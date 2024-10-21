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Ипотека без первого взноса в Сбере: как получить

Ипотека
21 окт 2024
189K
Ипотека без первого взноса в Сбере: как получить
Содержание

Если вы хотите улучшить свои жилищные условия и купить дом или квартиру в ипотеку без первоначального взноса, эта статья для вас. Например, если ваша семья выросла и вам нужно больше комнат, вы хотите жить отдельно от родителей, выкупить комнату, переехать в просторный дом загород или просто задумываетесь о покупке новой квартиры или апартаментов.

В Сбере можно взять ипотеку без первоначального взноса под залог имеющейся в собственности квартиры или апартаментов. Рассказываем об условиях получения ипотеки без первого взноса и о том, как подать заявку на такой кредит.

Условия ипотеки без первоначального взноса под залог своего жилья

Если вы решили приобрести жилье дороже имеющегося

  • Первоначальный взнос не нужен, но при наличии денежных средств вы можете внести их в качестве первоначального взноса. Например, вы выбрали квартиру за 5 млн рублей, а у вас есть только 300 тысяч рублей, что составляет 6% от стоимости покупки. Внесение первоначального взноса в любом размере позволит уменьшить сумму кредита и сэкономить на процентах. 
  • Недвижимость, подходящая под залог — квартира или апартаменты. Она остается в вашей собственности, и вы можете продолжать в ней жить. Недвижимость, которая передается в залог банку, может принадлежать как вам, так и другим людям: например, родственникам или друзьям. Возможно в залог оформить два имеющихся в собственности объекта недвижимости.
  • В залог также передаётся приобретаемая в ипотеку недвижимость.
  • Максимальная сумма кредита — 100 млн рублей, но не более 79,9% от суммы стоимости уже имеющейся квартиры или апартаментов и приобретаемого жилья, но не более стоимости нового жилья*. 
  • Срок кредита — до 30 лет
Примеры

*№1: стоимость вашей квартиры — 10 млн рублей, а приобретаемая недвижимость стоит 15 млн рублей ⇒ банк даст кредит на полную стоимость приобретаемой недвижимости, то есть на 15 млн рублей

№2: стоимость вашей квартиры — 3,5 млн рублей, а приобретаемая недвижимость стоит 15 млн рублей ⇒ банк даст кредит максимум на (3,5 млн + 15 млн )*79,9% = 14,78 млн рублей

Донесите первоначальный взнос 220 тысяч рублей (15 млн – 14,78 млн) или можно выбрать квартиру подешевле.

Если вы решили приобрести жилье дешевле имеющегося

  • Первоначальный взнос не нужен, но при наличии денежных средств вы можете внести их в качестве первоначального взноса. Например, вы выбрали квартиру за 5 млн рублей, а у вас есть только 300 тысяч рублей, что составляет 6% от стоимости покупки. Внесение первоначального взноса в любом размере позволит уменьшить сумму кредита и сэкономить на процентах.  
  • Недвижимость, подходящая под залог — квартира или апартаменты. Она остается в вашей собственности, и вы можете продолжать в ней жить. Недвижимость, которая передается в залог банку, может принадлежать как вам, так и другим людям: например, родственникам или друзьям. Возможно в залог оформить два имеющихся в собственности объекта недвижимости. 
  • Максимальная сумма кредита — 100 млн рублей, но не более 79,9% от суммы стоимости уже имеющейся квартиры или апартаментов**.
  • Срок кредита — до 30 лет.
Примеры

**№1: стоимость вашей квартиры — 10 млн рублей ⇒ банк даст кредит максимум на 7,99 млн рублей ⇒ вы сможете приобрести новое жилье по цене до 7,99 млн рублей.

№2: ваша первая квартира стоит 5 млн рублей, ваша вторая квартира — 7 млн рублей ⇒ банк даст кредит максимум на (5 млн + 7 млн)*79,9%) = 9,58 млн рублей ⇒ вы сможете приобрести новое жилье по цене до 9,58 млн рублей.

Какую недвижимость можно купить в ипотеку без первого взноса 

Купить недвижимость в ипотеку без первого взноса можно на первичном и на вторичном рынке: приобрести можно квартиру, апартаменты, таунхаус или жилой дом с землей, а также выкупить комнату или долю.

Что будет с вашей текущей недвижимостью, которую вы передаете в залог банку

Квартира или апартаменты остаются в вашей собственности и вы продолжаете ими пользоваться.

Как получить ипотеку без первого взноса в СберБанке

  • Подайте онлайн-заявку на ипотеку.
  • Найдите жилье, которое хотите купить. Выбрать недвижимость можно на Домклик в разделе Поиск.
  • Загрузите в личный кабинет Домклик проект договора покупки вместе с документами на объект недвижимости, который будете передавать в залог.
  • Подпишите в офисе банка кредитный договор, оформите в залог имеющуюся в собственности недвижимость в пользу банка. Подайте через МФЦ документы на регистрацию залога имеющейся в собственности недвижимости. Заключите договор купли-продажи на новое жилье.

Можно ли погасить такую ипотеку досрочно

Да. Если у вас есть возможность вносить досрочные платежи, вы можете сделать это.

Какие документы нужны, чтобы взять ипотеку без первого взноса

Вот основные документы, которые пригодятся для получения ипотеки без первоначального взноса:

  • Документы, подтверждающие трудоустройство и доход. 
  • Проект договора приобретения недвижимости, которую вы хотите купить. 
  • Документы на приобретаемую недвижимость, если планируете оформить ее в залог банку.
  • Документы на имеющуюся в собственности недвижимость, передаваемую в залог банку.
  • Паспорта РФ всех владельцев залоговой недвижимости.
  • Отчет об оценке стоимости залоговой недвижимости.
  • Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Кому будет интересна ипотека без первого взноса

Семьям, живущим в одной квартире и желающим разъехаться

Например, в одной квартире проживает две семьи — два поколения. Квартира большая, но все же тесно. Возьмите ипотечный кредит под залог имеющейся в собственности квартиры и купите без первоначального взноса необходимое жилье. Имеющуюся в собственности квартиру продавать не нужно, она остается в вашей собственности, что позволит осуществить разъезд: одна семья остается жить в прежней квартире, другая семья переедет в новую квартиру.

Тем, кто хочет переехать в собственный дом

Жизнь за городом — свежий воздух, природа, простор. Но продавать квартиру в городе и лишаться удобного жилья не очень выгодно. Есть решение: ипотека без первоначального взноса на покупку загородного дома под залог своей квартиры. У вас в собственности остается своя городская квартира и новый просторный жилой дом с земельным участком.

Людям, которые хотят купить жилье на будущее

Задумались о будущем и хотите обеспечить жильем детей или иметь дополнительный доход? Рассмотрите ипотеку на покупку квартиры или апартаментов, в том числе в новостройке, без первоначального взноса под залог своей недвижимости. Купив дополнительный объект недвижимости, планируя на будущее, можно уже сейчас сдать его в аренду и арендными платежами гасить ипотеку. При этом вы покупаете недвижимость по сегодняшней цене, а, как известно, жилье всегда пользуется спросом и является отличным вложением.

Людям, которые хотят переехать в другой город или район

Переехать в крупный мегаполис или перевезти к себе родителей из другого города или района можно сразу без ожиданий продажи своего жилья или необходимости накопления первоначального взноса для получения кредита. Просто выберите понравившееся жилье на новом месте, подайте заявку на ипотеку под залог своего жилья и приобретаемого при необходимости и готовьтесь к переезду.

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Курс недвижимости
Без первоначального взноса
Условия ипотеки
Комментарии50
И
Индира А.
23 окт 2024

Здравствуйте, какой минимальный и максимальный процент кредитования на ипотеку под залог недвижимости

Домклик
5 дней назад

Индира А.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

Н
Наида А.
22 окт 2024

Здравствуйте! Можно ли взять ипотеку без первоначального взноса, заложив квартиру, находящуюся в одном регионе, а купить новую квартиру в другом?

Домклик
23 окт 2024

Наида А.здравствуйте! Да, такое возможно. Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

А
Анна Л.
22 окт 2024

Здравствуйте, могу ли я взять квартиру вторичку без первоначального взноса если я уже взяла семейную ипотеку на ижс в этом году?

Домклик
23 окт 2024

Анна Л.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

Е
Елена Н.
22 окт 2024

Добрый день. Может ли сын взять ипотеку без первоначального взноса, в залог моей квартиры, которая находится в ипотека Сбера?

Домклик
22 окт 2024

Елена Н.здравствуйте! Если объект уже находится в обременении у банка, то повторно сделать её объектом залога невозможно. В ипотеку без первоначального взноса можно взять недвижимость только под залог имеющейся в собственности квартиры или апартаментов.

Б
Буян О.
23 окт 2024

Домклика почему только имеющейся в собственности квартиры заемщика?

Домклик
5 дней назад

Буян О.здравствуйте! Это одно из условий программы. С полными условиями можете ознакомиться здесь.

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