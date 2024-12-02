Домклипс — новый способ просмотра объявлений
Дата публикации: 02 дек 2024
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В приложении Домклик на Android появилась возможность просматривать объявления в виде коротких видео — Домклипс. Об этом сообщил Сергей Скороходов, управляющий директор Домклик, в ходе своего выступления на Domclick Digital Forum.
Новый способ просмотра объявлений поможет покупателям быстрее находить объекты, а продавцам — ускорить выход на сделку.
Это подтверждают и первые результаты использования Домклипс:
- пользователи в 11 раз чаще стали делиться объявлениями
- в 2 раза выросла конверсия в звонок
- объявления с Домклипс в 7 раз чаще добавляют в избранное
Возможность просмотра Домклипс в настоящий момент доступна в Екатеринбурге, Перми и Красноярске.
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Ольга Маслевская
Автор статьи
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Добрый день! Интересное нововведение.
Видео-клипы объявлений формируются автоматически или нужно подгружать собственное видео в определенном формате?
Подскажите, пожалуйста, когда планируете добавить для ios и в других регионах?
ПользовательЗдравствуйте! По вопросу загрузки видео, мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. О том, как получить консультацию менеджера Домклик PRO, рассказали в нашей статье.
По подключению видеоклипс в других регионах и на iOS будет сообщено позднее. Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚