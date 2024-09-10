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Как меньше платить по действующей ипотеке

Ипотека
10 сен 2024
1M
Как меньше платить по действующей ипотеке
Содержание

Если у вас уже есть действующий потребительский или ипотечный кредит Сбера, ставки повышаться не будут. Но у вас есть возможность снизить ставку или сумму платежа и платить меньше. Рассказываем, как платить меньше по действующей ипотеке.

Снизить ставку по программе «Семейная ипотека»

Важно!

В связи с пересмотром условий временно невозможен переход на программу «Семейная ипотека» в рамках действующей ипотеки.

Если у вас родился первый или последующий ребенок, или ребенок с инвалидностью, вы можете перевести действующий кредит на условия программы «Семейная ипотека». Ставка по этой программе в Сбере — 6%. Срок кредита — от 1 года до 30 лет. Первый взнос — от 20,1%.

Период действия программы:

  • До 1 июля 2024 года — для семей, у которых в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года родился ребёнок
  • До 31 декабря 2027 года — для семей, в которых до 31 декабря 2023 родился ребёнок-инвалид

Чтобы снизить действующую ставку необходимо одновременное соблюдение следующих условий.

  • Недвижимость куплена по договору долевого участия, договору уступки прав требования или договору купли-продажи. Продавец жилья по договору — юридическое лицо: застройщик или инвестор.
  • Вам осталось выплатить по кредиту меньше 85% от стоимости жилья и не более 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей для остальных субъектов РФ.

Получить налоговый вычет за квартиру в ипотеку

При официальном трудоустройстве и «белой зарплате» вы ежемесячно отдаете государству налог — 13%. С годами набегает внушительная сумма, часть которой можно потратить на погашение ипотечного кредита.

За несколько лет можно возвратить до 650 000 рублей за квартиру и проценты по ипотеке.

В Сбере получить налоговые вычеты можно в упрощённом порядке: в сокращённые сроки и без необходимости направления в налоговые органы декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов.

Получить 450 000 рублей на погашение ипотеки, если у вас многодетная семья

Если вы родитель троих или более детей, один из которых рожден после 1 января 2019 года, вы можете получить 450 000 рублей на погашение ипотеки.

Эту сумму можно приплюсовать к другим дотациям, в частности к материнскому капиталу — во многих случаях этого может быть достаточно, чтобы погасить кредит полностью.

Использовать материнский капитал

С 1 февраля 2024 года материнский капитал проиндексирован по уровню инфляции по итогам 2023 года — на 7,5%. C учетом заложенной в бюджете индексации размер материнского капитала составит:

✅ 630 380,78 руб. — на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года. + 202 643, 96 руб. при появлении второго ребенка.

 630 380,78 руб. — на второго, третьего и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2007 по 2019 год, если до их появления права на материнский капитал не было или он не оформлялся.

✅ 833 024,74 руб. — на второго, третьего и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если до их появления права на материнский капитал не было.

Эти средства можно потратить на улучшение жилищных условий, в частности — на частичное досрочное погашение ипотеки, но только с уменьшением суммы платежа, но не срока кредита.

Вносить досрочные платежи

Частичное досрочное погашение ипотеки (внесение платежей вне графика) также позволяет сократить сумму ежемесячного платежа и сэкономить на процентах.

Совершить досрочное погашение можно в любой момент, начиная со второго дня от выдачи кредита. Самый выгодный день — плановая дата платежа и несколько дней после этой даты.

Также при частичном досрочном погашении можно уменьшить срок кредита, но если вы хотите снизить финансовую нагрузку — выбирайте уменьшение суммы.

Как узнать детали о том, как меньше платить по действующей ипотеке

Решить любые вопросы после оформления и до погашения ипотеки бесплатно и без поездок в банк вы можете в личном кабинете обслуживания ипотеки на Домклик.

Также вы можете получить консультацию специалистов Домклик по номеру 900 или обратиться в Центр ипотечного кредитования в вашем городе.

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