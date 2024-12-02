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74% заказчиков выбирают двухэтажные дома — аналитика Домклик

Новости
Дата публикации: 02 дек 2024
176
74% заказчиков выбирают двухэтажные дома — аналитика Домклик

Две трети пользователей раздела «Построить дом» на Домклик интересуются двухэтажными домами. Об этом рассказал Николай Мигалин, руководитель направления продаж загородной недвижимости Домклик, в ходе своего выступления на Domclick Digital Forum в Москве.

По данным сервиса, интересы заказчиков в части этажности домов распределились следующим образом:

  • 74% пользователей — выбирают двухтажные дома
  • 22% — одноэтажные 
  • 1% — трёхэтажные

Что касается технологии строительства, то чаще всего пользователи интересуются деревянными(не каркасными) домами (34%). 12% заказчиков выбирают дома из железобетонных панелей и 7% — отдают предпочтение каркасной технологии.

В разделе «Построить дом» собраны все полезные сервисы по ИЖС. С его помощью можно решить все вопросы с загородной недвижимостью в одном месте — узнать, как построить дом, купить земельный участок и оформить ипотеку Сбера на индивидуальное жилищное строительство.

На сегодняшний день в разделе представлено более 8 тыс. строительных компаний. 

Загородная недвижимость: строительство и покупка
Новости
Курс недвижимости
Domclick Digital Forum
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Один или два этажа: что выберете вы?
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