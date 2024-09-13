Первоначальный взнос по ипотеке Сбера в 2024 году: ответы на популярные вопросы
Можно ли купить недвижимость в ипотеку без первоначального взноса, каким должен быть его размер, можно ли использовать материнский капитал? В статье собрали ответы на эти и другие популярные вопросы о первом взносе по ипотеке.
Что такое первоначальный взнос
Первоначальный взнос при оформлении ипотеки — это сумма, которую вы вносите продавцу из собственных средств в качестве оплаты части стоимости недвижимости. Остальную сумму по договору приобретения в случае с ипотекой за вас вносит банк.
В качестве первоначального взноса вы можете использовать собственные накопления или — по большинству программ кредитования — средства материнского капитала, а также различных жилищных сертификатов.
Вы также можете использовать одновременно и средства материнского капитала, и личные накопления для первоначального взноса — например, если хотите уменьшить сумму кредита или средств одного только капитала недостаточно для первоначального взноса.
Важно: вам не придется идти в Социальный фонд России для того, чтобы написать заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Теперь всё можно сделать на Домклик. Банк сам передаст все необходимые данные и получит информацию в рамках электронного документооборота с Пенсионным фондом.
Чем первоначальный взнос отличается от задатка
Первоначальный взнос — совсем не то же самое, что аванс или задаток.
Задаток — это, как правило, совсем небольшая сумма. Она хоть и учитывается в счет оплаты по договору приобретения, но служит лишь для подтверждения серьезности ваших намерений по покупке жилья. Поэтому после задатка вам также потребуется внести на сделке первоначальный взнос.
Первоначальный взнос говорит о вашей финансовой дисциплине, способности и готовности к накоплению средств. Его преимущества: уменьшает общий долг перед банком, сумму ежемесячных платежей и размер начисляемых процентов. Чем больше вы заплатите первоначально, тем меньше переплатите по кредиту.
Размер первого взноса
Размер первоначального взноса зависит от ипотечной программы.
Минимальный первоначальный взнос по программе кредитования Вторичное жилье — 10,1% от стоимости недвижимости. По другим популярным ипотечным программам — Семейная ипотека, Ипотека для IT, Дальневосточная ипотека — 20,1% от стоимости недвижимости.
Посмотреть актуальные размеры первоначального взноса по ипотеке Сбера
Также рассчитать первоначальный взнос по ипотеке Сбера поможет калькулятор Домклик — бесплатный онлайн-сервис, который покажет примерный размер ежемесячных платежей и срок кредита, позволит узнать ставку по ипотеке, выбрать подходящую ипотечную программу, посмотреть и скачать примерный график платежей.
Важно: для некоторых программ кредитования (например, по программе Вторичное жилье) при внесении первоначального взноса в размере 20,1% от стоимости жилья или больше, вы получите скидку на ставку по ипотеке.
Можно ли взять ипотеку без первоначального взноса
Если на первоначальный взнос вы еще не накопили, но хотите купить недвижимость в самое ближайшее время, в Сбере ипотеку без первого взноса можно оформить под залог имеющегося жилья. В залог банку можно передать недвижимость, которой владеете не только вы, но и недвижимость ваших родственников, знакомых и иных лиц. Новое жилье можно приобрести как у застройщика, так и на вторичном рынке, при этом вы остаетесь собственником «старого» жилья и продолжаете им пользоваться.
Также есть альтернативная программа кредитования — кредит на любые цели под залог недвижимости.
Она подойдет тем, у кого уже есть какая-либо недвижимость в собственности. Банк берет ее в залог, а вы получаете кредит без первого взноса в размере части стоимости жилья. Потратить его вы можете на любые цели, в том числе на покупку недвижимости — но отчитываться о том, куда именно пошли средства, вам не придется.
Важно: при оформлении кредита на любые цели под залог недвижимости вы не сможете использовать средства материнского капитала, различных сертификатов и жилищных субсидий на погашение долга по этому кредиту. Будьте внимательны и проконсультируйтесь перед оформлением кредита с менеджером банка или специалистом Социального фонда.
Кому передать первоначальный взнос
Существует мнение, что первоначальный взнос вы делаете банку, но это не так. Эти средства вы передаете продавцу. Если в качестве первоначального взноса вы используете средства материнского капитала, сообщите об этом продавцу сразу. В этом случае есть ряд нюансов.
Банк может увеличить размер кредита на размер первоначального взноса и в этом случае всю сумму по договору приобретения банк выплатит продавцу сразу, одним платежом. А материнский капитал Социальный фонд направит в банк.
А может быть и другой вариант — когда продавец сначала получает сумму, которую вы оформили в кредит, а остальную сумму Социальный фонд перечисляет продавцу позже. Связано это с тем, что на проверку и перечисление средств Социальным фондом по регламенту отводится определенный срок.
Как передать первоначальный взнос
Вносить первоначальный взнос вы можете прямо на сделке. Для этого вы можете использовать как наличные средства, так и безналичный перевод — подберите оптимальный для вас вариант вместе с продавцом и сообщите о выбранном способе менеджеру по ипотечному кредитованию — он расскажет, как правильно все оформить.
Чаще всего достаточно будет расписки от продавца о получении средств. В ней важно отразить персональные данные сторон сделки, сумму и назначение платежа, информацию о недвижимости.
Если вы используете сервис безопасных расчетов, сумма первоначального взноса будет храниться на защищенном номинальном счете Сбера до момента регистрации перехода права собственности. Как только оно будет зарегистрировано, продавец получит всю сумму по сделке.
Важно: если вы используете материнский капитал, до сделки надо будет получить справку об остатке средств материнского капитала.
Как лучше не делать
Если у вас нет собственных накоплений на первоначальный взнос, не оформляйте на него потребительский кредит, кредитную карту или — что еще хуже — микрозайм. Если вы сделаете это до подачи заявки на ипотеку, это будет учитываться при расчете вашей платежеспособности. А если после того, как заявка будет одобрена — это может повлиять на решение банка.
Лучше отложить покупку до момента, когда вы сможете накопить на первоначальный взнос или одолжить необходимую сумму у родных. Есть и еще варианты — о них рассказали в другой статье.
Важно помнить, что никто лучше вас не сможет оценить будущую финансовую нагрузку. Поэтому, даже если берете деньги в долг у родных или друзей, помните — их тоже нужно будет отдавать.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста сколько должен быть первоначальный взнос по семейной ипотеке на строительство дома на сегодняшний день
Ксения А.здравствуйте! С 18 сентября 2024 года Сбербанк приостановил запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных Правительством РФ. Точные условия по программе мы сможем озвучить, когда программа возобновится.
Добрый день!если я выбрала сама ,допустим,студию вторичка.сколько будет составлять первый взнос на нее?
Ольга Х.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Домкликразве это конфиденциальная информация?
Почему бы не ответить на поставленный вопрос?
Киштя М.здравствуйте! У модератора комментариев нет доступа к заявкам. Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Киштя М.10.01% от стоимости объекта- минимальная сумма первоначального взноса.
Валентина Т.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.