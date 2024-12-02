Доля неипотечных сделок на рынке недвижимости пробила 80% — Алексей Лейпи
Доля неипотечных сделок на рынке недвижимости существенно выросла. Об этом рассказал Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка в ходе своего выступления на Domclick Digital Forum.
Как меняется доля неипотечных сделок
Если посмотреть внимательно на рынок неипотечных сделок, то тут мы увидим следующую картину: если в предыдущем цикле с 2020 по 2022 год доля неипотеки достигала порядка 70%, то за текущий год она значительно выросла и побила долю в 80%.
Как записаться на сделку без ипотеки онлайн
Записаться на сделку без ипотеки можно на отдельной странице сервиса «Сделка за свои средства».
Также запись возможна на сайте в личном кабинете Домклик в разделе «Ипотека и сделки», далее в «Услугах для сделок» выберите «Сделка за свои средства».
При записи на сделку за свои средства:
- Укажите адрес продаваемого жилья
- Выберите нужный вам сервис Домклик для проведения быстрой и безопасной сделки: сервис электронной регистрации, сервис безопасных расчетов, сервис «Регистрация и расчёты»
- Выберите офис СберБанка и время для проведения сделки в этом офисе
Чтобы сделка прошла с максимальным комфортом, загрузите все документы в личный кабинет Домклик заранее. Так все участники процесса будут в курсе и быстрее смогут подготовиться к сделке.
Вы можете оставить первый.