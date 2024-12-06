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Журнал Домклик

Domclick Digital Forum

Domclick Digital Forum 2024: главные анонсы и краткие итоги на рынке недвижимости
06 дек 2024
227
Домклик назвал топ-10 застройщиков и агентств недвижимости 2024 года
02 дек 2024
10K
Главный аналитик Сбербанка ответил на вопрос о возможной заморозке вкладов
02 дек 2024
17K
Свыше 800 тысяч многодетных семей в России получили выплату на погашение ипотеки
02 дек 2024
1K
74% заказчиков выбирают двухэтажные дома — аналитика Домклик
02 дек 2024
176
Цены на вторичку снизились в более чем половине регионов России, цены на новостройки тоже снижаются
02 дек 2024
7K
Домклик запустил возможность выдачи ипотеки на ИЖС с открытием эскроу-счёта в другом банке
02 дек 2024
9K
Власти рассказали, каким будет новый механизм выделения лимитов на «Семейную ипотеку» и ипотеку для IT
02 дек 2024
18K
Около половины кредитов по Семейной ипотеке оформляется с использованием маткапитала
02 дек 2024
2K
Доля неипотечных сделок на рынке недвижимости пробила 80% — Алексей Лейпи
02 дек 2024
646
Каждая десятая сделка по ипотеке в Сбере проходит полностью онлайн
02 дек 2024
209
Домклипс — новый способ просмотра объявлений
02 дек 2024
275
Домклик запускает подписки для агентств недвижимости, у которых менее 20 объявлений
02 дек 2024
757
В мобильном приложении Домклик появился новый раздел — «Мои клиенты»
02 дек 2024
130
Подтвердить ход строительства дома в ипотеку Сбера стало проще
02 дек 2024
802
Домклик повышает эффективность модели монетизации на витрине новостроек для партнёров-застройщиков
02 дек 2024
52
Рыночная ипотека в третьем квартале показала рост 11%
02 дек 2024
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