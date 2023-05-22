Ипотека на завершение строительства жилого дома от СберБанка: условия и особенности
В Сбере есть возможность получить ипотеку на завершение строительства жилого дома. Оформить кредит можно по базовой программе или на льготных условиях в рамках госпрограмм.
Ипотека выдаётся на завершение строительства жилого дома на имеющейся земле, а также на достройку дома и покупку участка, на котором находится этот недострой.
Обратите внимание, банк не кредитует покупку недостроенного объекта. Деньги выдаются только на приобретение земельного участка и на завершение строительства. Недостроенный дом покупается за свои средства.
К степени готовности объекта незавершенного строительства никаких требований нет, но только на отделку ипотеку взять нельзя.
Кроме того, ипотека на строительство (завершение строительства) жилого дома не предоставляется, если строящийся объект уже зарегистрирован в Росреестре как «жилой дом» или здание с назначением «жилое». То есть, если по документам недострой является готовым объектом, а не объектом незавершенного строительства.
Что считается объектом незавершенного строительства
Объект незавершенного строительства — это отдельное капитальное строение, прочно связанное с землей. На нем полностью завершены работы по сооружению фундамента, то есть такой объект нельзя переместить без несоразмерного ущерба.
Помещение в недостроенном здании объектом незавершенного строительства не считается. Это может быть только самостоятельный объект недвижимости.
Условия кредитования
Параметры кредита зависят от выбранной ипотечной программы и аналогичны условиям для строительства с нуля.
Достраивать дом можно своими силами или с помощью подрядчика — в зависимости от условий госпрограммы.
Что передается в залог
Объект незавершенного строительства передается в залог банку, если соблюдаются 2 условия:
- Объекту присвоен кадастровый номер, а право собственности зарегистрировано в Росреестре.
- Одновременно в залог передается земельный участок, на котором находится такой объект. Дом (даже недостроенный) и земля неразрывно связаны и всегда «следуют судьбе друг друга», то есть передаются в залог только вместе.
Если объект не зарегистрирован, то в залог оформляется только земельный участок. При этом стоимость объекта незавершенного строительства при расчете достаточности обеспечения по кредиту не учитывается. Банк принимает в расчет только залоговую стоимость участка.
Важно! Если залоговая стоимость земельного участка под строительство (и недостроенного дома, если он зарегистрирован) меньше суммы кредита, то на период строительства — до подтверждения залога банка на достроенный жилой дом — необходимо будет предоставить дополнительное обеспечение в виде поручительства платежеспособного физлица или залога иной недвижимости.
Как получить
Порядок оформления будет таким же как и при получении ипотеки на строительство дома.
Алгоритм такой:
- Подайте заявку и получите предварительное одобрение
- Подготовьте документы по земельному участку и объекту планируемого строительства, обеспечению (при необходимости)
- Подпишите документы
- Получите деньги
Средства на завершение строительства перечисляются на личный счёт заёмщика частями (траншами) после подтверждения хода строительных работ фотоматериалами.
Если ипотека оформлялась в том числе на покупку участка, то соответствующая сумма будет переведена продавцу после регистрации перехода права собственности на землю в Росреестре.
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