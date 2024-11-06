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Обзор рынка
Новостройки
Получил ключи от квартиры в новостройке: что дальше
06 нояб 2024
1M
Где берут траншевую ипотеку Сбера: топ-ЖК этой осени
30 окт 2024
2K
На каком этаже лучше покупать квартиру в новостройке
22 окт 2024
240K
Как выбрать и купить квартиру по переуступке прав
16 окт 2024
116K
Ремонт с нуля в новостройке: что учесть, чтобы не платить дважды
11 окт 2024
93K
Сбербанк и ГК Самолет сохранили возможность покупки квартир по сниженным ставкам
04 окт 2024
10K
Аналитики Домклик оценили московский рынок квартир-студий
02 окт 2024
813
Как купить квартиру в новостройке в ипотеку
30 сен 2024
78K
Главные ошибки при приёмке квартиры
29 сен 2024
81K
Как избавиться от строительного мусора и закончить ремонт без штрафов
28 сен 2024
6K
Покупка жилья у застройщика онлайн: особенности и преимущества
27 сен 2024
896
Стоимость недвижимости на первичном рынке — аналитики Домклик подвели итоги третьего квартала
25 сен 2024
4K
Что такое видовая квартира: преимущества и недостатки
24 сен 2024
1K
В 2024 году средняя стоимость апартаментов по России составила 7,6 млн рублей – исследование Домклик
20 сен 2024
499
Исследование Домклик: новостройки, готовое жилье и ИЖС — где платеж по ипотеке меньше
17 сен 2024
2K
В Москве доля новостроек в общем количестве выданных кредитов уменьшилась до 41,8% — исследование Домклик
09 сен 2024
407
Как выбрать квартиру в новостройке: 5 главных правил
04 сен 2024
98K
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