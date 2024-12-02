Цены на вторичку снизились в более чем половине регионов России, цены на новостройки тоже снижаются
С июня 2024 года в 51% регионов России снизились цены на вторичное жильё, на новостройки — в 23% регионов. Об этом сообщил руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников на Domclick Digital Forum.
«В половине регионов падают цены на вторичку, в четверти — на первичку», — сказал он в ходе своего выступления.
Как следует из презентации Михаила Матовникова, больше всего стоимость на первичное жильё снизилась в Тыве — на 4,6%, Саратовской области — на 3,3% и Ярославской области — на 3,2%.
До 27% падение стоимости на вторичном рынке наблюдается в Чеченской республике. В Ингушетии цены снизились на 11,7%, в Карачаево-Черкессии на 5,4%.
Масштабная конференция Domclick Digital Forum от Домклик и Сбера проходит 2 декабря в Москве. Мероприятие объединит профессионалов рынка недвижимости и пройдёт под лозунгом «Время решений».
Я за последние полгода наблюдений вижу только рост цен как на новостройки, так и на вторичке. г.Уфа.
Альберт В.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Цены на вторичное жильё падают, потому что многие предпочитают новые дома. Учитывая, что у застройщиков вроде Астона появляются удобные и современные проекты. Да и планировки куда интереснее
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
В Воркуте вероятно , тоже упали. Но - это мечта, к сожалению. Нет ни малейшего падения цен. Объемы предложения на вторичке близки к историческому минимуму. Электорат НЕ ХОЧЕТ ПРОДАВАТЬ. За каждой более менее стоящей, квартирой - очередь . И это я о глубинке говорю, что уж там Казань например! Там как был рост, так и продолжается. Количество сделок сократилось. Но не цены.
Евгений О.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.