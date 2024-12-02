Домклик запускает подписки для агентств недвижимости, у которых менее 20 объявлений
Домклик расширил возможности оформления подписок для агентств недвижимости и риелторов. Теперь услуга доступна партнёрам, разместившим менее 20 объявлений. Об этом сообщил Сергей Скороходов, управляющий директор Домклик, в ходе своего выступления на Domclick Digital Forum.
Подписки для партнёров — это пакет услуг для агентств недвижимости и риелторов, зарегистрированных на Домклик PRO. Они помогают экономить на размещении и продвижении объявлений, дают инструменты для привлечения новой аудитории, повышения продаж и узнаваемости бренда.
По данным Домклик, 3 из 4 агентств недвижимости имеют менее 20 объектов в продаже. Теперь для этого сегмента доступны преимущества брендированных подборок, рассылки скидок, PRO-анализа цены и другие возможности подписок Домклик для увеличения эффективности работы с платформой и количества сделок.
Для компаний, которые публикуют до 20 объявлений, действуют специальные тарифы подписок:
- Тарифы имеют фиксированную минимальную стоимость
- Во все тарифы подписок включён пакет на 19 размещений (входит в минимальную стоимость)
- Сниженная стоимость продвижения в тарифах подписок
Тариф имеет одинаковую минимальную стоимость для всех компаний и зависит от региона действия подписки.
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