74% заказчиков выбирают двухэтажные дома — аналитика Домклик
Две трети пользователей раздела «Построить дом» на Домклик интересуются двухэтажными домами. Об этом рассказал Николай Мигалин, руководитель направления продаж загородной недвижимости Домклик, в ходе своего выступления на Domclick Digital Forum в Москве.
По данным сервиса, интересы заказчиков в части этажности домов распределились следующим образом:
- 74% пользователей — выбирают двухтажные дома
- 22% — одноэтажные
- 1% — трёхэтажные
Что касается технологии строительства, то чаще всего пользователи интересуются деревянными(не каркасными) домами (34%). 12% заказчиков выбирают дома из железобетонных панелей и 7% — отдают предпочтение каркасной технологии.
В разделе «Построить дом» собраны все полезные сервисы по ИЖС. С его помощью можно решить все вопросы с загородной недвижимостью в одном месте — узнать, как построить дом, купить земельный участок и оформить ипотеку Сбера на индивидуальное жилищное строительство.
На сегодняшний день в разделе представлено более 8 тыс. строительных компаний.
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