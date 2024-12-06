Domclick Digital Forum 2024: главные анонсы и краткие итоги на рынке недвижимости
2 декабря в Москве прошел Domclick Digital Forum, конференция для профессионалов рынка недвижимости со всей страны. Лично мероприятие посетили более 1,6 тыс. человек. Онлайн-охват трансляции — более 36 тысяч пользователей.
Форум собрал топ-менеджеров и лидеров отрасли – представителей государственных органов власти, банков, классифайдов, а также первых лиц агентств недвижимости, застройщиков, подрядчиков ИЖС.
Главные анонсы Домклик
Новые запуски анонсировал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.
- Клиенты Домклик могут подключить опцию, которая позволит снизить ставку по ипотеке в будущем, когда Центробанк опустит ключевую.
- Сбербанк снизит ставку по ипотеке на 0,3% по знакомым объектам банка.
Программа форума
Звездные ведущие Domclick Digital Forum – актеры Сергей Бурунов и Иван Чуйков.
Участники обсудили первичный и вторичный рынок, загородную недвижимость, продажи, ипотеку, маркетинг, классифайды, AI и многое другое. Погрузились в тренды, аналитику и состояние отрасли.
В рамках форума прошло 12 деловых сессий, на которых выступили 45 экспертов и поделились своим опытом.
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв заявил, что выдачи рыночной ипотеки в Сбербанке увеличились в третьем квартале на 11% по сравнению со вторым, но упали более чем на половину относительно аналогичного периода 2023.
В свою очередь, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников рассказал, что с июня 2024 года в 51% регионов России снизились цены на вторичное жильё, на новостройки — в 23% регионов.
На форуме также прошла панельная дискуссия «Год семьи: итоги в недвижимости», посвященная обсуждению итогов выдачи льготной семейной ипотеки по новым правилам с участием представителей Министерства финансов, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Государственной думы, а также АО ДОM.PФ.
По ходу дискуссии Алексей Лейпи рассказал, что около половины кредитов по Семейной ипотеке оформляется с использованием маткапитала. А заместитель председателя Комитета по защите семьи Татьяна Буцкая посоветовала россиянам не откладывать решение о рождении детей и активно пользоваться Семейной ипотекой.
Еще одна громкая новость, прозвучавшая на Domclick Digital Forum, — заместитель генерального директора АО ДОМ.РФ Алексей Ниденс рассказал, как будет работать новый механизм выделения лимитов банкам на выдачу «Семейной ипотеки» и «IT-ипотеки».
Топ-менеджеры ключевых игроков рынка — Домклик, Циан, Авито, экосистема недвижимости М2, Яндекс.Недвижимость — в дискуссии «Рынок классифайдов: о перспективах и будущем индустрии» — обсудили, какие драйверы развития бизнеса есть у классифайдов в будущем и как изменяется портрет клиента сейчас.
В блоке «Лидеры Домклик отвечают на вопросы» топ-менеджеры в формате открытого диалога обсудили вопросы об ипотеке, сделках, размещении объявлений, партнёрстве — вопросы и ответы транслировались в прямом эфире.
Среди спикеров форума также были издатель, писатель, консультант-маркетолог Игорь Манн и лётчик-космонавт, герой РФ Александр Мисуркин. Они поделились, как оставаться лидером в условиях постоянных изменений в отрасли и преодолевать границы невозможного и достигать цели.
Также на мероприятии было подписано соглашение между Домклик и «МосТрансПроектом».
В рамках сотрудничества сервис для оценки транспортной доступности новостроек Москвы «Узнай про ЖК» на Домклик дополнят информацией о важных объектах, которые планируется построить рядом с конкретным комплексом. Речь о дорогах, станциях метро, МЦК, детсадах и так далее.
Возможности для клиентов и партнёров Домклик
На форуме лидеры Домклик объявили новые запуски для клиентов и партнеров.
Теперь клиенты, оформившие ипотеку на ИЖС в Сбербанке, теперь могут подтвердить этапы строительства дома прямо в приложении Домклик.
Также Домклик запустил возможность выдачи ипотеки на ИЖС с открытием эскроу-счёта в другом банке.
Кроме того, Домклик запустил новый способ просмотра объявлений, теперь в приложении Домклик на Android можно просматривать объявления в виде коротких видео — Домклипс. Возможность просмотра Домклипс в настоящий момент доступна в Екатеринбурге, Перми и Красноярске.
Премия Домклик топ-50 и церемония награждения
Также в рамках форума прошла торжественная церемония вручения наград в рамках премии топ-50 от Домклик.
В первую десятку агентств недвижимости 2024 вошли Этажи, Самолет Плюс, Владис, Полезные люди, Макромир, Жилфонд, Century 21, ГК Новосёл, Миэль, СмениКварти.ру.
Среди девелоперов лучшими стали Самолет, ЮгСтройИнвест, Setl Group, ПИК, ЛСР, ССК, А101, Точно, ФСК, Гранель.
Партнеры форума
В этом году партнерами форума стали: Sber Devices, СберСити, СберПрайм, Звук Бизнес, СберМобайл, Okko, СберУслуги, СберАвто, GigaChat, СберСтрахование, Сбер ЕАПТЕКА, СберЗдоровье, Купер, Нетология, Фоксфорд, Алгоритмика, Mriya Resort & Spa, СберУниверситет.
Если вы пропустили мероприятие или вам интересно узнать о нём больше, переходите в канал Домклик PRO. И обязательно следите за новостями. Если вы не присутствовали на мероприятии и еще не смотрели трансляцию — смотрите ее прямо сейчас!
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