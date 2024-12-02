Домклик назвал топ-10 застройщиков и агентств недвижимости 2024 года
В рамках премии топ-50 на Domclick Digital Forum были названы ведущие застройщики и агентства недвижимости России по версии Домклик. Вручение премии состоялось 2 декабря в Москве.
Спасибо огромное вам, нашим партнерам, за то время, которое вы проводите вместе с нами и работаете, чтобы наша страна стала лучше — несмотря ни на какие сложности, ни на какие вызовы, которые нам бросает время.
В следующем году, я уверен, мы с вами найдем выходы из любых ситуаций, какими бы сложными они ни казались — где-то перестроимся, где-то адаптируемся — но самое главное, что мы это сделаем вместе.
Топ-10 застройщиков России за 2024 год по версии Домклик
- Самолет
- ЮгСтройИнвест
- Setl Group
- ПИК
- ЛСР
- ССК
- А101
- Точно
- ФСК
- Гранель
Топ-10 агентств недвижимости России за 2024 год по версии Домклик
- Этажи
- Самолет Плюс
- Владис
- Полезные люди
- Макромир
- Жилфонд
- Century 21
- Группа компаний Новосёл
- Миэль
- Сменикварти.ру
Рейтинг застройщиков и агентств недвижимости составлялся по итогам периода с с 1 января по 31 октября 2024 года. Учитывалось количество сделок с ипотекой от СберБанка и количество неипотечных сделок с сервисами Домклик.
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