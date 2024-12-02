Подтвердить ход строительства дома в ипотеку Сбера стало проще
Клиенты, оформившие ипотеку на ИЖС в Сбербанке, теперь могут подтвердить этапы строительства дома прямо в приложении Домклик. Об этом заявил директор кластера «Персонализированные сервисы» Домклик Алексей Назаренко в ходе Domclick Digital Forum.
Это стало возможно благодаря запуску единой платформы для клиента и подрядчика «Мониторинг строительства дома». Пока опция работает только в приложении Домклик на iOS.
При оформлении ипотеки на ИЖС деньги на строительство дома перечисляются на личный счет заемщика частями (траншами). Каждый последующий транш переводится после подтверждения хода строительных работ фото и видео.
Раньше для их отправки клиентам нужно было скачивать стороннее приложение. Теперь же это можно сделать непосредственно в приложении Домклик, которое уже есть под рукой.
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