Каждая десятая сделка по ипотеке в Сбере проходит полностью онлайн
Домклик продолжает улучшать процесс получения ипотеки для своих клиентов и работает над тем, чтобы любая сделка разной сложности проходила в рамках 1 дня. Уже сегодня каждая десятая сделка в Сбербанке проходит дистанционно.
Мы хотим подарить клиентам комфорт и удобство и взяли фокус на сделки в онлайн-формате. На сегодняшний день каждая 10-я сделка в Сбере проходит онлайн. Клиенту не нужно никуда идти: ни в офис к нам, ни в офис к партнёру. Он может в любые удобные для него время и место провести любую по сложности сделку. За исключением некоторых моментов, связанных с материнским капиталом. Но и это мы победим.
Лейпи отметил, что главная цель команды Домклик — проведение сделок онлайн быстро и комфортно.
«На следующий год мы определили для себя цель: любая сделка любой сложности у нас должна проходить в рамках 1 дня. На конференции в Санкт-Петербурге мы рассказывали о кейсе в Иркутске, когда клиент зашёл в офис застройщика и через 4 часа стал обладателем новой квартиры. Мы хотим, чтобы так было во всех кейсах», — добавил Лейпи.
Хорошая и удобная статистика. А сколько дистанционных сделок не состоялось? Тут как раз нужно было с онлайн выйти на ручной, личный режим, так оказалось нет такой возможности. Кому верить
Алексей К.здравствуйте! Для решения этого вопроса, мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. О том, как получить консультацию менеджера Домклик PRO, рассказали в нашей статье.