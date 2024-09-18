Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году
- Условия предоставления в 2024 году: ставка
- Условия предоставления в 2024 году: сроки, взнос и лимиты
- Кому предоставляется семейная ипотека в 2024 году: требования к заемщику
- До какого времени и на какие цели можно оформить кредит
- Процедура получения семейной ипотеки и список документов
- Преимущества семейной ипотеки
Благодаря действию субсидированных программ многие получают возможность купить жилье по сниженной ставке. Одна из них — семейная ипотека с господдержкой. Программа была запущена еще в 2018 году, но с тех пор ее параметры неоднократно менялись.
Разбираемся, кто, как и на каких условиях может получить семейную ипотеку в 2024 году.
Сбер по-прежнему принимает заявки на «Семейную ипотеку», но с 30 октября приостанавливает запись на сделки из-за исчерпания лимита.
Банк продолжит выдавать кредиты, как только правительство РФ выделит дополнительное финансирование — следите за новостями в нашем Telegram-канале.
Клиенты, которые записались на сделку до 30 октября, смогут оформить ипотеку в обычном порядке.
Условия предоставления в 2024 году: ставка
В Сбербанке процентная ставка по программе — от 6% годовых.
Сбер совместно с партнерами-застройщиками предлагают специальную скидку на недвижимость, которая строится при финансовом участии банка. С ее помощью можно получить сниженную ставку — от 3,5% годовых — по Семейной ипотеке при покупке квартиры в новостройке.
Выбрать квартиру и подать заявку на ипотеку с господдержкой для семей с детьми со сниженной ставкой можно в 546 ЖК по всей России на Домклик .
Условия предоставления в 2024 году: сроки, взнос и лимиты
Кредит выдается на срок до 30 лет.
Минимальный первоначальный взнос по программе составит 20,1%, если покупатель:
- Берет квартиру в ипотеку по программе субсидирования от застройщика. Для этого нужно купить квартиру в ЖК, который участвует в этой программе. Найти такие новостройки можно на витрине Домклик, выбрав в фильтре «Субсидирование». Уточнять все детали можно у застройщика.
- Оформляет ипотеку с увеличенным лимитом. Опция дает возможность взять в банке сумму на покупку жилья больше, чем предусмотрено базовыми программами. В Сбере можно получить «Семейную ипотеку» на сумму до 30 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 15 млн руб. — в остальных регионах.
- Выбирает жилье в рамках комплексного предложения. Найти жилые комплексы, где доступно такое предложение, можно на витрине Домклик, выбрав в фильтрах «Комплексное предложение».
- Вносит единоразовый платеж. Размер единоразового платежа зависит от суммы кредита и оплачивается один раз на этапе выдачи ипотеки. Для того чтобы применить единоразовый платеж, достаточно обратиться к менеджеру в чате Домклик в личном кабинете.
В остальных случаях размер первоначального взноса будет от 50,1%. Подробнее об изменениях с 22 октября 2024 года — рассказали в статье: В Сбере меняются условия выдачи льготной ипотеки: главное
Минимальная сумма кредита — от 300 тыс. руб., максимальная зависит от региона и ряда дополнительных условий. Базовые лимиты такие:
- в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти лимит по кредиту — 12 млн руб.;
- в остальных регионах — 6 млн руб.
Но воспользоваться семейной ипотекой можно и в том случае, когда нужна более крупная сумма. В этом случае предельный лимит по кредиту — до 30 млн руб., из которых:
- 12 млн руб. будут субсидироваться государством для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти;
- 6 млн руб. будут субсидироваться государством для остальных регионов соответственно.
Кому предоставляется семейная ипотека в 2024 году: требования к заемщику
Как понятно из названия, программа изначально ориентирована на заемщиков с семьями, но требования к ним менялись.
Программа сейчас доступна:
- Cемьям с ребенком в возрасте до 6 лет (включительно) и с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно) для приобретения квартиры или жилого дома по договору долевого участия или по договору купли-продажи от застройщика. Также можно получить деньги на строительство дома с аккредитованным в Сбербанке подрядчиком с применением эскроу-счета;
- Семьям с двумя и более детьми до 18 лет (не включительно) для приобретения квартиры в строящемся доме по договору долевого участия или договору купли-продажи от застройщика в одном из 35 регионов или в малом городе. Список территорий можно скачать тут или посмотреть в статье «Список регионов, где «Семейную ипотеку» могут получить семьи с двумя детьми». Также такие семьи могут использовать кредит для строительства дома с аккредитованной в Сбербанке подрядной организацией с расчетом через счета эскроу — по всей территории РФ.
Заемщиком может выступать любой из родителей ребенка, подходящего под условия программы. Важно, чтобы у заемщика было российское гражданство, он также может привлекать созаемщиков, причем не обязательно супруга или родителя ребенка.
Возраст родителей на момент предоставления кредита в Сбербанке — не менее 18 лет. Возраст на момент выплаты ипотеки — 75 лет.
До какого времени и на какие цели можно оформить кредит
Программа действует до 31 декабря 2030 года включительно.
Одна семья в теории может взять такую ипотеку любое количество раз — ограничением будут только ее возможности обслуживать кредит.
При этом если ипотека оформлена с 23 декабря 2023 года, то следующий кредит по программе можно будет получить при соблюдении определенных требований:
- рождается следующий ребенок;
- предыдущая ипотека закрыта.
Если в семье три ребенка или больше, программу можно сочетать с другими жилищными льготами многодетным, в том числе гасить часть долга субсидией. На эти цели также можно тратить средства материнского капитала.
Получить семейную ипотеку можно на разные цели:
- покупка квартиры в новостройке — только у юрлица (застройщика, по ДДУ);
- покупка жилого дома с участком — только у юрлица;
- строительство дома — ИЖС, только по официальному договору подряда с юрлицом или ИП с использованием счета эскроу;
- покупка участка и строительство на нем индивидуального жилого дома — ИЖС, только по официальному договору подряда с юрлицом или ИП с использованием счета эскроу;
- рефинансирование имеющегося кредита. Рефинансировать кредит, выданный другим банком, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми можно в том случае, если остаток задолженности не превышает 49,9% от стоимости недвижимости.
Процедура получения семейной ипотеки и список документов
Процедура будет стандартной — за исключением того, что помимо стандартного списка документов, который у каждого банка свой, заемщик должен будет подтвердить, что подходит под вышеописанные условия программы. Потом, если заявка одобрена, проходит сделка, и недвижимость переходит в собственность заемщиков. Но она остается в залоге — распоряжаться ею (продавать, сдавать в аренду, дарить и т. д.) можно будет только с его разрешения.
Список документов, которые нужны заемщикам Сбербанка для подачи заявки на семейную ипотеку и для оформления сделки, можно посмотреть здесь.
Преимущества семейной ипотеки
Программа дает широкий выбор как по ставкам, так и по условиям, распространяется на самые разные типы недвижимости, семья может быть с двумя детьми или одним ребенком, молодой или многодетной, ею могут воспользоваться даже одинокие родители.
Наконец, это выгодно: и переплата по кредиту, и ежемесячный платеж будут существенно ниже, чем по стандартным ставками.
Рассчитать предварительные условия вы можете на ипотечном калькуляторе Домклик.
Добрый день!
В описании условий "Семейной ипотеки" указанно, что максимальная сумма подпадающая под льготный процент - 12млн. рублей. В то же время минимальная сумма ипотеки на ИЖС по "семейной ипотеке" - 15млн. Как так вышло?
Артем Г.здравствуйте! На сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.
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Семейная ипотека одобрена в сентябре, на пол пути к покупке квартиры и повышается пв… так сохраните те условия, которые были одобрены. На сделку не успели записаться, т к доступа уже не было в октябре (((
Татьяна Ф.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. На сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.
Следите за новостями в наших соцсетях и в журнале Домклик. Будем держать в курсе всех изменений 💚
Здравствуйте скажите пожалуйста когда возобновляется лимит?
Фирдавс С.здравствуйте! На сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.
Следите за новостями в наших соцсетях и в журнале Домклик. Будем держать в курсе всех изменений 💚
Летом родится ребёнок, и как в таких условиях жильё то брать? Всё для народа, молодцы!
Илья У.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Уточним, на сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли взять семейную ипотеку на уже строящийся дом (достроить). Фундамент, стены наружные и крыша уже есть. Дом не зарегистрирован.
Наталья Ш.здравствуйте! На сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.
Следите за новостями в наших соцсетях и в журнале Домклик. Будем держать в курсе всех изменений 💚