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Цены на вторичку снизились в более чем половине регионов России, цены на новостройки тоже снижаются

Новости
Дата публикации: 02 дек 2024
7K
Цены на вторичку снизились в более чем половине регионов России, цены на новостройки тоже снижаются

С июня 2024 года в 51% регионов России снизились цены на вторичное жильё, на новостройки — в 23% регионов. Об этом сообщил руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников на Domclick Digital Forum.

«В половине регионов падают цены на вторичку, в четверти — на первичку», — сказал он в ходе своего выступления.

Как следует из презентации Михаила Матовникова, больше всего стоимость на первичное жильё снизилась в Тыве — на 4,6%, Саратовской области — на 3,3% и Ярославской области — на 3,2%.

До 27% падение стоимости на вторичном рынке наблюдается в Чеченской республике. В Ингушетии цены снизились на 11,7%, в Карачаево-Черкессии на 5,4%.

Скрин из презентации руководителя Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаила Матовникова
Скрин из презентации руководителя Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаила Матовникова

Масштабная конференция Domclick Digital Forum от Домклик и Сбера проходит 2 декабря в Москве. Мероприятие объединит профессионалов рынка недвижимости и пройдёт под лозунгом «Время решений».

Новости
Domclick Digital Forum
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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Комментарии6
А
Альберт В.
3 дня назад

Я за последние полгода наблюдений вижу только рост цен как на новостройки, так и на вторичке. г.Уфа.

Домклик
3 дня назад

Альберт В.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

П
Пользователь
4 дня назад

Цены на вторичное жильё падают, потому что многие предпочитают новые дома. Учитывая, что у застройщиков вроде Астона появляются удобные и современные проекты. Да и планировки куда интереснее

Домклик
3 дня назад

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Е
Евгений О.
5 дней назад

В Воркуте вероятно , тоже упали. Но - это мечта, к сожалению. Нет ни малейшего падения цен. Объемы предложения на вторичке близки к историческому минимуму. Электорат НЕ ХОЧЕТ ПРОДАВАТЬ. За каждой более менее стоящей, квартирой - очередь . И это я о глубинке говорю, что уж там Казань например! Там как был рост, так и продолжается. Количество сделок сократилось. Но не цены.

Домклик
5 дней назад

Евгений О.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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