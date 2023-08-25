Россияне паркуют капитал: количество сделок с ипотекой на гаражи за год подскочило на 66%
Аналитический центр Домклик проанализировал данные ипотечных сделок Сбера по покупке гаражей и машиномест и отметил увеличение количества таких соглашений на 66,4% в сравнении с 2022 годом.
В 2023 году число кредитов на гаражи и машиноместа составило около 2,7 тыс., в то время как за 7 месяцев прошлого года — 1,7 тыс. При этом за весь 2022 год данное значение равнялось 3,2 тыс.
Согласно сведениям аналитиков, Москва с внушительным отрывом возглавила рейтинг выдачи кредитных средств на гаражи и машиноместа, достигнув почти четверти от всего спроса (23,8%). Вторую строчку занимает Московская область — 9,7%, а замыкает тройку лидеров Свердловская область — 9,6%.
Следом идут Ростовская область (4,7%), Приморский край (4,4%), Новосибирская область (3,9%), Санкт-Петербург (3,8%), Краснодарский край (3,4%), Республика Башкортостан (2,9%) и Алтайский край (2,6%).
Эксперты связывают подобный спрос с укреплением спроса на ИЖС и загородную недвижимость. Статистические данные говорят об увеличении в январе-июле 2023 года количества выдач ипотеки на ИЖС в 4,9 раз, а на загородную недвижимость — на 23% по сравнению аналогичным периодом 2022 года.
Кроме того, аналитики отмечают, что на повышение спроса также повлияло общее укрепление интереса россиян к легковым автомобилям: по данным агентства Автостат, в 2023 году количество проданных автомобилей выросло на 14% по сравнению с 7 месяцами 2022 года.