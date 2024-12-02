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Около половины кредитов по Семейной ипотеке оформляется с использованием маткапитала

Новости
Дата публикации: 02 дек 2024
2K
Около половины кредитов по Семейной ипотеке оформляется с использованием маткапитала

Россияне в этом году взяли в Сбербанке почти половину кредитов по «Семейной ипотеке» с использованием материнского капитала. Об этом заявил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка в ходе своего выступления на Domclick Digital Forum.

В этом году в рамках Семейной ипотеки нами было выдано 172 тыс. кредитов. При этом чуть меньше половины, 40-41% — с использованием материнского капитала.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

По словам Лейпи, за все время действия программы «Семейная ипотека» Сбер выдал около 600 тыс. таких кредитов.

Новости
Интерес к недвижимости
Курс недвижимости
Семейная
Domclick Digital Forum
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
А вы хотели бы получить Семейную ипотеку?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии3
Н
Наталья Ш.
5 дней назад

Да

П
Пользователь
5 дней назад

Семейную получают только те, кто не сумел получить it ипотеку, когда она была с лучшими за всю жизнь условиями. Сейчас и семейку уже пора резать, а тем кто взял пересматривать условия.

Домклик
5 дней назад

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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