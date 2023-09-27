Как подтвердить свой доход и занятость при покупке квартиры в ипотеку Сбербанка
- Какие требования у банка к доходу и занятости заемщика
- Если вы зарплатный клиент СберБанка, подтверждать доход и занятость — не нужно
- Как подтвердить свой доход, если вы зарплатный клиент другого банка
- Как подтвердить трудовую занятость
- Что делать, если заемщик — индивидуальный предприниматель
- Если заемщик — самозанятый
- Что делать, если заемщик не может подтвердить свой доход и занятость
Когда банк дает кредит, он должен быть уверен, что заемщик сможет его ежемесячно выплачивать. Рассказываем, как подтвердить банку свою платежеспособность и трудовую занятость.
Какие требования у банка к доходу и занятости заемщика
Чтобы подать заявку на ипотеку, у вас должно быть не менее 3 месяцев стажа на текущем месте работы.
В качестве дохода могут быть учтены заработная плата, пенсия, доходы от предпринимательской деятельности, аренды квартиры в собственности и другие источники.
Скачать файл с перечнем доходов и подтверждающих документов
Если вы зарплатный клиент СберБанка, подтверждать доход и занятость — не нужно
Если вы получаете зарплату на карту или счёт в СберБанке 3 и более месяцев, подтверждать свой доход и занятость при оформлении ипотеки не нужно. Эта информация уже есть в распоряжении банка. При подаче заявки через СберБанк Онлайн с помощью технологии СберID данные автоматически заполняются в анкете.
И наоборот — если вы получаете зарплату на карту СберБанка меньше 3 месяцев — документы понадобится собрать.
Важно помнить, что карта или счёт могут считаться зарплатными, если работодатель клиента заключил с банком договор о сотрудничестве.
Как подтвердить свой доход, если вы зарплатный клиент другого банка
Для подтверждения дохода можно предоставить справку о доходах и суммах налога физического лица (раньше называлась 2-НДФЛ) или справку по форме банка.
Справка о доходах и суммах налога физического лица
Справку о доходах и суммах налога физического лица на текущем месте работы за последние 12 месяцев можно получить в отделе кадров или в бухгалтерии вашего работодателя. При смене работы нужно предоставить справки от настоящего и предыдущего работодателей.
Если стаж работы составляет менее 12 месяцев, справка предоставляется за фактическое количество отработанных месяцев (с учётом требований банка к минимальному стажу на текущем месте работы).
Обратите внимание на правильность указания в справке адреса вашей регистрации и паспортных данных. Оформить справку работодатель по Трудовому кодексу должен в течение 3 рабочих дней. Она будет действовать месяц.
Справка по форме банка
Такую справку тоже нужно предоставить за последний год работы (если стаж работы меньше 12 месяцев, указывается фактическое количество отработанных месяцев). При смене работы нужно предоставить справки с текущего и прошлого мест работы.
Справка действительна 30 дней.
Скачать образец справки по форме банка
Как подтвердить трудовую занятость
Подтвердить трудовую занятость можно, предоставив:
- копию трудовой книжки, заверенную работодателем;
- выписку из трудовой книжки, заверенную работодателем;
- выписку из электронной трудовой книжки;
- справку от работодателя, содержащую сведения о занимаемой должности и стаже работы (сроке службы), или копию договора/контракта с последнего места работы (для физических лиц, в отношении которых законодательством РФ допускается отсутствие трудовой книжки);
- форму СТД-Р и СТД-ПФР только на бумажном носителе (должна соответствовать приказу правительства).
Помимо этого клиенты СберБанка при оформлении заявки на ипотеку на Домклик могут получить онлайн-выписку «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации» из Социального фонда России (СФР) для подтверждения занятости.
Как получить сведения из СФР для подтверждения занятости:
- В анкете на получение кредита нужно нажать кнопку «Госуслуги»
- Авторизоваться на портале «Госуслуги», дать необходимые согласия
- Затем снова перейти в анкету, где отобразится статус загрузки выписки из СФР
Процедура запроса и предоставления в банк данных из выписки СФР занимает не более 5 минут.
Партнеры банка также при оформлении заявки на ипотеку на Домклик могут получить онлайн данные из Социального фонда России для подтверждения занятости своих клиентов.
Но можно и идти по привычному пути — предоставить заверенную копию трудовой книжки/выписки из трудовой книжки. Копия действительна в течение 30 дней. Также можно предоставить сведения о трудовой деятельности из СФР или выписку из электронной трудовой книжки с Госуслуг.
Важно: выписку о состоянии лицевого счета в СФР банк не принимает.
Подать заявку на ипотеку за 5 минут и получить решение за 1 день вы можете онлайн на Домклик
Что делать, если заемщик — индивидуальный предприниматель
Тогда доход подтвердит налоговая декларация с отметкой из налоговой.
От способа подачи зависит, понадобятся ли дополнительные документы, кроме самой декларации.
- Если декларация предоставляется лично, на ней в налоговой ставят отметку о принятии. В этом случае дополнительных документов не нужно.
- Если декларацию отправляют по почте, то дополнительно нужно приложить извещение об отправке.
- Если отчет подают через сайт Федеральной налоговой службы, нужно извещение о получении электронного документа.
К вышеуказанным способам добавилась возможность подтвердить доход и занятость выпиской из СФР, загруженной:
- с помощью технологии запроса выписки из СФР Онлайн (кнопка «Госуслуги»);
- или из личного кабинета на сайте Госуслуг, в формате xml.
Данная выписка подтверждает и занятость, и доход.
При этом, если ИП все-таки подтверждает доход с помощью налоговой декларации, то занятость можно подтвердить выпиской ЕГРИП в формате PDF-файла, скачав ее с государственного сервиса egrul.nalog.ru.
Все предоставленные документы имеют ограниченный срок действия — 30 дней.
Если заемщик — самозанятый
Ранее у самозанятых граждан возникала проблема подтверждения доходов при оформлении кредитов, даже при стабильно высоком уровне заработка. Теперь для оформления им доступны различные ипотечные программы.
Чтобы подать заявку на ипотеку, самозанятые должны быть зарегистрированы в сервисе «Своё дело» и получать профессиональный доход на карту Сбера. Или подтвердить доход справкой о состоянии расчётов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России (КНД 1122036).
Все о том, как оформить ипотеку в СберБанке, если вы самозанятый, читайте в статье «Как стать самозанятым и взять ипотеку»
Что делать, если заемщик не может подтвердить свой доход и занятость
Если клиент имеет стабильный доход, но не может подтвердить его документально, он может взять ипотечный кредит по двум документам.
Это не отдельная программа, а специальное условие, которое применяется, если клиент при заполнении анкеты на ипотеку указал, что не может предоставить документы о своем доходе.