Кто может оформить ипотеку Сбербанка: всё о заемщиках и созаемщиках
Заемщик по ипотеке — это человек, который подает заявку и оформляет на себя ипотечный кредит. На него ложится большая ответственность, поэтому банк предъявляет к нему определенные требования. Давайте разбираться, кто может взять ипотеку.
Требования к заемщикам
Гражданство РФ
Подать заявку на ипотеку могут только граждане России. Если же у вас нет гражданства, а есть только вид на жительство, подать заявку не получится.
Прописка на территории России
Тут всё просто: у вас должна быть постоянная или временная регистрация — а проще говоря прописка, — на территории России.
Возраст от 18 лет
На момент подачи заявки вам уже должен исполниться 18 лет, хотя некоторые программы доступны только с 21 года.
Если вы пенсионер, то тоже можете подать заявку на ипотеку, особых требований к возрасту нет, но есть условие: вы должны вернуть кредит до того, как вам исполнится 75 лет. Если же вы подаете заявку на ипотеку без подтверждения дохода и занятости, то на момент возврата кредита вам должно быть не больше 65 лет.
Стабильный подтвержденный доход
🔥 Если вы получаете зарплату или пенсию на карту СберБанка, для подачи заявки вам больше ничего не требуется. Информация о стаже работы и зачислениях уже есть в распоряжении банка.
В качестве дохода могут быть учтены:
- заработная плата
- пенсия
- доход от аренды квартиры — в качестве дополнительного
Подробнее о подтверждении дохода читайте в статье «Как подтвердить свой доход и занятость при покупке квартиры в ипотеку Сбербанка»
Если подтвердить доход нет возможности, можно подать заявку на программу «Ипотека без подтверждения дохода»
Стаж работы
Вы сможете подать заявку, если у вас не менее 3 месяцев стажа на текущем месте работы.
Если вы самозанятый и зарегистрированы в сервисе «Мое дело» от СберБанка, вы также можете подать заявку на ипотеку. Сделать это можно также, если у вас не менее 3 месяцев стажа работы в роли самозанятого.
Как понять, достаточно ли дохода для получения ипотеки
На ипотечном калькуляторе Домклик выберите программу кредитования, укажите размер первоначального взноса и стоимость жилья. После этого вы увидите сумму ежемесячного платежа.
Желательно, чтобы она составляла не больше 50% от вашего ежемесячного дохода — у вас должны оставаться деньги на еду, коммунальные платежи, содержание детей и другие обязательные расходы. Иначе повышается риск отказа в ипотеке со стороны банка.
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Если дохода недостаточно для ипотеки
Для увеличения суммы кредита вы можете привлечь в качестве созаемщиков. При рассмотрении заявки банк будет учитывать общий доход. Если заемщик привлекает дополнительных участников к сделке, таких участников будут называть созаемщиками, а самого заемщика — титульным созаемщиком. Титульный созаемщик обязательно должен быть наделен собственностью.
Созаемщиками могут быть не только родственники. Это могут быть и друзья. Добавить созаемщика вы сможете при подаче заявки на ипотеку на Домклик. Если же вы решили привлечь созаемщика после одобрения заявки на ипотеку, свяжитесь с менеджером по сопровождению сделки — доступен чат и заказ звонка.
❗️ Созаемщик несет ответственность по кредиту в случае, если основной заемщик перестает платить. Поэтому и требования к созаемщику такие же, как к заемщику.
Также в качестве созаемщика вы можете привлечь члена семьи, который является владельцем сертификата на льготную покупку объекта недвижимости. Это могут быть дети, родители, внуки, братья, сестры, племянники, бабушки, дедушки. Владелец сертификата может выступать как созаемщик без учета платежеспособности, но его обязательно надо будет наделить собственностью в покупаемой недвижимости.
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Почему супруг — всегда созаемщик
Если вы состоите в браке на момент подачи заявки на ипотеку, ваш супруг автоматически становится созаемщиком по ипотеке — ведь супруги приобретают недвижимость в совместную собственность, даже если оформлена она на кого-то одного. При расчете суммы кредита банк будет учитывать ваш общий доход.
Если же вдруг у вашего супруга плохая кредитная история или вы просто не хотите привлекать его в качестве созаемщика, вам необходимо до подачи заявки на ипотеку заключить брачный договор. Подробнее о том, как это сделать, в нашей статье «Брачный договор при покупке жилья в ипотеку».
Супруг не входит в число созаемщиков также в случае, если у него нет гражданства России. При этом его доход учитываться не будет, а значит у вас доход должен быть достаточный для оформления ипотеки.
Как узнать, одобрят ли ипотеку
Заранее предсказать решение банка невозможно. Тем не менее, кое-что сделать всё же можно. Вы можете заказать свою кредитную историю, чтобы проверить данные, которые отражены там. Чем выше ваш кредитный рейтинг, тем выше вероятность, что всё пройдет хорошо. О том, как проверить кредитную историю, читайте в статье «Как проверить свою кредитную историю».