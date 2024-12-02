Свыше 800 тысяч многодетных семей в России получили выплату на погашение ипотеки
Дата публикации: 02 дек 2024
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В России свыше 800 тыс. многодетных семей получили выплату 450 000 рублей на погашение ипотеки. Об этом на Domclick Digital Forum сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.
«Программа действует уже 5 лет. Она была запущена в 2019 году и позволяет многодетным семьям, где родился третий или последующий ребенок, сократить объём платежей по ипотечному кредиту на 450 тыс. За 5 лет уже более 800 тыс. семей таким правом воспользовались», — рассказал Ниденс.
По его словам, за неполный 2024 год выплату получили почти 145 тыс. семей. «Эта мера поддержки очень востребована», — подчеркнул он.
Карина Камалова
Автор статьи
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Я мама троих детей. У меня куплено комната в трёх комнатной квартире, подала заявку на выплату 450.тр. Отказали так как пишут что комната не подходит для получи субсидии.
Айгерим М.здравствуйте! Для погашения какого кредита можно получить субсидию, рассказали в статье.
Уточним, отказ в предоставлении государственной помощи основан на изложенных положениях на официальное постановление Правительства. С порядком реализации мер государственной поддержки, который включает в себя регламент обращения граждан за их предоставлением, а также с перечнем необходимых документов мы рекомендуем ознакомиться на сайте ДОМ.РФ и потом уже подавать заявку.