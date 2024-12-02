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Домклик запустил возможность выдачи ипотеки на ИЖС с открытием эскроу-счёта в другом банке

Новости
Дата публикации: 02 дек 2024
9K
Домклик запустил возможность выдачи ипотеки на ИЖС с открытием эскроу-счёта в другом банке

Домклик запустил возможность проведения ИЖС сделок с открытием эскроу-счетов в других банках. Это позволит подрядчикам проводить сделки с клиентами в Сбере и, при желании или необходимости, находиться на проектном финансировании в других банках.

Данная мера соответствует требованию 186 ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу», который вступит в силу с 1 марта 2025 года. Однако Сбер уже сейчас слышит запрос рынка и принимает вызов до вступления закона в силу, представляя рынку наиболее актуальные решения и время для адаптации к новым реалиям.

Вся сумма по договору подряда, включая кредитные средства и первоначальный взнос, будет размещаться на счете эскроу. Раскрытие счёта будет возможно только после полного завершения строительства дома — потребуется провести оценку недвижимости и подготовить акт выполненных работ по договору подряда (с 01.03.2025. законом предусмотрено раскрытие счета эскроу по выписке из ЕГРН).

Новости
Ипотека на ИЖС
Domclick Digital Forum
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Планируете строительство дома в ипотеку?
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Комментарии4
М
Марина И.
5 дней назад

Здравствуйте, Ольга, подскажите пожалуйста, то есть, перевести денежные средства со счета эскроу, который уже открыт в Сбербанке, и на котором уже лежат денежные средства на строительство индивидуального жилого дома, на счет Эскроу в другой банк (например, Дом.рф) можно уже сейчас (в декабре 2024 года)? не дожидаясь вступления в силу 186 ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу» в марте 2025 года?

Домклик
5 дней назад

Марина И.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

М
Марина И.
5 дней назад

Домкликпочему нельзя просто здесь ответить? ваши менеджеры ничего не могут ответить, переключают с одного на другого, а потом вообще звонки сбрасывают, и так несколько раз.

Домклик
5 дней назад

Марина И.здравствуйте! Напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты свяжутся с вами!

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