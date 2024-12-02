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Доля неипотечных сделок на рынке недвижимости пробила 80% — Алексей Лейпи

Новости
Дата публикации: 02 дек 2024
645
Доля неипотечных сделок на рынке недвижимости пробила 80% — Алексей Лейпи
Содержание

Доля неипотечных сделок на рынке недвижимости существенно выросла. Об этом рассказал Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка в ходе своего выступления на Domclick Digital Forum.

Как меняется доля неипотечных сделок

Если посмотреть внимательно на рынок неипотечных сделок, то тут мы увидим следующую картину: если в предыдущем цикле с 2020 по 2022 год доля неипотеки достигала порядка 70%, то за текущий год она значительно выросла и побила долю в 80%.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Как записаться на сделку без ипотеки онлайн

Записаться на сделку без ипотеки можно на отдельной странице сервиса «Сделка за свои средства».

Также запись возможна на сайте в личном кабинете Домклик в разделе «Ипотека и сделки», далее в «Услугах для сделок» выберите «Сделка за свои средства».

При записи на сделку за свои средства:

  • Укажите адрес продаваемого жилья
  • Выберите нужный вам сервис Домклик для проведения быстрой и безопасной сделки: сервис электронной регистрации, сервис безопасных расчетов, сервис «Регистрация и расчёты»
  • Выберите офис СберБанка и время для проведения сделки в этом офисе

Чтобы сделка прошла с максимальным комфортом, загрузите все документы в личный кабинет Домклик заранее. Так все участники процесса будут в курсе и быстрее смогут подготовиться к сделке.

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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