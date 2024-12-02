В мобильном приложении Домклик появился новый раздел — «Мои клиенты»
Мы продолжаем развивать концепцию «Домклик — больше, чем ипотека», предоставляя возможность проводить полный цикл сделки от лида до подключения различных сервисов, где центром внимания остаётся клиент.
Так, в мобильном приложении Домклик у партнёров появился новый раздел «Мои клиенты». Теперь все звонки и чаты собраны в одном месте, а по каждому звонку доступна аудиозапись и расшифровка звонка. О запуске нового раздела рассказал Максим Матвеев, директор по работе с партнёрами Домклик, в ходе своего выступления на Domclick Digital Forum.
Чем полезен новый раздел
В разделе отражаются клиенты, которые поступили агенту через звонок или чат с витрины объявлений и рейтинга риелторов Домклик. 1 строка в списке = 1 клиент. В ней указан источник поступления клиента: из объявления или рейтинга риелторов.
При раскрытии строки партнёру доступна вся история взаимодействия с данным клиентом: звонки (входящие/исходящие), чаты, объекты, которыми интересовался клиент.
Какие действия доступны по клиентам
1. Перезвонить клиенту, написать в чате.
2. Прослушать звонок или получить текстовую расшифровку звонка (транскрибацию).
Обратите внимание, что при прослушивании звонка голоса клиента и агента искажены в целях безопасности.
3. Целевые действия: подключить сервисы для проведения сделки (ипотека, неипотека, бронь новостроек).
4. Добавлять заметки по клиентам в любое удобное время, сохраняя важную информацию в одном месте.
Раздел «Мои клиенты» доступен агентствам недвижимости, самозанятым, частным риелторам — новая опция появится автоматически у всех агентов с установленным мобильным приложением Домклик, обновление не требуется.
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