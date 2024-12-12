Состояние жилья перед покупкой за маткапитал будут проверять
Для получения материнского капитала на покупку квартиры или дома нужно будет предоставить заключение об их пригодности для проживания. Такой закон приняла Госдума.
Изменения вносятся в статью 8 закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В ней в том числе прописаны основания для отказа в распоряжении маткапиталом. Например, это возможно, если жилье признали непригодным для проживания или многоквартирный дом, где оно находится, — аварийным и подлежащим сносу либо реконструкции.
При этом есть недвижимость, которая официально такой не считается. И, как заявила первый зампред Комитета по защите семьи Татьяна Буцкая, бывало, что семьи обманывали или они по незнанию попадали в ситуации, в результате которых теряли материнский капитал. В частности, семьям предлагали купить жилье в плохом состоянии.
Чтобы защитить россиян, парламентарии предложили дополнить перечень оснований для отказа отсутствием заключения о пригодности дома для проживания. То есть для того, чтобы получить разрешение потратить маткапитал на покупку квартиры или дома, нужно будет предоставить соответствующий документ. Их выдачей займутся муниципалитеты, а действовать такое заключение будет один год.
Как предполагается, закон вступит в силу с 1 января 2025 года. При этом он не будет распространяться на тех, кто подал заявление на маткапитал до конца 2024-го.
Что такое материнский капитал: как получить и на что можно потратить в 2024 году
Заявление на макап или заявление на распоряжение маткапом?
Ольга С.здравствуйте! Как подать заявление на перечисление маткапитала самостоятельно и через Домклик, рассказали в статье.
инициатива не нова.давно применяется в некоторых регионах России.
К недостроенным новостройкам это тоже относится?
Павел С.здравствуйте! Все изменения изложены в законе.
Уточним, закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Он не будет распространяться на тех, кто подал заявление на маткапитал до конца 2024-го.