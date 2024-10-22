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В Сбере меняются условия выдачи льготной ипотеки: главное

Ипотека
22 окт 2024
304K
В Сбере меняются условия выдачи льготной ипотеки: главное
Содержание

С 22 октября Сбербанк возобновляет выдачи кредитов по госпрограмме «Семейная ипотека» на Домклик. Вместе с тем меняются условия получения льготной ипотеки на квартиры в новостройках по всем программам с господдержкой. Речь идет как о готовом жилье, так и о строящемся.

К каким госпрограммам применяются новые правила

Условия выдачи льготной ипотеки

Минимальный первоначальный взнос по программам с господдержкой составит 20,1%, если покупатель:

Берет квартиру в ипотеку по программе субсидирования от застройщика

Базовая опция совместных программ банка с застройщиками — снижение ставки по ипотеке. Теперь она позволяет сохранить минимальный первоначальный взнос на уровне 20,1%. Для этого нужно купить квартиру в ЖК, который участвует в этой программе. Уточнять все детали необходимо у застройщика.

Найти такие новостройки можно на витрине Домклик. Для этого в фильтре поиска нужно выбрать «Субсидирование».

Оформляет ипотеку с увеличенным лимитом

Эта опция действует в рамках «Семейной» и «IT-ипотеки». Она дает возможность взять в банке сумму на покупку жилья больше, чем предусмотрено базовыми программами.

В Сбере можно получить «Семейную ипотеку» на сумму до 30 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 15 млн руб. — в остальных регионах. При этом базовые лимиты по программе — 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно.

Выбирает жилье в рамках комплексного предложения

Это скидка на ставку от застройщиков, объекты которых финансирует Сбер. Найти жилые комплексы, где доступно такое предложение, можно на витрине Домклик, выбрав в фильтрах «Комплексное предложение».

Вносит единоразовый платеж

Размер единоразового платежа зависит от суммы кредита и оплачивается один раз на этапе выдачи ипотеки. Для того чтобы применить единоразовый платеж, достаточно обратиться к менеджеру в чате Домклик в личном кабинете.

В остальных случаях размер первоначального взноса по льготным программам составит от 50,1%.

При оформлении ипотеки на строительство частного дома требования к первому взносу остаются теми же — от 20,1%. При этом по «Семейной ипотеке» минимальная сумма кредита составит 12,5 млн руб. для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6,5 млн руб. — для остальных регионов.

По программе «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека прием заявок на кредит для строительства дома приостановлен.

Также первый взнос не меняется по базовым ипотечным программам.

Насколько выгоден единоразовый платеж

Давайте посчитаем — в качестве примера рассмотрим покупку квартиры по «Семейной ипотеке».

Жилье стоит 10 млн. руб., минимальный первый взнос — 50,1% (5 010 000 руб.), ставка по кредиту — 6%, его срок — 15 лет. При таких вводных ежемесячный платеж равен 42 108 руб., а сумма кредита — 4 990 000 руб.

А теперь уменьшим первый взнос до 30,1% (на 2 000 000 руб.). Единоразовый платеж за это составит 5,9% от суммы кредита — 412 410 руб. Таким образом, сэкономить удается 1 587 590 рублей.

Если первоначальный взнос снизить до 20,1% (на 3 000 000 руб.), то экономия составит 2 472 660 рублей. Единоразовый платеж в этом случае будет равен 6,6% от суммы кредита — 527 340 руб.

При этом сэкономленные деньги можно разместить на вкладе под 20% годовых.

Рефинансировать кредит, выданный другим банком, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми можно в том случае, если остаток задолженности не превышает 49,9% от стоимости недвижимости.

Какие ипотечные кредиты подпадают под новые условия, а какие нет

Если клиент записался на сделку до 21 октября 2024 года включительно, то к нему применяются прежние требования (речь идет именно о записи, а не о дате сделки). Для всех остальных заявок с 22 октября первоначальный взнос составит не менее 50,1%.

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Курс недвижимости
Комментарии145
Т
Татьяна Е.
9 часов назад

Добрый день. ДВ ИПОТЕКА на вторичку в сельской местности действует?

Домклик
6 часов назад

Татьяна Е.здравствуйте! Покупка недвижимости на вторичном рынке у физлица возможна только в сельском населенном пункте или моногороде. Исключение — Магаданская область и Чукотский АО, там вторичное жильё можно купить на всей территории.

Уточним, для граждан РФ, переехавших в ДФО из зоны проведения спецоперации, возможна покупка недвижимости на вторичном рынке на всей территории ДФО.

Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

Н
Надежда А.
10 часов назад

Здравствуйте! Каков процент единоразового платежа по Дальневосточной ипотеке?

Домклик
6 часов назад

Надежда А.здравствуйте! Размер единоразового платежа зависит от суммы кредита, оплачивается один раз на этапе выдачи ипотеки. Подробности услуги можно узнать у менеджера в чате Домклик в личном кабинете.

Ю
Юлия Ч.
11 часов назад

Как внести единоразовый платеж?

Домклик
7 часов назад

Юлия Ч.здравствуйте! Уточнить подробности услуги можно у менеджера в чате Домклик в личном кабинете.

О
Оксана Ш.
13 часов назад

Добрый день. Будут ли продлять для мед работников льготную ипотеку на Севере на 2025 год под 2% с первоначальным взносом 10%.Почему подняли первый взнос аж до 50%. Проще тогда просто накопить.

Домклик
7 часов назад

Оксана Ш.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. В статье представлены актуальные условия. Информации по 2025 году пока нет, будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚

Н
Николай К.
16 часов назад

Здравствуйте! Почему изменились условия для клиентов, которые были записаны на зделку до 21.10? В официальной информации банка указано что условия остаются прежние. Прошу вас рассмотреть мою ситуацию. Заранее спасибо

Домклик
7 часов назад

Николай К.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Все проверим и постараемся помочь.

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