Около половины кредитов по Семейной ипотеке оформляется с использованием маткапитала
Дата публикации: 02 дек 2024
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Россияне в этом году взяли в Сбербанке почти половину кредитов по «Семейной ипотеке» с использованием материнского капитала. Об этом заявил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка в ходе своего выступления на Domclick Digital Forum.
В этом году в рамках Семейной ипотеки нами было выдано 172 тыс. кредитов. При этом чуть меньше половины, 40-41% — с использованием материнского капитала.
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка
По словам Лейпи, за все время действия программы «Семейная ипотека» Сбер выдал около 600 тыс. таких кредитов.
Илья Шайдуров
Автор статьи
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Да
Семейную получают только те, кто не сумел получить it ипотеку, когда она была с лучшими за всю жизнь условиями. Сейчас и семейку уже пора резать, а тем кто взял пересматривать условия.
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