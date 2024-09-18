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Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году

Ипотека
18 сен 2024
493K
Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году
Содержание

Благодаря действию субсидированных программ многие получают возможность купить жилье по сниженной ставке. Одна из них — семейная ипотека с господдержкой. Программа была запущена еще в 2018 году, но с тех пор ее параметры неоднократно менялись.

Разбираемся, кто, как и на каких условиях может получить семейную ипотеку в 2024 году.

Сбер по-прежнему принимает заявки на «Семейную ипотеку», но с 30 октября приостанавливает запись на сделки из-за исчерпания лимита.

Банк продолжит выдавать кредиты, как только правительство РФ выделит дополнительное финансирование — следите за новостями в нашем Telegram-канале.

Клиенты, которые записались на сделку до 30 октября, смогут оформить ипотеку в обычном порядке.

Условия предоставления в 2024 году: ставка

В Сбербанке процентная ставка по программе — от 6% годовых.

Сбер совместно с партнерами-застройщиками предлагают специальную скидку на недвижимость, которая строится при финансовом участии банка. С ее помощью можно получить сниженную ставку — от 3,5% годовых — по Семейной ипотеке при покупке квартиры в новостройке.

Выбрать квартиру и подать заявку на ипотеку с господдержкой для семей с детьми со сниженной ставкой можно в 546 ЖК по всей России на Домклик .

Условия предоставления в 2024 году: сроки, взнос и лимиты

Кредит выдается на срок до 30 лет.

Минимальный первоначальный взнос по программе составит 20,1%, если покупатель:

  • Берет квартиру в ипотеку по программе субсидирования от застройщика. Для этого нужно купить квартиру в ЖК, который участвует в этой программе. Найти такие новостройки можно на витрине Домклик, выбрав в фильтре «Субсидирование». Уточнять все детали можно у застройщика.
  • Оформляет ипотеку с увеличенным лимитом. Опция дает возможность взять в банке сумму на покупку жилья больше, чем предусмотрено базовыми программами. В Сбере можно получить «Семейную ипотеку» на сумму до 30 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 15 млн руб. — в остальных регионах.
  • Выбирает жилье в рамках комплексного предложения. Найти жилые комплексы, где доступно такое предложение, можно на витрине Домклик, выбрав в фильтрах «Комплексное предложение».
  • Вносит единоразовый платеж. Размер единоразового платежа зависит от суммы кредита и оплачивается один раз на этапе выдачи ипотеки. Для того чтобы применить единоразовый платеж, достаточно обратиться к менеджеру в чате Домклик в личном кабинете.

В остальных случаях размер первоначального взноса будет от 50,1%. Подробнее об изменениях с 22 октября 2024 года — рассказали в статье: В Сбере меняются условия выдачи льготной ипотеки: главное

Минимальная сумма кредита — от 300 тыс. руб., максимальная зависит от региона и ряда дополнительных условий. Базовые лимиты такие:

  • в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти лимит по кредиту — 12 млн руб.;
  • в остальных регионах — 6 млн руб.

Но воспользоваться семейной ипотекой можно и в том случае, когда нужна более крупная сумма. В этом случае предельный лимит по кредиту — до 30 млн руб., из которых:

  • 12 млн руб. будут субсидироваться государством для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти;
  • 6 млн руб. будут субсидироваться государством для остальных регионов соответственно.
Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2022 году №1

Кому предоставляется семейная ипотека в 2024 году: требования к заемщику

Как понятно из названия, программа изначально ориентирована на заемщиков с семьями, но требования к ним менялись.

Программа сейчас доступна:

  • Cемьям с ребенком в возрасте до 6 лет (включительно) и с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно) для приобретения квартиры или жилого дома по договору долевого участия или по договору купли-продажи от застройщика. Также можно получить деньги на строительство дома с аккредитованным в Сбербанке подрядчиком с применением эскроу-счета;
  • Семьям с двумя и более детьми до 18 лет (не включительно) для приобретения квартиры в строящемся доме по договору долевого участия или договору купли-продажи от застройщика в одном из 35 регионов или в малом городе. Список территорий можно скачать тут или посмотреть в статье «Список регионов, где «Семейную ипотеку» могут получить семьи с двумя детьми». Также такие семьи могут использовать кредит для строительства дома с аккредитованной в Сбербанке подрядной организацией с расчетом через счета эскроу по всей территории РФ.

Заемщиком может выступать любой из родителей ребенка, подходящего под условия программы. Важно, чтобы у заемщика было российское гражданство, он также может привлекать созаемщиков, причем не обязательно супруга или родителя ребенка.

Возраст родителей на момент предоставления кредита в Сбербанке — не менее 18 лет. Возраст на момент выплаты ипотеки — 75 лет.

До какого времени и на какие цели можно оформить кредит

Программа действует до 31 декабря 2030 года включительно.

Одна семья в теории может взять такую ипотеку любое количество раз — ограничением будут только ее возможности обслуживать кредит.

При этом если ипотека оформлена с 23 декабря 2023 года, то следующий кредит по программе можно будет получить при соблюдении определенных требований:

  • рождается следующий ребенок;
  • предыдущая ипотека закрыта.

Если в семье три ребенка или больше, программу можно сочетать с другими жилищными льготами многодетным, в том числе гасить часть долга субсидией. На эти цели также можно тратить средства материнского капитала.

Получить семейную ипотеку можно на разные цели:

  • покупка квартиры в новостройке — только у юрлица (застройщика, по ДДУ);
  • покупка жилого дома с участком — только у юрлица;
  • строительство дома — ИЖС, только по официальному договору подряда с юрлицом или ИП с использованием счета эскроу;
  • покупка участка и строительство на нем индивидуального жилого дома — ИЖС, только по официальному договору подряда с юрлицом или ИП с использованием счета эскроу;
  • рефинансирование имеющегося кредита. Рефинансировать кредит, выданный другим банком, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми можно в том случае, если остаток задолженности не превышает 49,9% от стоимости недвижимости.
Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2023 году №1

Процедура получения семейной ипотеки и список документов

Процедура будет стандартной — за исключением того, что помимо стандартного списка документов, который у каждого банка свой, заемщик должен будет подтвердить, что подходит под вышеописанные условия программы. Потом, если заявка одобрена, проходит сделка, и недвижимость переходит в собственность заемщиков. Но она остается в залоге — распоряжаться ею (продавать, сдавать в аренду, дарить и т. д.) можно будет только с его разрешения. 

Список документов, которые нужны заемщикам Сбербанка для подачи заявки на семейную ипотеку и для оформления сделки, можно посмотреть здесь.

Преимущества семейной ипотеки

Программа дает широкий выбор как по ставкам, так и по условиям, распространяется на самые разные типы недвижимости, семья может быть с двумя детьми или одним ребенком, молодой или многодетной, ею могут воспользоваться даже одинокие родители.

Наконец, это выгодно: и переплата по кредиту, и ежемесячный платеж будут существенно ниже, чем по стандартным ставками.

Рассчитать предварительные условия вы можете на ипотечном калькуляторе Домклик.

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Ставки
Дети
Инструкция
Семейная
Комментарии112
А
Артем Г.
8 часов назад

Добрый день!

В описании условий "Семейной ипотеки" указанно, что максимальная сумма подпадающая под льготный процент - 12млн. рублей. В то же время минимальная сумма ипотеки на ИЖС по "семейной ипотеке" - 15млн. Как так вышло?

Домклик
6 часов назад

Артем Г.здравствуйте! На сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.

Следите за новостями в наших соцсетях и в журнале Домклик. Будем держать в курсе всех изменений 💚

Т
Татьяна Ф.
2 дня назад

Семейная ипотека одобрена в сентябре, на пол пути к покупке квартиры и повышается пв… так сохраните те условия, которые были одобрены. На сделку не успели записаться, т к доступа уже не было в октябре (((

Домклик
день назад

Татьяна Ф.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. На сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.

Следите за новостями в наших соцсетях и в журнале Домклик. Будем держать в курсе всех изменений 💚

Ф
Фирдавс С.
2 дня назад

Здравствуйте скажите пожалуйста когда возобновляется лимит?

Домклик
день назад

Фирдавс С.здравствуйте! На сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.

Следите за новостями в наших соцсетях и в журнале Домклик. Будем держать в курсе всех изменений 💚

И
Илья У.
2 дня назад

Летом родится ребёнок, и как в таких условиях жильё то брать? Всё для народа, молодцы!

Домклик
день назад

Илья У.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Уточним, на сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.

Спасибо, что поделились своим мнением.

Н
Наталья Ш.
2 дня назад

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли взять семейную ипотеку на уже строящийся дом (достроить). Фундамент, стены наружные и крыша уже есть. Дом не зарегистрирован.

Домклик
2 дня назад

Наталья Ш.здравствуйте! На сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.

Следите за новостями в наших соцсетях и в журнале Домклик. Будем держать в курсе всех изменений 💚

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