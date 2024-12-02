Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Подтвердить ход строительства дома в ипотеку Сбера стало проще

Новости
Дата публикации: 02 дек 2024
801
Подтвердить ход строительства дома в ипотеку Сбера стало проще

Клиенты, оформившие ипотеку на ИЖС в Сбербанке, теперь могут подтвердить этапы строительства дома прямо в приложении Домклик. Об этом заявил директор кластера «Персонализированные сервисы» Домклик Алексей Назаренко в ходе Domclick Digital Forum.

Это стало возможно благодаря запуску единой платформы для клиента и подрядчика «Мониторинг строительства дома». Пока опция работает только в приложении Домклик на iOS.

При оформлении ипотеки на ИЖС деньги на строительство дома перечисляются на личный счет заемщика частями (траншами). Каждый последующий транш переводится после подтверждения хода строительных работ фото и видео.

Раньше для их отправки клиентам нужно было скачивать стороннее приложение. Теперь же это можно сделать непосредственно в приложении Домклик, которое уже есть под рукой.

Материалы по теме:

Ипотека на ИЖС в упрощенном порядке от Сбера: условия, требования, способ выдачи

Новости
Курс недвижимости
Domclick Digital Forum
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Полезна ли будет для вас такая возможность?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
В Росреестре рассказали, какие дома строят россияне
604
Как менялся спрос на рынке ИЖС в 2024 году — исследование Домклик
1K
Как зарегистрировать право собственности на дом и земельный участок
127K
Аналитики Домклик назвали топ-15 регионов по количеству ипотечных сделок на рынке ИЖС
1K
Актуальное
Большинство россиян заявили о необходимости ремонта в своем жилье
сегодня 10:00
82
Почти половина россиян ничего не слышали о ключевой ставке — опрос
вчера 10:00
414
Главное за неделю со 2 по 6 декабря 2024 года
06 дек 2024
6K
Исследование Домклик: к ноябрю процент льготной ипотеки стабилизировался на уровне 40-50%
06 дек 2024
1K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости