На какой срок выгоднее брать ипотеку
Ипотека — игра вдолгую: сумма кредита на жильё, особенно в столице и крупных городах, часто довольно большая, и выплачивать её приходится годами и даже десятилетиями. Выясняем, на сколько лет выгоднее брать ипотеку на недвижимость, и рассчитываем разные варианты.
На сколько лет банки предлагают оформить ипотеку
Банки дают клиентам возможность взять кредит на жильё практически на любой срок — условия разных кредитных организаций могут отличаться, но в среднем это от года до 30 лет.
Влияние суммы и срока кредита на вероятность одобрения
Решение по сроку и предлагаемой ставке принимается по результату оценки платежеспособности заёмщика (кредитного скоринга). Банк посмотрит на кредитный рейтинг, где учитываются ранее взятые займы и своевременность выплат по ним, а также на финансовую стабильность заёмщика. Это, во-первых, ежемесячный доход, во-вторых, наличие дополнительных финансовых гарантий. Под ними обычно понимается залог имеющейся недвижимости и наличие поручителя.
Если кредитная история устраивает и платёжеспособность не вызывает сомнений, банк, скорее всего, одобрит ипотеку из расчёта, чтобы ежемесячный платёж занимал не более 35–50% дохода.
Снизить размер платежа при неизменной ставке можно, растянув выплаты во времени. Поэтому банк может одобрить кредит на более долгий срок, чем планировал заёмщик: кредитная организация тоже должна ответить для себя на вопрос, на какой срок выгоднее выдавать ипотеку, исходя из платёжеспособности клиента.
Какой срок ипотеки выбрать: длинный или короткий
В итоге заёмщик и банк должны прийти к компромиссу, чтобы обе стороны получили то, что хотели, и заключили договор с выгодой. Разберёмся, какая длительность кредита с чем сопряжена.
Преимущества и недостатки длительной ипотеки
Максимально возможный период кредитования в российских банках составляет 30 лет: это касается в том числе таких востребованных программ, как ипотека по программе «Господдержка» и «Семейная ипотека».
Главный плюс ипотеки на долгий срок — это снижение ежемесячного платежа. С помощью ипотечного калькулятора Домклик несложно убедиться, что при покупке квартиры, например, с помощью «Семейной ипотеки», стоимостью 11,4 млн рублей с первым взносом в 25% размер платежа при длительной ипотеке (сроком на 30 лет) составит 51 тыс. рублей. При сроке в 15 лет это уже будут 72 тыс. рублей.
Основной недостаток кредита на долгий срок — большая переплата. Для квартиры из примера выше переплата за 15 лет составит 4,4 млн рублей, за 30 лет — уже 9,8 млн рублей.
Решая, насколько выгодно брать ипотеку на максимальный срок, нужно расставить приоритеты. Если задача — сэкономить на ежемесячных платежах в среднесрочной перспективе, такая ипотека будет выгодной. Поэтому довольно часто люди оформляют кредит на 25–30 лет, а затем выплачивают его гораздо быстрее.
Преимущества и недостатки ипотеки на короткий срок
Минимальный срок ипотеки в российских банках — один год. Вроде бы на такой срок взять ипотеку выгодно — переплата будет минимальной. Но в реальности такие кредиты на жильё практически не берут.
Кредиты на несколько лет встречаются, но в основном этим продуктом пользуются клиенты старшей возрастной группы: банки одобряют ипотеку с тем расчётом, чтобы на момент окончания действия кредита возраст заёмщика не превышал 65–75 лет, в отдельных случаях — 80 лет.
Основное преимущество короткой ипотеки — сокращение переплаты по кредиту. Кроме того, банк может незначительно снизить ставку для заёмщиков, которые выбирают небольшой срок кредита. Главный минус — больший размер ежемесячного платежа.
Таким образом, ответ на вопросы, какой срок погашения ипотеки выгоднее и на сколько лет лучше брать ипотечный кредит, зависит от конкретной ситуации. Эксперты советуют выбирать краткосрочную ипотеку в том случае, если доходы существенно превосходят необходимый для одобрения ипотеки уровень. В противном случае, если возникают личные финансовые трудности или проблемы в экономике, плательщик рискует оказаться в долгах и потерять ипотечную квартиру.
Что будет, если перестать платить по ипотеке
Поэтому в случаях, когда нет уверенности в стабильно высоком уровне семейного дохода или планируются другие крупные траты (покупка автомобиля и так далее), лучше остановиться на ипотеке с долгим сроком выплат. Затем этот кредит можно будет погасить досрочно, чем и пользуются многие заёмщики.
Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?
На сколько лет выгодно брать ипотеку: психологический аспект
По оценке экспертов, психологически комфортный срок выплат по ипотеке — 6–8 лет. При меньшем сроке почти гарантированно придётся отказывать себе во всем, кроме минимально необходимого.
При большем может возникнуть «ипотечная усталость» — состояние, в котором растёт риск нарушения платежной дисциплины и ухудшения кредитной истории. Но при малом сроке кредита банк будет очень придирчив к оценке платёжеспособности и, скорее всего, предложит ипотеку на 10–12 лет.
В этом случае оптимальный вариант — согласиться с предложением банка, но гасить кредит досрочно: например, внося каждый месяц платеж в 1,5–2 раза больше установленного в договоре.