
2K
В Сбербанке не ждут роста цен на жилье до конца 2025 года
05 сен 2024
1K
В Московской области стали чаще пользоваться дачной амнистией
01 сен 2024
425
Как оформить реконструкцию частного дома
30 авг 2024
27K
В Минстрое не планируют ограничивать площадь строящихся квартир
29 авг 2024
622
Продавать квартиру сейчас или подождать: мнения экспертов
22 авг 2024
133K
В Госдуме хотят ускорить расселение аварийных домов
17 авг 2024
801
Стоит ли сейчас покупать квартиру: мнения экспертов
13 авг 2024
59K
Гарантию на новостройки сократили до трех лет
09 авг 2024
1K
В современных кампусах предусмотрят жилье для педагогов
01 авг 2024
483
В Минстрое заявили о завершении активного этапа роста цен на жилье
24 июл 2024
924
Норматив стоимости 1 кв. метра жилья в России повысили до 109 тыс. рублей
02 июл 2024
5K
1
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