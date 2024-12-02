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Домклик назвал топ-10 застройщиков и агентств недвижимости 2024 года

Партнёрам
Дата публикации: 02 дек 2024
10K
Домклик назвал топ-10 застройщиков и агентств недвижимости 2024 года
Содержание

В рамках премии топ-50 на Domclick Digital Forum были названы ведущие застройщики и агентства недвижимости России по версии Домклик. Вручение премии состоялось 2 декабря в Москве. 

Спасибо огромное вам, нашим партнерам, за то время, которое вы проводите вместе с нами и работаете, чтобы наша страна стала лучше — несмотря ни на какие сложности, ни на какие вызовы, которые нам бросает время.

В следующем году, я уверен, мы с вами найдем выходы из любых ситуаций, какими бы сложными они ни казались — где-то перестроимся, где-то адаптируемся — но самое главное, что мы это сделаем вместе.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Топ-10 застройщиков России за 2024 год по версии Домклик

  • Самолет
  • ЮгСтройИнвест
  • Setl Group
  • ПИК
  • ЛСР
  • ССК
  • А101
  • Точно
  • ФСК 
  • Гранель

Топ-10 агентств недвижимости России за 2024 год по версии Домклик

  • Этажи
  • Самолет Плюс
  • Владис
  • Полезные люди
  • Макромир
  • Жилфонд
  • Century 21 
  • Группа компаний Новосёл
  • Миэль
  • Сменикварти.ру

Рейтинг застройщиков и агентств недвижимости составлялся по итогам периода с с 1 января по 31 октября 2024 года. Учитывалось количество сделок с ипотекой от СберБанка и количество неипотечных сделок с сервисами Домклик.

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Domclick Digital Forum
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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