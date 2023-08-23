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Стало известно, сколько стоит самая дешёвая квартира в России

Дата публикации: 23 авг 2023
Стало известно, сколько стоит самая дешёвая квартира в России
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Самая дешёвая квартира в России, выставленная на продажу на вторичном рынке, находится в Воркуте (Республика Коми). По данным аналитиков Домклик, «однушку» площадью 30,6 квадратных метра предлагают всего за 100 тыс. рублей — это 3268 рублей за «квадрат». При этом в среднем квадратный метр в Воркуте стоит 10 526 рублей.

Квартира находится в пешей доступности от железнодорожного вокзала, в кирпичной пятиэтажке 1991 года постройки. Расположена она на четвёртом этаже, лифта нет, а перед тем, как въехать квартиру, потенциальному покупателю придётся потратиться на ремонт.

На фото дом по адресу: Республика Коми, г. Воркута, Привокзальная улица, 9.
На фото дом по адресу: Республика Коми, г. Воркута, Привокзальная улица, 9.

Другие квартиры по самой низкой цене в стране

Чуть дороже, за 120 тыс. рублей, можно приобрести квартиру в Ульяновске. «Однушка» площадью 27 квадратных метра без балкона находится в пятиэтажном доме без лифта, построенном в 1966 году. Скромный метраж кухни компенсируется близостью к скверу. За квадратный метр просят 4444 рубля при средней цене по городу в 77 671 рубль.

На третьем месте — однокомнатная квартира в Троицке Челябинской области за 150 тыс. рублей. Планировка типа «общежитие», первый этаж и запущенные подъезды компенсируются стальной входной дверью и пластиковыми окнами. Площадь жилья — 15 квадратных метра. Таким образом, квадратный метр в этой квартире обойдётся в 10 000 рублей (средняя цена по городу — 28 633 рубля).

На фото дом по адресу: Челябинская область, г. Троицк, Советская улица, 125
На фото дом по адресу: Челябинская область, г. Троицк, Советская улица, 125

Ещё одна квартира в Воркуте выставлена на продажу за 150 тыс. рублей — это «однушка» площадью 28,9 квадратных метра с базовым косметическим ремонтом. Продавец готов оставить в пользование новому владельцу всю «советскую» мебель и бытовую технику. Вероятно, продавец хочет как можно скорее реализовать объект, ведь цена за квадратный метр здесь в два раза ниже, чем в среднем по городу, и составляет 5190 рублей. Это четвёртое место в рейтинге самых дешёвых квартир России по версии Домклик.

На пятой строчке — квартира в городе Сокол Вологодской области, на этот раз двухкомнатная. «Двушку» площадью 44,4 квадратных метра предлагают купить всего за 160 тыс. рублей. Стоимость квадратного метра здесь — всего 3611 рублей при средней цене в 38 834 рубля. Впрочем, взглянув на фото квартиры, удивляться этому перестаёшь: жильё требует капитального ремонта и находится в доме 1930 года постройки, причём на последнем этаже, что чревато протекающей крышей.

Почему так дешёво

Дешевизна подобных предложений, отмечают аналитики Домклик, определяется сочетанием сразу нескольких негативных факторов: ветхость дома, отсутствие ремонта или базовых удобств в квартире, очень небольшая площадь жилья, неблагоустроенная придомовая территория, расположение в «непопулярном» районе города и так далее.

И лишь в отдельных случаях низкая стоимость объясняется тем, что продавец стремится как можно быстрее продать квартиру. Аналитики Домклик отмечают, что в объявлениях есть и варианты дешевле 100 тыс. рублей, но их не учли из-за крайне низкого качества жилья.

Читайте также: Как провести осмотр квартиры перед покупкой

Аналитика Домклик
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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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