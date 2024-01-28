Как купить квартиру в ипотеку по программе реновации
Программа реновации жилья в Москве направлена на улучшение жилищных условий жителей, снос ветхого малоэтажного жилого фонда и новое строительство на освободившейся территории.
В статье расскажем, как улучшить жилищные условия при переселении и купить более просторную квартиру в ипотеку от Сбербанка.
Что такое программа реновации жилья
Программа реновации в Москве направлена на обновление городской среды и создание благоприятных условий жизни горожан. В рамках программы реновации старые жилые дома сносят, вместо них строят новые, а люди получают новые квартиры в том же районе, где жили раньше.
Программа принята на срок до 2032 года. Все консультации и услуги в ходе реализации программы предоставляются Фондом реновации и муниципальными органами власти бесплатно.
Адреса и телефоны центров информирования по переселению
Как с помощью программы реновации переехать в более просторную квартиру
Участники программы реновации при переселении могут улучшить свои жилищные условия за доплату, либо приобрести еще одну квартиру в течение 2-х лет со дня регистрации собственности на предоставленную равнозначную квартиру.
Также на сегодня любой желающий может купить недвижимость, находящуюся в собственности Фонда реновации, через аукцион в электронной форме на электронной торговой площадке «Росэлторг».
Как оформить ипотеку по программе реновации
Кредитование происходит как в рамках базовой программы «Ипотека на вторичное жильё», так и в рамках льготных программ («Семейная ипотека», «Ипотека для IT») с учетом индивидуальной схемы кредитования на приобретение квартир, реализуемых Московским фондом реновации жилой застройки.
Что нужно для покупки в ипотеку более просторной квартиры при переселении по программе реновации или при покупке на открытом рынке?
Выбрать квартиру
Квартира может быть выбрана только в том же районе, где находится старая квартира в сносимом доме, если вы являетесь участником программы реновации. При покупке на открытом рынке квартиру можно выбрать в любом районе.
Перечень доступных домов для покупки квартиры можно посмотреть на сайте Фонда реновации .
Подать заявку
Получить консультацию и подать заявку можно как в офисах СберБанка, так и на Домклик.
Получить решение
Заявка рассматривается в течение суток, после этого вы узнаете решение банка.
Собрать документы
Соберите пакет документов на новую квартиру и передайте его менеджеру банка.
Оформить ипотеку
Необходимо будет подписать договор в офисе банка. Записаться на сделку можно самостоятельно через личный кабинет Домклик или обратиться за помощью к менеджеру.
Подписать документы в Фонде реновации
Подпишите договор мены или договор купли-продажи в офисе Фонда реновации.
Зарегистрировать право собственности
Подайте в Фонд реновации копию кредитного договора для регистрации договора мены или договора купли-продажи в Ростреестре. Для регистрации договора Фондом реновации требуется оформление нотариальной доверенности на сотрудника Фонда реновации.
Узнать больше о программе реновации
Ниже мы собрали для вас полезные ссылки, по ним можно найти больше информации о программе реновации жилья в Москве:
— официальный сайт Мэра Москвы
— сайт Фонда реновации
— сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Кроме того, на сайте mos.ru есть отдельный проект, где собрана вся информация о программе реновации.
Какие документы нужны
В большинстве случаев вам понадобятся документы, описанные ниже. По точному списку вас сможет проконсультировать менеджер по сопровождению сделки в личном кабинете Домклик после одобрения заявки.
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на передаваемый Фонду реновации объект недвижимости или его нотариально заверенная копия. Подойдет также выписка из ЕГРН (в соответствии с законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).
- Если ни свидетельства о гос. регистрации, ни выписки из ЕГРН у вас нет, необходимо предоставить другой документ, являющийся основанием возникновения права собственности на передаваемый Фонду реновации объект недвижимости (договор купли-продажи, мены, дарения, свидетельство о приватизации).
- Если объект недвижимости находится в социальном найме, необходимо предоставить договор социального найма по объекту недвижимости, включенному в Программу реновации и передаваемому Фонду реновации.
- Отчет об оценке, который можно заказать на Домклик. Стоимость отчета зависит от выбранной оценочной компании. Пакет документов для оценки Фонд реновации самостоятельно передает банку для последующей передачи в оценочную компанию.
Также потребуются документы, подтверждающие наличие первоначального взноса:
- выписка об остатке денежных средств на счете или вкладе;
- платежные или иные документы, подтверждающие факт оплаты части стоимости кредитуемого объекта недвижимости.
Подробнее о подтверждении дохода читайте в нашей статье «Как подтвердить свой доход и занятость при покупке квартиры в ипотеку Сбербанка».
Для участников Программы реновации в качестве первоначального взноса принимается передаваемый Фонду реновации объект недвижимости, а также собственные накопления.
Требования к кредитуемому объекту недвижимости
При покупке по стандартной программе недвижимость должна приобретаться по договору купли-продажи или по договору мены, заключенному с Фондом реновации.
При покупке по льготным программам — «Семейной ипотеке», «Ипотеке с Господдержкой» и «Ипотека для IT» недвижимость должна приобретаться по договору купли-продажи и при условии, что Фонд реновации является собственником жилого помещения на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию согласно выписке из ЕГРН.
Какой будет ставка по ипотеке
- от 17% — по «Ипотеке на вторичное жильё»
- от 6% годовых — по «Семейной ипотеке»;
- от 8% годовых — по «Ипотеке с господдержкой»;
- от 5% годовых — по «Ипотеке для IT».
Возможные надбавки:
- +1,5% — при первоначальном взносе до 20% включительно
- + 0,5% — при первоначальном взносе от 20,1% до 30% включительно
- +1% — для клиентов, не получающих зарплату на счет карты или вклада в СберБанке
- +1% — при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика в соответствии с требованиями банка (не применяется по «Семейной ипотеке», «Ипотеке для IT»)
Ответы на популярные вопросы
- Можно ли использовать электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов? — Нет, нельзя.
- Какие способы расчета возможны? — Только аккредитив.
- Можно ли использовать материнский капитал как первоначальный взнос? — Нет, нельзя.
- А погасить кредит досрочно погасить материнским капиталом? — Да, после оформления объекта недвижимости в собственность.
- Можно ли использовать субсидию 450 000 рублей для многодетных семей для погашения кредита? — Нет, нельзя.
- Можно ли получить налоговый вычет в будущем? — Да, ограничений нет.