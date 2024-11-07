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Обзор рынка
Вторичное жилье
Готовая квартира рядом с метро: подборка самых доступных предложений в столице
вчера 18:00
2K
Сколько стоит купить квартиру в Москве: подборка предложений до 12 млн рублей
31 окт 2024
3K
Как купить квартиру на вторичном рынке в ипотеку
25 окт 2024
81K
Как приватизировать квартиру: инструкция
10 окт 2024
11K
Когда ипотека дешевле аренды: как снизить ставку по ипотеке и выгодно купить квартиру
08 окт 2024
7K
Стоимость кв. м на вторичке снизилась до 130 тысяч рублей – исследование Домклик
26 сен 2024
7K
Исследование Домклик: новостройки, готовое жилье и ИЖС — где платеж по ипотеке меньше
17 сен 2024
2K
Домклик: средний срок продажи однокомнатной квартиры по России составляет 56 дней
20 авг 2024
2K
Как узнать собственника квартиры: все способы
09 авг 2024
250K
Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?
07 авг 2024
497K
Доля готового жилья в структуре ипотечных выдач в СЗФО в июле выросла до 67%: исследование Домклик
01 авг 2024
644
Как купить квартиру на Домклик быстро и без документов
31 июл 2024
43K
Что такое флиппинг и сколько можно заработать на перепродаже вторички
07 июл 2024
66K
Какая ипотека лучше: популярные ипотечные программы, как получить скидку на ставку по ипотеке Сбера
05 июн 2024
22K
Как купить квартиру в ипотеку по программе реновации
28 янв 2024
35K
Сделка купли-продажи ипотечной недвижимости — быстро и без сбора документов на Домклик
26 дек 2023
47K
Гид по сбору документов для одобрения вторичной недвижимости по ипотеке Сбера
18 сен 2023
33K
1
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