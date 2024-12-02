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Домклик повышает эффективность модели монетизации на витрине новостроек для партнёров-застройщиков

Партнёрам
Дата публикации: 02 дек 2024
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Домклик повышает эффективность модели монетизации на витрине новостроек для партнёров-застройщиков

Домклик меняет модель монетизации на своей витрине новостроек для партнёров-застройщиков. Теперь оплата будет рассчитываться не за звонки клиентов, а за реальные сделки. Об этом заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи в ходе своего выступления на Domclick Digital Forum.

Сегодня классифайды мотивируют своих клиентов совершать звонки и берут за это оплату с застройщиков. Однако конверсия звонков в сделки остаётся низкой, что невыгодно для девелоперов.

Домклик меняет подход и клиентский путь на своей витрине, увеличивая конверсию в сделки. Таким образом, платформа повышает прозрачность и эффективность сотрудничества с застройщиками.

Кроме того, это позволяет партнерам сосредоточиться на своих бизнес-процессах, а обеспечение качественных лидов возьмет на себя Домклик.

В этом году новая модель была запущена в Новосибирске, Пензе, Рязани, Челябинске и Оренбурге. Однако в 2025 году опция будет масштабирована на всю страну.

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Domclick Digital Forum
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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