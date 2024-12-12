Domclick Digital Forum: отвечаем на вопросы участников
- Что ждёт рынок ипотеки в 2025 году?
- Что будет с ценами на новостройки в ближайшее время?
- Стоит ли ждать возвращение размера первоначального взноса по льготным программам до прежних размеров?
- Какие вы видите перспективы рынка недвижимости в ближайшем будущем?
- Какие прогнозы по рефинансированию в дальнейшем?
- Как мотивировать клиента купить квартиру в новостройке?
- Как будет работать акция по снижению ставки: будет ли она доступна по уже выданным кредитам?
- Какие изменятся требования к заемщикам в связи с введением ЦБ ипотечного стандарта?
- Что вы понимаете под «сделка за 1 день»?
- Почему отзывы об агенте удаляются через определенное количество времени?
- Будет ли распространяться на ИЖС опция «Ставка на снижение»?
- Какая площадь домов в ИЖС самая популярная среди покупателей?
- Где покупатели чаще всего ищут объекты для ИЖС в Подмосковье?
- Какие самые сложные обновления, которые сделал Домклик?
- Планирует ли Домклик обрабатывать дубли объявлений?
- Какие планы у витрины Домклик на следующие 5 лет?
- Сервис краткосрочной аренды доступен только в РФ или принимаются международные платежи?
- Что такое GigaChat: это уже существующая нейросеть с интеграцией в Домклик или полностью новый продукт?
- Отличаются ли предикты в Москве и регионах?
- Часто отчет стоимости недвижимости не совпадает с реалиями, как с этим бороться?
2 декабря в Москве прошел Domclick Digital Forum, конференция для профессионалов рынка недвижимости со всей страны. В материале собрали самые актуальные вопросы от участников и ответы от наших спикеров, на которые не успели ответить в рамках мероприятия.
Что ждёт рынок ипотеки в 2025 году?
Мы ожидаем снижение объемов выдачи ипотеки в следующем году на 14%, до 4,3 трлн рублей.
Что будет с ценами на новостройки в ближайшее время?
Некая волатильность явно будет, но цены на квартиры в новостройках не имеют серьезных предпосылок для снижения. Мы все понимаем, что цена недвижимости в новостройке – это не только баланс спроса и предложения, но и себестоимость продукта, которая ниже точно не становится.
Стоит ли ждать возвращение размера первоначального взноса по льготным программам до прежних размеров?
В настоящее время первоначальный взнос по льготным программам в Сбербанке от 20,1%. Аналогичные условия действовали весь 2024 год. Поэтому сам минимальный размер собственного участия клиента не изменился.
Если говорить о различных сценариях возможности его применения, то изменения возможны. Как и в любом продукте, его параметры определяются показателями и факторами рынка. Если они будут меняться, будут меняться и условия продукта.
Какие вы видите перспективы рынка недвижимости в ближайшем будущем?
Мы понимаем, что рынок будет перестраиваться, он уже это делает. Нам важно вместе научиться работать в условиях высокой ставки, с более низкой долей госпрограмм в структуре продаж.
Те партнеры, которые готовы искать пути решения, тестировать различные сценарии работы с продуктами банка, найдут инструменты сохранения спроса. Мы уже видим таких партнеров и готовы поддерживать их активности.
Какие прогнозы по рефинансированию в дальнейшем?
Рефинансирование – это давно работающий продукт, который помогает клиентам сгладить последствия отдельных выбросов роста ставки и обеспечить доступные условия погашения ипотеки. Этот инструмент будет использоваться и в будущем.
При этом мы идем дальше и с начала декабря предлагаем клиенту первый альтернативный шаг – опцию «Ставка на снижение», которая позволит каждому клиенту, вне зависимости от его дальнейших возможностей, рефинансировать ипотеку, получить гарантированное снижения ставки по действующей ипотеке при тренде на снижение рыночных ставок в будущем.
Как мотивировать клиента купить квартиру в новостройке?
Нужно разговаривать с клиентом, просчитывать с ним сценарии развития его ситуации в будущем. В любые времена самым верным решением была покупка здесь и сейчас. Тем более, что мы уже сегодня предлагаем клиентам сценарии гарантированного снижения ставки в будущем, если он сейчас оформляет ипотеку по рыночной ставке.
Как будет работать акция по снижению ставки: будет ли она доступна по уже выданным кредитам?
Сейчас новая программа доступна только для вновь выдаваемых кредитов.
Возможность распространить условия на действующие договоры рассматривается банком, однако, срок и целесообразность запуска таких изменений пока находятся на оценке.
Какие изменятся требования к заемщикам в связи с введением ЦБ ипотечного стандарта?
1. Новая памятка для заемщика. В процессе оформления ипотеки клиентам будет предоставляться специальная памятка, содержащая подробную информацию обо всех актуальных продуктах, программах и акциях банка. Это поможет заемщику лучше ориентироваться в предложениях и условиях кредитования. Памятку нужно будет подписать после ознакомления.
2. Подтверждение первоначального взноса. Клиенты должны будут подтверждать, что их первоначальный взнос не был взят в долг у других банков или организаций. Это условие также закрепляется подписью в кредитном договоре.
3. Информирование при задержке перевода средств. Если деньги на покупку недвижимости находятся на счетах Сбербанка или аккредитивах дольше 30 дней, банк уведомит об этом клиента.
Что вы понимаете под «сделка за 1 день»?
Это когда весь процесс покупки объекта, от выбора продавцом и покупателем подходящего варианта до завершения сделки, проходит за один день.
Почему отзывы об агенте удаляются через определенное количество времени?
Все отзывы агентов остаются доступными на их персональных карточках на сайте Домклик. Количество отзывов отображается в виде «X отзывов за 12 месяцев, всего Y отзывов». В рейтинг агентств и риелторов включаются только те отзывы, которые были оставлены по сделкам за последний год. Свежие отзывы помогают клиентам выбрать специалиста, чей опыт наиболее актуален и соответствует текущим условиям рынка.
Рекомендуем регулярно собирать обратную связь от ваших клиентов после завершения сделки. Вы можете сделать это, отправив ссылку на свою карточку в рейтинге риелторов или воспользовавшись функцией оценки через мобильное приложение («Мои клиенты» – сделки в статусе «Кредит выдан» – «Запросить оценку»).
Будет ли распространяться на ИЖС опция «Ставка на снижение»?
Новая программа «Ставка на снижение» позволяет уменьшить процентную ставку через 13 месяцев и позже, если ключевая ставка снизится. Она доступна для кредитов на ИЖС, и можно оформить такой кредит по базовой ставке с использованием этой опции.
Также с 10 декабря Сбербанк ввел новую программу «Снижение платежа». Она даёт возможность значительно уменьшить ежемесячный платёж в течение первых 13 месяцев. Программа тоже действует на кредиты для ИЖС, оформленные по базовой программе с использованием счёта эскроу.
Какая площадь домов в ИЖС самая популярная среди покупателей?
Наиболее распространенные площади домов, проекты которых выбирают на нашей витрине, это 120-150 кв. м. Эта площадь домов стабильна в спросе уже около 2 лет.
Где покупатели чаще всего ищут объекты для ИЖС в Подмосковье?
Топ рассматриваемых покупателями районов в Московской области по ИЖС на текущий момент:
- Одинцовский;
- Красногорский;
- Домодедовский;
- Чеховский;
- Истринский.
Какие самые сложные обновления, которые сделал Домклик?
Самые сложные обновления часто связаны не столько со сложностью самих изменений, сколько с необходимостью быстро реагировать на внешние факторы. В этом году особенно важными стали проекты по изменению геослоев, объединению поиска объявлений на карте и в списке, а также интеграция ипотечных функций Домклик с поиском объектов недвижимости.
Планирует ли Домклик обрабатывать дубли объявлений?
Да, Домклик уже обрабатывает дубли объявлений, отображая в поиске основное объявление и его копии. Подробнее о механизме определения главного объявления можно узнать в статье.
Какие планы у витрины Домклик на следующие 5 лет?
В ближайшие 5 лет витрина сосредоточится на улучшении клиентского пути от поиска недвижимости до покупки. Мы планируем упростить получение ипотечного кредита, ускорить поиск объектов и проведение сделок без ипотеки. Особое внимание будет уделено развитию сегмента загородной недвижимости, где уже работают более 11 000 подрядчиков, для которых появятся новые решения.
Сервис краткосрочной аренды доступен только в РФ или принимаются международные платежи?
Сервис Домклик24 доступен только на территории России. Пока оплату можно произвести только российскими картами.
Что такое GigaChat: это уже существующая нейросеть с интеграцией в Домклик или полностью новый продукт?
GigaChat – это нейросеть, полностью разработанная командами Сбера. Она может генерировать тексты и изображения по запросу, а также общаться с пользователем в режиме диалога, сохраняя контекст. Подробнее с функционалом можно ознакомиться на официальном сайте.
Отличаются ли предикты в Москве и регионах?
[Предикт — прогноз модели цены, прим. ред.]
Модель обучается на сделках и объявлениях из радиуса объекта оценки. Поэтому она, конечно, учитывает специфику ценообразования как в отдельных регионах, так и в Москве.
Часто отчет стоимости недвижимости не совпадает с реалиями, как с этим бороться?
Модельная оценка показывает, за сколько реально продавались объекты, похожие на объект оценки. Она соответствует риск-стратегиям банка. При этом для клиентов UI-сервисов оценка носит рекомендательный характер и основана на больших объемах статистических наблюдений.
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