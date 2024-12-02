Рыночная ипотека в третьем квартале показала рост 11%
Выдачи рыночной ипотеки в Сбербанке увеличились в третьем квартале на 11% по сравнению со вторым, но упали более чем на половину относительно аналогичного периода 2023-го. Об этом заявил первый зампредседателя правления Сбера Кирилл Царёв.
«Что касается не льготной ипотеки, если сравнивать третий квартал со вторым, то там мы видим небольшой прирост — где-то 11%. Вместе с тем, если мы будем сравнивать третий квартал 2024 года с третьим кварталом 2023-го, там снижение более 65%», — сказал он журналистам на Domclick Digital Forum.
По его словам, учитывая текущие процентные ставки, темпы ипотечного кредитования будут замедляться, и это вполне ожидаемо. При этом ожидается, что доля рыночной ипотеки к концу 2024 года составит около 30%.
Царёв также рассказал, что число выданных льготных кредитов существенно скорректировалось после изменения условий в госпрограммах.
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