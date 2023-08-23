Стало известно, сколько стоит самая дешёвая квартира в России
Самая дешёвая квартира в России, выставленная на продажу на вторичном рынке, находится в Воркуте (Республика Коми). По данным аналитиков Домклик, «однушку» площадью 30,6 квадратных метра предлагают всего за 100 тыс. рублей — это 3268 рублей за «квадрат». При этом в среднем квадратный метр в Воркуте стоит 10 526 рублей.
Квартира находится в пешей доступности от железнодорожного вокзала, в кирпичной пятиэтажке 1991 года постройки. Расположена она на четвёртом этаже, лифта нет, а перед тем, как въехать квартиру, потенциальному покупателю придётся потратиться на ремонт.
Другие квартиры по самой низкой цене в стране
Чуть дороже, за 120 тыс. рублей, можно приобрести квартиру в Ульяновске. «Однушка» площадью 27 квадратных метра без балкона находится в пятиэтажном доме без лифта, построенном в 1966 году. Скромный метраж кухни компенсируется близостью к скверу. За квадратный метр просят 4444 рубля при средней цене по городу в 77 671 рубль.
На третьем месте — однокомнатная квартира в Троицке Челябинской области за 150 тыс. рублей. Планировка типа «общежитие», первый этаж и запущенные подъезды компенсируются стальной входной дверью и пластиковыми окнами. Площадь жилья — 15 квадратных метра. Таким образом, квадратный метр в этой квартире обойдётся в 10 000 рублей (средняя цена по городу — 28 633 рубля).
Ещё одна квартира в Воркуте выставлена на продажу за 150 тыс. рублей — это «однушка» площадью 28,9 квадратных метра с базовым косметическим ремонтом. Продавец готов оставить в пользование новому владельцу всю «советскую» мебель и бытовую технику. Вероятно, продавец хочет как можно скорее реализовать объект, ведь цена за квадратный метр здесь в два раза ниже, чем в среднем по городу, и составляет 5190 рублей. Это четвёртое место в рейтинге самых дешёвых квартир России по версии Домклик.
На пятой строчке — квартира в городе Сокол Вологодской области, на этот раз двухкомнатная. «Двушку» площадью 44,4 квадратных метра предлагают купить всего за 160 тыс. рублей. Стоимость квадратного метра здесь — всего 3611 рублей при средней цене в 38 834 рубля. Впрочем, взглянув на фото квартиры, удивляться этому перестаёшь: жильё требует капитального ремонта и находится в доме 1930 года постройки, причём на последнем этаже, что чревато протекающей крышей.
Почему так дешёво
Дешевизна подобных предложений, отмечают аналитики Домклик, определяется сочетанием сразу нескольких негативных факторов: ветхость дома, отсутствие ремонта или базовых удобств в квартире, очень небольшая площадь жилья, неблагоустроенная придомовая территория, расположение в «непопулярном» районе города и так далее.
И лишь в отдельных случаях низкая стоимость объясняется тем, что продавец стремится как можно быстрее продать квартиру. Аналитики Домклик отмечают, что в объявлениях есть и варианты дешевле 100 тыс. рублей, но их не учли из-за крайне низкого качества жилья.