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Новости
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Состояние жилья перед покупкой за маткапитал будут проверять

Дата публикации: 12 дек 2024
Состояние жилья перед покупкой за маткапитал будут проверять

Для получения материнского капитала на покупку квартиры или дома нужно будет предоставить заключение об их пригодности для проживания. Такой закон приняла Госдума.

Изменения вносятся в статью 8 закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В ней в том числе прописаны основания для отказа в распоряжении маткапиталом. Например, это возможно, если жилье признали непригодным для проживания или многоквартирный дом, где оно находится, — аварийным и подлежащим сносу либо реконструкции.

При этом есть недвижимость, которая официально такой не считается. И, как заявила первый зампред Комитета по защите семьи Татьяна Буцкая, бывало, что семьи обманывали или они по незнанию попадали в ситуации, в результате которых теряли материнский капитал. В частности, семьям предлагали купить жилье в плохом состоянии.

Чтобы защитить россиян, парламентарии предложили дополнить перечень оснований для отказа отсутствием заключения о пригодности дома для проживания. То есть для того, чтобы получить разрешение потратить маткапитал на покупку квартиры или дома, нужно будет предоставить соответствующий документ. Их выдачей займутся муниципалитеты, а действовать такое заключение будет один год.

Как предполагается, закон вступит в силу с 1 января 2025 года. При этом он не будет распространяться на тех, кто подал заявление на маткапитал до конца 2024-го.

Материалы по теме:

Что такое материнский капитал: как получить и на что можно потратить в 2024 году

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Насколько актуальна такая инициатива?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии5
О
Ольга С.
5 дней назад

Заявление на макап или заявление на распоряжение маткапом?

Домклик
4 дня назад

Ольга С.здравствуйте! Как подать заявление на перечисление маткапитала самостоятельно и через Домклик, рассказали в статье.

О
Ольга Б.
5 дней назад

инициатива не нова.давно применяется в некоторых регионах России.

П
Павел С.
5 дней назад

К недостроенным новостройкам это тоже относится?

Домклик
4 дня назад

Павел С.здравствуйте! Все изменения изложены в законе.

Уточним, закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Он не будет распространяться на тех, кто подал заявление на маткапитал до конца 2024-го.

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