В Сбере меняются условия выдачи льготной ипотеки: главное
С 22 октября Сбербанк возобновляет выдачи кредитов по госпрограмме «Семейная ипотека» на Домклик. Вместе с тем меняются условия получения льготной ипотеки на квартиры в новостройках по всем программам с господдержкой. Речь идет как о готовом жилье, так и о строящемся.
К каким госпрограммам применяются новые правила
- «Семейная ипотека»
- «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека
- «Ипотека для IT» (после того, как государство выделит финансирование и выдачи возобновятся)
Условия выдачи льготной ипотеки
Минимальный первоначальный взнос по программам с господдержкой составит 20,1%, если покупатель:
Берет квартиру в ипотеку по программе субсидирования от застройщика
Базовая опция совместных программ банка с застройщиками — снижение ставки по ипотеке. Теперь она позволяет сохранить минимальный первоначальный взнос на уровне 20,1%. Для этого нужно купить квартиру в ЖК, который участвует в этой программе. Уточнять все детали необходимо у застройщика.
Найти такие новостройки можно на витрине Домклик. Для этого в фильтре поиска нужно выбрать «Субсидирование».
Оформляет ипотеку с увеличенным лимитом
Эта опция действует в рамках «Семейной» и «IT-ипотеки». Она дает возможность взять в банке сумму на покупку жилья больше, чем предусмотрено базовыми программами.
В Сбере можно получить «Семейную ипотеку» на сумму до 30 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 15 млн руб. — в остальных регионах. При этом базовые лимиты по программе — 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно.
Выбирает жилье в рамках комплексного предложения
Это скидка на ставку от застройщиков, объекты которых финансирует Сбер. Найти жилые комплексы, где доступно такое предложение, можно на витрине Домклик, выбрав в фильтрах «Комплексное предложение».
Вносит единоразовый платеж
Размер единоразового платежа зависит от суммы кредита и оплачивается один раз на этапе выдачи ипотеки. Для того чтобы применить единоразовый платеж, достаточно обратиться к менеджеру в чате Домклик в личном кабинете.
В остальных случаях размер первоначального взноса по льготным программам составит от 50,1%.
При оформлении ипотеки на строительство частного дома требования к первому взносу остаются теми же — от 20,1%. При этом по «Семейной ипотеке» минимальная сумма кредита составит 12,5 млн руб. для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6,5 млн руб. — для остальных регионов.
По программе «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека прием заявок на кредит для строительства дома приостановлен.
Также первый взнос не меняется по базовым ипотечным программам.
Насколько выгоден единоразовый платеж
Давайте посчитаем — в качестве примера рассмотрим покупку квартиры по «Семейной ипотеке».
Жилье стоит 10 млн. руб., минимальный первый взнос — 50,1% (5 010 000 руб.), ставка по кредиту — 6%, его срок — 15 лет. При таких вводных ежемесячный платеж равен 42 108 руб., а сумма кредита — 4 990 000 руб.
А теперь уменьшим первый взнос до 30,1% (на 2 000 000 руб.). Единоразовый платеж за это составит 5,9% от суммы кредита — 412 410 руб. Таким образом, сэкономить удается 1 587 590 рублей.
Если первоначальный взнос снизить до 20,1% (на 3 000 000 руб.), то экономия составит 2 472 660 рублей. Единоразовый платеж в этом случае будет равен 6,6% от суммы кредита — 527 340 руб.
При этом сэкономленные деньги можно разместить на вкладе под 20% годовых.
Рефинансировать кредит, выданный другим банком, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми можно в том случае, если остаток задолженности не превышает 49,9% от стоимости недвижимости.
Какие ипотечные кредиты подпадают под новые условия, а какие нет
Если клиент записался на сделку до 21 октября 2024 года включительно, то к нему применяются прежние требования (речь идет именно о записи, а не о дате сделки). Для всех остальных заявок с 22 октября первоначальный взнос составит не менее 50,1%.
Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?
Добрый день. ДВ ИПОТЕКА на вторичку в сельской местности действует?
Татьяна Е.здравствуйте! Покупка недвижимости на вторичном рынке у физлица возможна только в сельском населенном пункте или моногороде. Исключение — Магаданская область и Чукотский АО, там вторичное жильё можно купить на всей территории.
Уточним, для граждан РФ, переехавших в ДФО из зоны проведения спецоперации, возможна покупка недвижимости на вторичном рынке на всей территории ДФО.
Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Здравствуйте! Каков процент единоразового платежа по Дальневосточной ипотеке?
Надежда А.здравствуйте! Размер единоразового платежа зависит от суммы кредита, оплачивается один раз на этапе выдачи ипотеки. Подробности услуги можно узнать у менеджера в чате Домклик в личном кабинете.
Как внести единоразовый платеж?
Юлия Ч.здравствуйте! Уточнить подробности услуги можно у менеджера в чате Домклик в личном кабинете.
Добрый день. Будут ли продлять для мед работников льготную ипотеку на Севере на 2025 год под 2% с первоначальным взносом 10%.Почему подняли первый взнос аж до 50%. Проще тогда просто накопить.
Оксана Ш.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. В статье представлены актуальные условия. Информации по 2025 году пока нет, будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚
Здравствуйте! Почему изменились условия для клиентов, которые были записаны на зделку до 21.10? В официальной информации банка указано что условия остаются прежние. Прошу вас рассмотреть мою ситуацию. Заранее спасибо
Николай К.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Все проверим и постараемся помочь.