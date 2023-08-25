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Россияне паркуют капитал: количество сделок с ипотекой на гаражи за год подскочило на 66%

Дата публикации: 25 авг 2023
Россияне паркуют капитал: количество сделок с ипотекой на гаражи за год подскочило на 66%

Аналитический центр Домклик проанализировал данные ипотечных сделок Сбера по покупке гаражей и машиномест и отметил увеличение количества таких соглашений на 66,4% в сравнении с 2022 годом.

В 2023 году число кредитов на гаражи и машиноместа составило около 2,7 тыс., в то время как за 7 месяцев прошлого года — 1,7 тыс. При этом за весь 2022 год данное значение равнялось 3,2 тыс.

Топ-10 регионов РФ с наибольшей долей выдач ипотеки на гаражи и машиноместа в 2023 году. Параметр указан в процентах. При подсчете данных учитывались регионы, в которых было заключено не менее 10 сделок по приобретению гаражей и машиномест в 2023 году. Данные Сбербанка
Топ-10 регионов РФ с наибольшей долей выдач ипотеки на гаражи и машиноместа в 2023 году. Параметр указан в процентах. При подсчете данных учитывались регионы, в которых было заключено не менее 10 сделок по приобретению гаражей и машиномест в 2023 году. Данные Сбербанка

Согласно сведениям аналитиков, Москва с внушительным отрывом возглавила рейтинг выдачи кредитных средств на гаражи и машиноместа, достигнув почти четверти от всего спроса (23,8%). Вторую строчку занимает Московская область — 9,7%, а замыкает тройку лидеров Свердловская область — 9,6%.

Следом идут Ростовская область (4,7%), Приморский край (4,4%), Новосибирская область (3,9%), Санкт-Петербург (3,8%), Краснодарский край (3,4%), Республика Башкортостан (2,9%) и Алтайский край (2,6%).

Эксперты связывают подобный спрос с укреплением спроса на ИЖС и загородную недвижимость. Статистические данные говорят об увеличении в январе-июле 2023 года количества выдач ипотеки на ИЖС в 4,9 раз, а на загородную недвижимость — на 23% по сравнению аналогичным периодом 2022 года.

Кроме того, аналитики отмечают, что на повышение спроса также повлияло общее укрепление интереса россиян к легковым автомобилям: по данным агентства Автостат, в 2023 году количество проданных автомобилей выросло на 14% по сравнению с 7 месяцами 2022 года.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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