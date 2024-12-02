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Домклик запускает подписки для агентств недвижимости, у которых менее 20 объявлений

Партнёрам
Дата публикации: 02 дек 2024
757
Домклик запускает подписки для агентств недвижимости, у которых менее 20 объявлений

Домклик расширил возможности оформления подписок для агентств недвижимости и риелторов. Теперь услуга доступна партнёрам, разместившим менее 20 объявлений. Об этом сообщил Сергей Скороходов, управляющий директор Домклик, в ходе своего выступления на Domclick Digital Forum.

Подписки для партнёров — это пакет услуг для агентств недвижимости и риелторов, зарегистрированных на Домклик PRO. Они помогают экономить на размещении и продвижении объявлений, дают инструменты для привлечения новой аудитории, повышения продаж и узнаваемости бренда.

По данным Домклик, 3 из 4 агентств недвижимости имеют менее 20 объектов в продаже. Теперь для этого сегмента доступны преимущества брендированных подборок, рассылки скидок, PRO-анализа цены и другие возможности подписок Домклик для увеличения эффективности работы с платформой и количества сделок.

Для компаний, которые публикуют до 20 объявлений, действуют специальные тарифы подписок:

  • Тарифы имеют фиксированную минимальную стоимость
  • Во все тарифы подписок включён пакет на 19 размещений (входит в минимальную стоимость)
  • Сниженная стоимость продвижения в тарифах подписок

Тариф имеет одинаковую минимальную стоимость для всех компаний и зависит от региона действия подписки.

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Domclick Digital Forum
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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