Власти рассказали, каким будет новый механизм выделения лимитов на «Семейную ипотеку» и ипотеку для IT
Заместитель генерального директора АО ДОМ.РФ (оператор льготных жилищных программ) Алексей Ниденс в рамках Domclick Digital Forum рассказал, как будет работать новый механизм выделения лимитов банкам на выдачу «Семейной ипотеки» и «IT-ипотеки».
Сейчас в рамках льготных программ действует общий лимит до конца года. Оператор программы ДОМ.РФ распределяет деньги между банками исходя из заявленного спроса.
«Наша цель вместе с Минфином вывести понятие лимитов из обихода, чтобы этот термин ушёл в техническую плоскость, как это и было на старте программ. И предлагаем механизм следующий: раз программа ("Семейная ипотека" — ред.) работает до 2030 года, в идеале и лимит должен быть установлен до 2030 года. <...> Сейчас так работает Дальневосточная ипотека, где установлен лимит до 2030 года. И на сегодня уровень утилизации по этой программе лимита банками ниже 50%. Наша цель — чтобы то же самое было сделано и по "Семейной ипотеке", и по "IT-ипотеке". Двигаемся к этой цели», — рассказал заместитель генерального директора АО ДОМ.РФ Алексей Ниденс.
Он пояснил, что на первом этапе механизм будет работать следующим образом: банки выдают ипотеку по программам на условиях, установленных президентом и правительством, конкурируя между собой. Когда исчерпание лимита приближается к 100%, ДОМ.РФ, анализируя долю выдач каждого банка, будет информировать кредитные организации, какое количество кредитов они ещё могут выдать.
«Следующим шагом, как я сказал, установить лимит до 2030 года. Управление объёмом выдач это, всё-таки, вопрос условий. Если, например, мы видим, что не все потребности целевой аудитории закрыты, можно расширять условия программы. Если, наоборот, объём выдач больше, чем предполагалось, корректировать в сторону снижения. Такой механизм планируем запустить. Первая итерация, надеюсь, что будет уже в этом году сделана. А дальше с профсообществом будем это обсуждать», — пояснил он.
Ранее в Минфине сообщили, что способ распределения лимитов между кредитными организациями совершенствуется. Новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками при наличии объёма неиспользованных лимитов начнёт действовать с 15 декабря.
Общий лимит по льготной программе «Семейная ипотека» на 2025 год увеличен на 2,4 трлн руб.
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Добрый вечер. Одобрена ипатека под 6% и взнос 20% . А застройщики отказываются продовать на таких условиях. Только 50% первоначальный требуют. Это так и надо.? И как тогда быть
Ольга З.здравствуйте! Условие банка — наличие субсидирования. Дополнительные условия выдвигает застройщик, не банк. Если вам не подходят условия застройщика, вы можете выбрать другого, который подходит по условиям программы, на нашем сайте по ссылке, установив фильтр «Субсидирование».
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Здравствуйте. Написано что ипотеки будут выдаваться на условиях прописанных в госпрограммах. Значит ли это что банки отменят комисси при выдачи семемецной и IT ипотеки. А также снижение ПВ до 20%?
Антон Ю.здравствуйте! В статье представлены актуальные условия программы. Информации по изменению условий пока нет, будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚
Здравствуйте. Когда возобновится выдача дальневосточной ипотеки на строительство?
Марина Б.здравствуйте! По программе «Дальневосточная» ипотека приём заявок на кредит для строительства дома приостановлен. О возобновлении выдачи кредитов на строительство пока информации нет. Следите за новостями в наших соцсетях и в Журнале.
Здравствуйте. Когда появится льготная ипотека для учителей?
В прошлом году была информация, что в ноябре 2024 года будет решение.
Татьяна Б.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Пока такой информации нет, будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚
ЗАЧЕМ РАЗГОНЯТЬ ИНФЛЯЦИЮ ИПИТЕКОЙ???
И ТАК УЖЕ ЦЕНЫ НА ВСЁ ВЫРОСЛИ В 2-3 РАЗА. ИПОТЕКОЙ РАЗГОНЯЕТЕ ИНФЛЯЦИЮ И ЭТО ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК РАЗГОНА БОЛЬШИХ ДЕНЕГ И ВЫКИДЫВАНИЕ В НАРОД. ЛУЧШЕ ТЕ ДЕНЬГИ ЧТО ВЗЯЛИ У НАРОДА В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОВ, ВЫ НЕПРОДОВАЙТЕ ИХ ЛЮДЯМ В ВИДЕ КРЕДИТОВ А ЛУЧШЕ АСВАЛЬТ СДЕЛАЙТЕ ВО ДВОРАХ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ. КОГДА ТАМ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПОСЛЕ РАЗВАЛА СССР НИЧЕГО НЕРЕМОНТИРОВАЛОСЬ. К ПРИМЕРУ В КРАСНОДАРЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ЛЮБОЙ ДВОР. ПОЗОР
Александр Ф.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление.
Налогами занимается Федеральная налоговая служба, и именно она устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
По вопросам благоустройства вашего города рекомендуем обратиться напрямую в администрацию вашего региона.
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